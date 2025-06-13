Oyuncular Üzgün! Popüler Oyun Hizmetine Zam Geliyor

Microsoft tarafından sunulan ve oyuncuların tek bir abonelik ücretiyle yüzlerce oyuna eriştiği Xbox Game Pass hizmeti için oyuncuları üzen bir gelişme yaşandı. Buna göre servise zam yapılacağı ortaya çıktı. Teknoloji devi, fiyatları artırmayı planlıyor. İşte ayrıntılar...

Xbox Game Pass Fiyatı İçin Zam Yolda

Xbox Game Pass için en son geçen sene zam uygulanmıştı. Bu zamla birlikte standart plan 159 TL'den 209 TL'ye, Ultimate seçeneği 209 TL'den 309 TL'ye, Core ise 159 TL'den 175 TL'ye çıktı. Fakat şirket, aradan geçen bir yılın ardından bir zam daha uygulayacak.

Microsoft'un Xbox Cloud Gaming web sitesinin kaynak kodlarına "SubscriptionPriceIncrease" (AbonelikFiyatArtışı) isimli yeni bir bildirim türü eklediği ortaya çıktı. Buna göre teknoloji devi, fiyatları artırmadan önce kullanıcılara bilgi mesajı gösterecek gibi görünüyor.

Firma yakın zamanda hem oyun konsolu Xbox hem de birinci parti oyunlarının fiyatlarını artıracağını duyurmuştu. Bu da Xbox Game Pass zammını destekleyen detaylardan biri.

Xbox Game Pass Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şirketin uygulamayı planladığı zammın ne kadar olacağı ise şimdilik belirsiz. Bu noktada beklentiler, yüzde 20 ila 50 arasında olacağını işaret ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xbox Game Pass hizmetini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.