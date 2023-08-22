X, Haber Bağlantılarının Görünümünü Değiştiriyor!

Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), haber bağlantılarını herhangi bir başlık veya açıklama olmadan görüntülemek için yeni bir yol sunmayı planlıyor.

Fortune tarafından yayınlanan bir rapora göre X, bir gönderide sadece bağlantıyı ve ana görseli gösterecek.

Musk, Pazartesi günü yaptığı bir paylaşımda bu gelişmeyi doğruladı ve "doğrudan" kendisinden geldiğini söyledi. Değişikliğin "estetiği büyük ölçüde iyileştireceğini" söyledi.

X'in Yeni Bağlantı Önizlemeleri Nasıl Olacak?

This is coming from me directly. Will greatly improve the esthetics. — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2023

Şu anda bir haber makalesi ya da blog gönderisi yer alan bir gönderi paylaştığınızda önizleme, başlık ve özet metni (sadece web'de) ile birlikte ana görseli gösteriyor ancak önerilen değişiklik gerçekleşirse X yalnızca bir gönderideki bağlantıyla birlikte görseli gösterecek.

Fortune'a konuşan bir kaynak, güncellemenin tek bir ekrana daha fazla gönderi sığdırmak için bir gönderinin yüksekliğini azaltmayı amaçladığını söyledi. Ayrıca Musk'ın başlıkları önizlemeden kaldırmanın clickbaitleri azaltacağını düşündüğünü belirtiyorlar.

Peki siz gelecek olan bu değişiklikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.