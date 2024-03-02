X, Türkiye’nin Sansür Talebini Duyurdu: 45 Paylaşımın Silinmesi İstenmiş!

Elon Musk, X platformunu konuşma özgürlüğünü arttırmak ve sansürlemeyi en aza indirgemek için satın almıştı.

Bu platformlarda kullanıcılar siyaset gibi konulardan dolayı ceza alabiliyorlardı. Fakat bunun azaltılması hedefleniyor.

X regularly files legal challenges around the world to defend our users from Government censorship. This week, we secured an important ruling in Turkey that reaffirmed the importance of these challenges.



The Turkish government had previously demanded the removal of… pic.twitter.com/IEbY5VPtLp — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) March 1, 2024

X, Sansür Talebini Reddediyor

Türkiye, X'in uluslararası hükümet ilişkileri bölümüne bu konuda sansür talebinde bulundu.

Maden kazası nedeniyle hükümetin eleştirildiği 45 paylaşımın silinmesi talep edildi, fakat Musk bunu kabul etmedi. Bu konuda X üzerinden açıklama yaparak mahkeme kararını da paylaştı.

X'in Paylaştığı Mahkeme Kararı