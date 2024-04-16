X'te Yeni Hesap Açacaklara Kötü Haber: Artık Parayı Veren Tweet Atabilecek!

Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk, dün X üzerinden paylaştığı bir tweet ile platformdaki yeni büyük değişikliğin haberini verdi. Artık platforma yeni üye olacak kişilerin uygulamayı kullanabilmeleri ve hatta tweet atabilmeleri için bile para ödemeleri gerektiğini söyledi.

Yapılan bu değişikliğin ve alınan kararın sebebi de haliyle herkes tarafından merak edildi. Dün, sosyal medyada Threads'in Türkiye'de kapatılmasından sonra en çok konulardan biri olan X'in tamamen ücretli olmasının temel nedeninin, bot sorununu ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.



Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease. — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024

X'e Yeni Kayıt Olanlar Para Ödeyecek

Elon Musk'ın sürekli başına bela olan bot hesaplar, sitenin en büyük problemlerinden biri haline geliyor. Ünlü milyarder de bu soruna kendince yeni bir çözüm buldu. Bot sorununu çözmekle birlikte site gelirini artırmanın da öncelikler arasında olduğu söyleniyor.

Yeni hesaplardan X'te yer işareti koyma, mention atma ve tweet atma gibi temel özellikler için ücret talep edileceğine dair atılan bir tweeti cevaplayan Musk, bunun tek yol olduğunu belirten bir cevap verdi. Botların, bot testlerinden kolayca geçmesi de X'teki saldırıların artmasına neden oluyor.

Bu bot saldırılarından kurtulmak için de tek çözümün bu olduğu dile getirildi. Halihazırda Yeni Zelanda ve Filipinler'de mevcut olan bu uygulama, yıllık 1 ABD doları tutarında bir ödeme ile gerçekleşiyor.

Tüm dünyada bu uygulamanın ne zaman başlayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı.