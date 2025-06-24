Microsoft, Sessizliğini Sony'e Rakip Olacak Giyilebilir Xbox ile Bozdu

Microsoft'un Meta ile yaptığı iş birliği kapsamında sınırlı sayıda Meta Quest 3S Xbox Edition üretildi. Xbox'taki klasik siyah-yeşil renk kombinasyonuyla tasarlanan bu özel VR donanımı; hem tasarımı hem de sunduğu içeriklerle oyun dünyasını karıştıracak. Üstelik Microsoft, bu iş birliğini aniden ve sessiz sedasız gerçekleştirerek sürpriz yaptı.

Xbox ve ASUS İş Birliği Dikkat Çekmişti

Xbox bir süredir donanım üretiminden elini eteğini çekeceğini söylüyordu. Bu söylem, Xbox ve ASUS arasında gerçekleştirilen iş birliği ile taçlandırılmıştı. Artık donanımdan ziyade yazılım yönüne dönmek isteyen şirket, donanımı emin ellere bırakma kararı aldı ve bu iş birliğinden doğan ilk ürün ASUS ROG Ally adlı taşınabilir konsol oldu.

Ayrıca artık PC Xbox kütüphanesinden Steam ve Battle.net oyunlarına da erişim sağlabiliyor olması, Microsoft'un yepyeni stratejiler denemeye dört koldan sarıldığı anlamına geliyor.

Meta Quest 3S Xbox Edition Satışa Sunuldu

Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Best Buy üzerinden satışa çıkarılan Meta Quest 3S Xbox Edition'ın Birleşik Krallık dışında başka ülkelerde çıkış yapıp yapmayacağına dair kesin bir bilgi yok. Ancak bu yeni iş birliği, Microsoft'un kendi VR donanımını geliştirmeden sektöre giriş yaptığını gösteriyor.

ASUS'tan sonra Meta ile el sıkışan şirket, 2019'dan bu yana yatırım yapmadığı VR alanında farkını ortaya koymak için üç aylık Meta Horizon+ ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliğiyle beraber VR ürününü piyasaya sürdü.

Meta Quest 3S Xbox Edition; Xbox Game Pass üzerinden bulut tabanlı oyunlar dört farklı ekran modunda sunuluyor. Bunlar arasında dev sinema ekranı benzeri mod da bulunuyor. Kullanıcılar oyunlarına Xbox konsolu, PC ya da Meta Quest üzerinde devam edebiliyor.

Meta Quest 3S Xbox Edition Satış Fiyatı

Meta Quest 3S Xbox Edition, ABD'de Best Buy üzerinden 399.99 dolara, Birleşik Krallık'ta ise yalnızca Argos ve EE mağazalarında 379.99 sterline satışa sunuldu. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği kesin olmamakla beraber, Xbox'ın stratejisi tamamen değiştiği için bu model olmasa bile gelecekteki iş birliklerinden doğan yeni ürün modellerinin Avrupa pazarlarına açıldığını görebiliriz.