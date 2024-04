X'te Yeni Hesap Açacaklara Kötü Haber: Artık Parayı Veren Tweet Atabilecek!

Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk, dün X üzerinden paylaştığı bir tweet ile platformdaki yeni büyük değişikliğin haberini verdi. Artık platforma yeni üye olacak kişilerin uygulamayı kullanabilmeleri ve hatta tweet atabilmeleri için bile para ödemeleri gerektiğini söyledi.

Yapılan bu değişikliğin ve alınan kararın sebebi de haliyle herkes tarafından merak edildi. Dün, sosyal medyada Threads'in Türkiye'de kapatılmasından sonra en çok konulardan biri olan X'in tamamen ücretli olmasının temel nedeninin, bot sorununu ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.



Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease.