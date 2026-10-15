Xbox, Oyuncuları Yokluyor: Minecraft PlayStation'dan Kalkabilir mi?

Microsoft, Xbox oyuncularına Fallout, The Elder Scrolls ve Minecraft gibi büyük serilerinin Xbox'a özel olması halinde ne yapacaklarını soran bir anket gönderdi. Anketi Windows Central editörü Jez Corden ortaya çıkardı. Şirket son yıllarda oyunlarının çoğunu PlayStation'a da getiriyordu. Senaryolardan biri Minecraft'ın PlayStation'dan kaldırılmasını da içeriyor.

Xbox Anketinde Neler Soruluyor?

Xbox Research tarafından hazırlanan anket, katılımcılardan Diablo, DOOM, The Elder Scrolls ve Fallout gibi serilerin yalnızca Xbox'ta çıktığı bir dünya hayal etmelerini istiyor. Oyunculara bu durumda bir Xbox satın alıp almayacakları ya da PC'ye geçip geçmeyecekleri soruluyor.

Anketin son sorusu ise en uç senaryoyu içeriyor. Bu senaryoda Call of Duty dışındaki tüm Xbox serilerinin yeni oyunları konsolda yalnızca Xbox'a çıkıyor. Minecraft'ın mevcut sürümleri de PlayStation ve Nintendo konsollarında satıştan kalkıyor ve yeni içerik güncellemesi almıyor. Oyunu daha önce satın alanlar ise oynamaya devam edebiliyor. PC tarafında herhangi bir değişiklik olmuyor.

Xbox Özel Oyunlara Geri mi Dönüyor?

Asha Sharma'nın Xbox'ın başına geçmesinden sonra şirket özel oyunlara yeniden ağırlık vermeye başladı. Gears of War: E-Day ve Clockwork Revolution, konsolda yalnızca Xbox'ta oynanabilecek. Daha önce Elder Scrolls VI'nın da Xbox'a özel olabileceği iddia edilmişti.

Öte yandan Forza Horizon 6 ve Fable'ın PS5 sürümleri hala planlanıyor. Şirketler bu tür anketlerde gerçekleşme ihtimali düşük senaryoları da sık sık soruyor. Yani anket, Minecraft'ın PlayStation'dan kalkacağı anlamına gelmiyor. Xbox 2027 mali yılında kâra geçmeyi hedefliyor ve bu kararlar şirketin özel oyun stratejisi açısından kritik önem taşıyor.

Editörün Yorumu

Minecraft'ı PlayStation ve Nintendo'dan kaldırmanın Microsoft'un yapabileceği en riskli hamlelerden biri olacağını düşünüyorum. Bu platformlardaki oyuncuların konsol değiştirmek yerine oyunu bırakmasını daha olası görüyorum. Fallout ya da Elder Scrolls'un özel olması ise Xbox'a oyuncu kazandırabilir. Yine de ortada bir karar değil, yalnızca bir anket var ve şirketler bu tür anketlerde uç senaryoları sık sık soruyor. PlayStation kullanıyorsanız şimdilik endişelenmenize gerek yok.