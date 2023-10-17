X (Twitter) Beğeni Gizleme Nasıl Yapılır?

X (eski adıyla Twitter) beğeni gizleme imkânı sunuyor. Bu, popüler sosyal medya platformunda beğenilen gönderilerin diğer kullanıcılar tarafından görülememesini sağlıyor. Peki, profilde yer alan beğeni kısmı nasıl kaldırılır?

Bu rehberde X'te beğeni nasıl gizlenir sorusunu yanıtlayacağız. Söz konusu özelliğin kullanabilmesi için X Premium (eski adıyla Twitter Blue) aboneliğine sahip olunması gerektiğini belirtmek gerekiyor.

Aylık belirli bir ücret ödeyerek sosyal medya hizmetinde abonelik alabilir ve beğenileri gizleme dahil bazı avantajlardan yararlanabilirsiniz. Premium aboneliğine sahipseniz ve beğeni sekmesinin görünmemesini istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

X Beğeni Gizleme Adımları

X'in resmî web sitesini ziyaret edin.

Profil simgesine basın.

"Premium" kategorisine girin.

"Tercihler" bölümünü görüntüleyin.

"Erken Erişim" kategorisini açın.

"Profil Özelleştirme" bölümüne girin.

"Beğeniler Sekmesini Gizle" seçeneğini etkinleştirin.

En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan X platformunda beğenileri gizlemek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı aracılığıyla sosyal medya uygulamasının web sitesini ziyaret edin. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Bir sonraki adımda profil simgesinin üzerine dokunun. Bu adımı uyguladığınız takdirde ekranın sol kısmında bir pencere açılacak. Açılan pencerede bulunan "Premium" kategorisine girin. Seçenekler arasından "Tercihler" bölümünü görüntüleyin.

"Tercihler" bölümünde yer alan "Erken Erişim" kategorisine girin. Bir sonraki adımda "Profil Özelleştirme" bölümünü açın. Açılan sayfada çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız. Bu seçenekler arasından "Beğeniler Sekmesini Gizle" seçeneğini aktif hâle getirin.

Söz konusu özelliği etkinleştirdikten sonra artık beğeni sekmesini sadece siz görebileceksiniz. Diğer kullanıcılar, popüler sosyal medya hizmetinde beğendiğiniz gönderileri göremeyecek. Sosyal medya platformunun ücretli abonelik servisi olan X Premium abonesi değilseniz söz konusu seçeneğe erişemezsiniz.

Eğer bir süre sonra tekrar beğeni sekmesinin görünmesini isterseniz "Premium" kategorisi üzerinden "Beğeniler Sekmesini Gizle" seçeneğini devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bu seçeneği kapattığınızda beğeni sekmesi tekrar görünmeye başlayacaktır.

Bu rehberde yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan X'te beğeni nasıl gizlenir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayarak söz konusu işlemi çok kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz.