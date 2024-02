X'te Ses Odasına Canlı Yayın Özelliği Geliyor: Periscope'a Benzerliği Dikkat Çekti!

X'in canlı ses özelliği olan Ses Odası, artık toplantı sahiplerinin, oturum sırasında video açmalarına izin verecek. Periscope'u geri getirmek yerine Space'e bu güncellemenin getirildiği söyleniyor.

X'in sahibi olan Elon Musk'ın ''Dodgedesigner'' adlı kullanıcının bu güncellemeyle ilgili paylaşımını tekrar paylaşarak, haberi duyurmuş oldu.

Ses Odası kullanıcıları, yeni bir oturum oluşturmak istediklerinde ''videoya izin ver'' seçeneğiyle karşılaşacaklar. Toplantı sahipleri telefonlarının ön ve arka kameralarını istedikleri gibi kullanabilirler. Ayrıca videoyu yatay veya dikey izleme seçenekleri de onlara ait.

BREAKING: Video Spaces are now live on 𝕏



Here's how to host a video space: pic.twitter.com/PgYHiq0jhU