X, Haber Bağlantılarının Görünümünü Değiştiriyor!
X (eski adıyla Twitter), gönderilerdeki haber bağlantı önizlemelerinin tasarımında önemli bir değişikliğe gidiyor. İşte detaylar!
Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter), haber bağlantılarını herhangi bir başlık veya açıklama olmadan görüntülemek için yeni bir yol sunmayı planlıyor.
Fortune tarafından yayınlanan bir rapora göre X, bir gönderide sadece bağlantıyı ve ana görseli gösterecek.
Musk, Pazartesi günü yaptığı bir paylaşımda bu gelişmeyi doğruladı ve "doğrudan" kendisinden geldiğini söyledi. Değişikliğin "estetiği büyük ölçüde iyileştireceğini" söyledi.
X'in Yeni Bağlantı Önizlemeleri Nasıl Olacak?
This is coming from me directly. Will greatly improve the esthetics.— Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2023
Şu anda bir haber makalesi ya da blog gönderisi yer alan bir gönderi paylaştığınızda önizleme, başlık ve özet metni (sadece web'de) ile birlikte ana görseli gösteriyor ancak önerilen değişiklik gerçekleşirse X yalnızca bir gönderideki bağlantıyla birlikte görseli gösterecek.
Fortune'a konuşan bir kaynak, güncellemenin tek bir ekrana daha fazla gönderi sığdırmak için bir gönderinin yüksekliğini azaltmayı amaçladığını söyledi. Ayrıca Musk'ın başlıkları önizlemeden kaldırmanın clickbaitleri azaltacağını düşündüğünü belirtiyorlar.
Elon Musk’tan Kendine Eleştiri: Sosyal Medya Hakkında Konuştu!
Elon Musk, Twitter'ı satın alıp ismini X olarak değiştirdikten sonra gündemden neredeyse hiç düşmedi. Sosyal medya platormunun hayallerindeki uygulamaya dönüşmesi için birçok değişiklik yaptı.
Peki siz gelecek olan bu değişiklikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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