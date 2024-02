X Yeni Özelliğini Duyurdu: Tweetlerin Okunabilirliği Kolaylaşacak!

X, son zamanlarda yeni özelliklere kavuşarak kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Gelen yeni özelliklerin ardı arkası kesilmezken, bir yeni özelliğin daha yakında geleceği duyuruldu.

"Longfrom Feature" özelliği, Türkçeye çevirince "Uzun Biçim Özelliği" olarak duyurulan yeni özelliğin üzerinde çalışıldığı ve yakın zamanda yayınlayacağı yönünde bir açıklama yapıldı.

NEWS: X's Articles Feature is getting Closer to release! https://t.co/5d7fLmQ85j pic.twitter.com/9zVjFxn4je