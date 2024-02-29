X'te Ses Odasına Canlı Yayın Özelliği Geliyor: Periscope'a Benzerliği Dikkat Çekti!

X'in canlı ses özelliği olan Ses Odası, artık toplantı sahiplerinin, oturum sırasında video açmalarına izin verecek. Periscope'u geri getirmek yerine Space'e bu güncellemenin getirildiği söyleniyor.

X'in sahibi olan Elon Musk'ın ''Dodgedesigner'' adlı kullanıcının bu güncellemeyle ilgili paylaşımını tekrar paylaşarak, haberi duyurmuş oldu.

Ses Odası kullanıcıları, yeni bir oturum oluşturmak istediklerinde ''videoya izin ver'' seçeneğiyle karşılaşacaklar. Toplantı sahipleri telefonlarının ön ve arka kameralarını istedikleri gibi kullanabilirler. Ayrıca videoyu yatay veya dikey izleme seçenekleri de onlara ait.

BREAKING: Video Spaces are now live on 𝕏



Here's how to host a video space: pic.twitter.com/PgYHiq0jhU — DogeDesigner (@cb_doge) February 28, 2024

Artık Tüm Kullanıcılar Görüntü Açabilecek

Görüntülü Ses Odası, iOS sürümü için X uygulamasında mevcut, fakat henüz Android cihazlarda erişimi bulunmuyor. Buna ek olarak bu özelliği deneyen kullanıcılar karşı görüntüde gecikme olduğu yorumunda bulundular.

X'in Ses Odası'na video özelliği getiriyor olması, Periscope'u geri getiriyor gibi düşünülebilir fakat durum böyle değil. X'in şu anda da kullanıcıların takipçilerine canlı yayın açma özelliği bulunuyor. Periscope, sunucuların diğer konukları canlı yayına katılmaya davet edebileceği bir özelliğe sahipti.

Şu anda yalnızca toplantı sahipleri video açabiiliyor. Sunucunun video akışının bir görüntüsü ortaya çıkıyor ve bu görüntü sonrasında yardımcı sunucuların, konuşmacıların ve dinleyicilerin simgeleriyle çevreleniyor.

İlk bakışta bu özellik Twitch'e benzetilebilir, fakat onun aksine Ses Odası video özelliğinde isteyen her izleyici konuşmaya katılabiliyor.

Oturum sahibinin video akışı yalnızca Ses Odası yayınında gözükür, yani kullanıcılar bu oturuma katılmak isterse bu özelliği açmaları gerekiyor.