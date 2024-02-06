X Yeni Özelliğini Duyurdu: Tweetlerin Okunabilirliği Kolaylaşacak!

X, son zamanlarda yeni özelliklere kavuşarak kullanıcı deneyimini artırmayı hedefliyor. Gelen yeni özelliklerin ardı arkası kesilmezken, bir yeni özelliğin daha yakında geleceği duyuruldu.

"Longfrom Feature" özelliği, Türkçeye çevirince "Uzun Biçim Özelliği" olarak duyurulan yeni özelliğin üzerinde çalışıldığı ve yakın zamanda yayınlayacağı yönünde bir açıklama yapıldı.

NEWS: X's Articles Feature is getting Closer to release! https://t.co/5d7fLmQ85j pic.twitter.com/9zVjFxn4je — X News Daily (@xDaily) February 6, 2024

X'in Yeni Özelliği Ne Sunacak?

Elon Musk'ın X'i (eski adıyla Twitter), kullanıcıların makaleleri okumasını kolaylaştıracak yeni özelliğini duyurdu. Tweetlerin okunabilirliğini artıracak olan özellik, kullanıcılara daha iyi bir deneyim yaşatacak.

Fazlasıyla işlevsel olması beklenen Uzun Biçim Özelliği, bir diğer deyişle "Makaleler Özelliği", yakında tüm kullanıcıların kullanımına açılacak. Bu özelliğin X içinde ve X dışındaki platformlarda da paylaşımları okuyabileceği Notlar'ı test etmesine de yardımcı olacağını duyurdu.

Yeni gelecek olan Uzun Biçim Özelliği sayesinde uzun tweetlerin okunabilirliği daha iyi olacak. Özelliğe dair detaylar tamamen açıklandığı ve kullanıma sunulduğu zaman yine sizlerle paylaşıyor olacağız.