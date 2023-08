X, Haber Bağlantılarının Görünümünü Değiştiriyor!

Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), haber bağlantılarını herhangi bir başlık veya açıklama olmadan görüntülemek için yeni bir yol sunmayı planlıyor.

Fortune tarafından yayınlanan bir rapora göre X, bir gönderide sadece bağlantıyı ve ana görseli gösterecek.

Musk, Pazartesi günü yaptığı bir paylaşımda bu gelişmeyi doğruladı ve "doğrudan" kendisinden geldiğini söyledi. Değişikliğin "estetiği büyük ölçüde iyileştireceğini" söyledi.

This is coming from me directly. Will greatly improve the esthetics.