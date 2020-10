Microsoft, Xbox Game Pass servisine her ay yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Bugün yapılan yeni duyuru ile Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları duyuruldu. İşte o oyunlar!

Xbox Game Pass Kasım 2020 Oyunları Hangileri?

Xbox Wire sitesi üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, ayın geri kalanında servise yeni eklenecek olan oyunlar Carto, Day of the Tentacle Remastered, Five Night’s at Freddy’s, Full Throttle Remastered, Grim Fandango Remastered, PlayerUnknown’s Battlegrounds, ScourgeBringer, Unruly Heroes iken Celeste, Comanche, Deep Rock Galactic, Eastshade, Knights and Bikes ve ARK: Survival Evolved - Explorer's Edition da Kasım ayının ilk oyunları olacaklar. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

Carto (27 Ekim 2020) - PC ve Xbox One

Oyuna adını veren bir karakterin rolünde olacağımız oyunda Carto’nun başından geçenler anlatılıyor. Bir fırtına sonrasında ninesinden ayrılan karakterimiz, onunla yeniden buluşabilmek için doğuştan gelen güçleri ile etrafındaki haritayı ve bununla bağlantılı olarak dünyayı değiştirerek ilerlemek durumunda olacak. Her yeni bir parça keşfinden sonra da, bunları yeniden düzenleyerek bölümleri şekillendirebiliyorsunuz. Bu sayede yeni yollar, bulmacalar ve hikaye anları karşınıza çıkıyor.

Day of the Tentacle Remastered (29 Ekim 2020) - PC ve Xbox One

1987 yılında çıkan Maniac Mansion için bir devam oyunu olan Day of the Tentacle, dünyayı ele geçirmeye çalışan kötü niyetli Purple Tentacle’ı durdurmaya çalışan Bernard Bernoulli ve arkadaşları Hoagie ve Laverne karakterlerinin başlarından geçenleri anlatıyor. Tarihin farklı dönemlerini araştırırken, bir yandan da bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz.

Five Night’s at Freddy’s (29 Ekim 2020) - xCloud ile Android, PC ve Xbox One

Küçük bir ofisten güvenlik kameralarını gözetlemenizin gerekeceği oyunda, her gece sınırlı olarak elektrik kullanımınız olacak. Haliyle güvenlik kapısı ve ışık kullanamayacaksınız. Bununla birlikte Freddybear ve arkadaşlarına karşı dikkatli olmalı, hareketlerini takip etmeli ve mesainizin sonuna kadar kendinizi korumak durumundasınız.

Full Throttle Remastered (29 Ekim 2020) - PC ve Xbox One

Esasen 1995 yılında satışa sunulmuş olan Full Throttle, Ben Throttle adlı kahramanımızın hikayesi konu alıyor. Bir motor çetesinin lideri olan kahramanımızişlemediği bir cinayetle suçlanıyor ve bu olay üzerine kendisinin ve motor çetesinin adını temizlemek için mücadele ediyor. Biz de ona bu mücadelesinde yardımcı oluyoruz.

Grim Fandango Remastered (29 Ekim 2020) - PC ve Xbox One

Oyunda temel olarak Ölüler Diyarı'na yolculuk ediyoruz ve Manny Calavera adlı kahramanımızın karşılaştığı komploda ona yardımcı oluyoruz. Dünyadan göçen ruhların uğrak noktası olan Ölüler Diyarı, iyi ve kötü ruhların ayrılarak son yolculuklarına çıktıkları bir yerdir. Manny Calavera da bu ruhlara 4 yıl sürecek son yolculukları için lüks paketler satan bir seyahat danışmanıdır. Fakat karşılaşacağı bazı olaylar onun büyük bir komplo içerisinde olduğunu fark etmesini sağlar ve Manny bu komployu çözmek için seneler süren uzun bir yolculuğa çıkar.

PlayerUnknown’s Battlegrounds (29 Ekim 2020) - xCloud ile Android

2017 yılında satışa sunulmuş olan PlayerUnknown’s Battlegrounds, Battle Royale oyunlarının en önemli temsilcilerinden bir tanesi oluyor. Yüz kadar oyunculunun paraşüt ile bir adaya iniş yaptıktan silah ve ekipman bularak birbirlerine karşı savaştıkları türden bir oynanış sunuyor. Harita üzerindeki güvenli bölge zamanla daralırken, hedef ise hayatta kalmayı başaran son oyuncu olmak olacak.

ScourgeBringer (29 Ekim 2020) - xCloud ile Android

Roguelite ögeleri barındıran platform oyunu olan ScourgeBringer oyununda Kyhra isimli bir karakteri yönetiyorsunuz. Bilinmeyen diyarlarda dolaştığınız hikaye boyunca, karakterinizin geçmişinin mührünü koruyan antik makineler ile savaşıyorsunuz.

Unruly Heroes (29 Ekim 2020) - xCloud ile Android, PC ve Xbox One

Hikayeye göre dünyadaki armoniyi koruyan kutsal yazıt yırtılmış ve tuhaf ve ürkütücü yaratıklar dünyayı istila etmeye başlamıştır. Çin romanı Batı’ya Yolculuk’tan esinlenilen bu oyunda, Wukong the Monkey King, Sanzang the Sleepy Monk, Kihong the Greedy Pig ve Sandmonk the Sensitive Brute olarak dengeyi yeniden sağlamak için fantastik dünyalarda seyahat ederek yazıt parçalarını toparlamaya çalışacaksınız.

İster tek başınıza oynayabileceğiniz Unruly Heroes, dört oyuncuya kadar kooperatif desteğinin yanı sıra yerel ve çevrimiçi PvP modu da sunuyor.

Celeste (5 Kasım 2020) - xCloud ile Android, PC ve Xbox One

TowerFall oyununun da geliştiricisi olan Matt Makes Games stüdyosunun elinden çıkan Celeste, platform türünde oldukça dikkat çekici bir oyun ve Madeline isimli bir karakterin başından geçenleri anlatıyor. Oyundaki amacınız ise yedi yüzden fazla meydan okuma ve gizler ile dolu Celeste dağına tırmanmak. Madeline yolculuğu boyunca bir yandan içindeki şeytanlarla da savaşmak durumunda olacak.

Comanche (5 Kasım 2020) - PC

Doksanlı yılların unutulmaz klasikleri arasında olan Comanche serisinin yeni oyunu, GamesCom 2019 fuarında THQ Nordic ve Nukklear tarafından duyurulmuştu. Mart ayında PC için satışa sunulmuş olan yeni oyunda, Infiltration ve Blackbox olmak üzere takım tabanlı çok oyuncu modlarının yanı sıra tek oyunculu mod da bulunuyor.

Deep Rock Galactic (5 Kasım 2020) - xCloud ile Android, PC ve Xbox One

İster tek başınıza, isterseniz de dört oyuncuya kadar kooperatif desteğiyle oynayabildiğiniz Deep Rock Galactic oyununda, üstünüze akan yaratık sürülerine karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız. Her biri farklı tasarıma sahip mağaralarda yapacağınız çatışmalarda, tamamıyla yıkılabilir bir çevrede sizi bekliyor. Oyunda dört farklı sınıf, sürüsüne bereket ağır silah, yüksek teknolojili teçhizatlar ve üstleriniz için altın, mücevher ve daha başka mineraller toparlamanızı sağlayacak maden kazma araçları var.

Eastshade (5 Kasım 2020) - xCloud ile Android, PC ve Xbox One

Gezgin bir ressamı canlandırdığımız birinci kişi bakış açısından oynanan oyunda Eastshade adasında gezecek ve güzel manzaraları tuvalimize aktaracağız. Oyundaki tek amacımız tablolar çizmek değil. Adada yaşayan insanlar ile konuşup yaşamları hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra ihtiyacı olanlara yardımda bulunarak, ilerleyişe göre açılan konular ve duruma göre değişiklik gösteren sohbetler neticesinde arkadaşlık da kurabileceğiz. Çizdiğimiz tabloları ada halkına sunmamız durumunda da gizemleri ortaya çıkarabileceğimiz çeşitli eşyalar elde edebileceğiz.

Ayrıca karşımıza çıkacak olan bir takım engelleri aşmak ve araştırma görevlerini tamamlamak için üretim materyalleri ve şemalar da bulabilmemiz mümkün olacak.

Knights and Bikes (5 Kasım 2020) - PC ve Xbox One

1980’li yılların Britanya adasında geçen ve tercihen tek başınıza veya bir arkadaşınız ile oynayabileceğiniz Knights and Bikes, Nessa ve Demelza isimli iki karakterin hikayesini anlatıyor. Bisikletleri ile Penfurzy kıyılarını keşfe çıkan karakterler, kayıp olan efsanevi hazineyi bulmaya çalışıyorlar.

ARK: Survival Evolved – Explorer's Edition (17 Kasım 2020) - xCloud ile Android, PC ve Xbox One

Açık dünya tabanlı bir RYO olan ARK: Survival Evolved dilerseniz tek başınıza oynayabileceğiniz dilerseniz çevrimiçi olarak diğer oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz bir macera sunuyor. Oyunumuzun hikayesi kendimizi ARK adlı gizemli bir adanın sahillerinde kıyafetlerimiz yırtılmış, acıkmış ve soğuktan donmak üzereyken bulmamızla başlıyor. Uyandıktan sonra ise zorlu bir hayatta kalma mücadelesi bizi bekliyor. Hayatta kalabilmek için açlığımızı gidermek amacıyla avlanmamız, kendimize bir sığınak inşa ederek tehlikelerden korunmamız, kaynak toplayarak sığınağımızı geliştirmemiz ve kendi ekinlerimizi ekerek yiyecek üretmemiz gerekiyor. Ayrıca yeni teknolojiler öğrenerek silahlar ve araçlar da yapmamız gerekmekte.

Xbox Game Pass servisine eklenecek olan bu oyunların dışında, 30 Ekim 2020 tarihinde altı oyun daha ayrılacak. Hem PC hem de Xbox One tarafından ortak olarak ayrılacak olan oyunlar Tacoma ve The Lord of the Rings: Adventure Card Game olacakken, Xbox One tarafından After Part, LEGO Star Wars III ve Rise & Shine ve PC tarafından da The Red Strings Club, ayrıca ayrılacak olan oyunlar olacak.