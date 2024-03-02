X, Türkiye’nin Sansür Talebini Duyurdu: 45 Paylaşımın Silinmesi İstenmiş!

Türkiye X'e sansür talebinde bulundu ve 45 paylaşımın silinmesini istedi. X bu karara ne cevap verdi? İşte detaylar!

Eylül Kebapçıgil
Eylül Kebapçıgil -

Elon Musk, X  platformunu konuşma özgürlüğünü arttırmak ve sansürlemeyi en aza indirgemek için satın almıştı.

Bu platformlarda kullanıcılar siyaset gibi konulardan dolayı ceza alabiliyorlardı. Fakat bunun azaltılması hedefleniyor.

X, Sansür Talebini Reddediyor

Türkiye, X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümüne bu konuda sansür talebinde bulundu. 

Maden kazası nedeniyle hükümetin eleştirildiği 45 paylaşımın silinmesi talep edildi, fakat Musk bunu kabul etmedi. Bu konuda X üzerinden açıklama yaparak mahkeme kararını da paylaştı.

X'in Paylaştığı Mahkeme Kararı

X (Twitter) Video İndirme ve Kaydetme Nasıl Yapılır?
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X (Twitter) Video İndirme ve Kaydetme Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda X'de (Twitter) dolaşan çok sayıda video gördük. İster sevimli köpek videoları, ister tartışmalı bir konuda ciddi bir video olsun, o videodan bıkana kadar tekrar ve tekrar izlemeyi seviyorsunuz.

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