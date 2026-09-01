Dünyanın En Sevilen Serilerinden Biri Xbox'a Özel Olabilir

Microsoft, Xbox özelindeki stratejisini büyük ölçüde oyun bölümünden sorumlu Asha Sharma'ya bıraktı. Yeni CEO, milyonlarca oyuncuyu yakından ilgilendiren bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Bunların arasında hakları şirkete ait bazı oyunları Xbox'a özel tutmak da var. Ortaya çıkan son bilgilere göre Elder Scrolls 6 da bu planın bir parçası olabilir.

Elder Scrolls 6 Sadece Xbox'ta mı Oynanabilecek?

Henüz net bir çıkış tarihi duyurulmadı ama Elder Scrolls 6'nın 2028 ya da 2029 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Her ne kadar önümüzde hâlâ uzun bir zaman olsa da Xbox yönetimi şimdiden bu oyunla ilgili planlamalar yapmaya başlamış durumda. Şimdilik karara bağlanmasa da Elder Scrolls 6'nın sadece Xbox'a özel tutulması değerlendiriliyor.

Hatırlayacak olursanız şirket, bir dönem oyunlarını PlayStation da dahil olmak üzere birçok platforma getirmişti. Amacı maksimum oyuncu sayısına ulaşmaktı. Daha çok oyun satışlarını ve bunlardan elde edilen geliri artırmaya yönelik bir hamleydi. Ne var ki şirket için yeterince iyi bir sonuç vermedi.

Xbox yönetiminin uzun vadede amacı, Xbox satışlarını artırmak. Belirli oyunları yeniden Xbox'a özel tutmanın konsol satışlarını artırmanın yanında Game Pass gibi aboneliklerin de daha çok ilgi görmesini amaçlıyor. Aslına bakacak olursanız Sony de Mayıs ayında benzer bir karar aldı. Sony, Xbox gibi oyun özelinde karar vermek yerine daha kapsayıcı bir strateji benimsedi. Çevrim içi oyunlar diğer platformlara gelmeye devam edecek ama hikâye odaklı tek kişilik oyunların tamamen PlayStation 5'e özel olacak.

Elder Scrolls 6, PlayStation'a Gelmezse Xbox Satışları Artar mı?

Bir oyunu belirli platforma özel yapmak, konsol satışlarını artırmak için en çok başvurulan yöntemlerden biri. Şimdiye kadar bu hamlenin başarılı olup olmayacağı ne kadar geniş oyun yelpazesi sunulduğuna bağlıydı. Microsoft da muhtemelen Elder Scrolls 6 gibi geniş bir oyuncu kitlesinde karşılığı olan oyunla Xbox ekosistemine yeni kullanıcılar çekmek istiyor.

Gelgelelim, bu stratejinin artık eskisi gibi başarılı olma olasılığı yüksek değil. Oyuncuların beklentileri ve gereksinimleri değişti. Birçok kişi artık tek bir oyun konsoluna bağlı kalmıyor. Farklı cihazlar kullanıyor. Türkiye'de her ne kadar yaygınlaşmamış olsa da dünya genelinde bulut oyun hizmetlerine olan talep giderek artıyor. O yüzden sadece bir oyunun Xbox satışlarını ciddi ölçüde artırmasını beklememek gerek.

Microsoft, bu oyunu sadece Xbox Series X / S ve PC'ye özel tutarsa içerik açısından elini güçlendirebilir ama PlayStation oyuncularından gelecek geliri de kaybeder. O yüzden kararı vermek de şirket için çok kolay değil. Gelen son bilgiler, şirket içinde bu stratejinin ne kadar doğru olacağı da tartışılmaya devam ediliyor.

Xbox Neden Yeniden Xbox'a Özel Oyun Stratejisine Dönüyor?

Xbox son birkaç yıl içinde ciddi sorunlar yaşadı. Her ne kadar oyun sektörünün en önemli şirketlerini bünyesine katsa da bazı projeleri beklediği gibi başarılı olmadı. Çok büyük yatırımlar yaptı ama her oyun onu aynı şekilde başarıya ulaştırmadı. Ayrıca konsol satışlarında da çok ciddi bir artış gözlemlenmedi.

Özel oyunlara yeniden dönmesinin arkasında aslında tam da bu sebepler var. Bilindiği üzere bir oyun konsolunu sattıran şey sadece o cihazın donanımı değil, o konsol üzerinde oynanabilecek yapımlar da satın alma kararını doğrudan etkiliyor. Örneğin Sony ve Nintendo, çok uzun zamandır bu yönteme sarılıyor. Microsoft, oyuncuları kendi ekosistemine çekmek yerine daha çok içerikten kazanmaya odaklandı. Hâliyle de konsol satışları çok artmadı.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse Elder Scrolls 6'yı Xbox'a özel tutmak, Xbox'a olan bakış açısını kesinlikle değiştirecektir. Fakat bu beraberinde bazı kayıplar yaşama riski de getiriyor. Şirket eğer PlayStation'dan uzaklaşırsa oradaki oyuncu kitlesinden vazgeçmek zorunda kalır. Bu durum, çok ciddi bir kazanç potansiyelini kenara itmekle eş değer olacaktır.

Şirket, geçmişte çok fazla esnek yaklaşım benimsedi. Bu yaklaşım, ona oyunculara ulaşma konusunda ciddi avantaj sağlasa da Xbox'ın geri plana düşmesine sebep oldu. Böyle bir durumda ben olsam Elder Scrolls 6'yı PlayStation için çıkarmazdım. Bu oyun tam da Xbox'ın ihtiyaç duyduğu türden yapım. Her yıl çıkan oyun değil. Geniş bir oyuncu kitlesi tarafından yıllardır bekleniyor. Tabii, bu oyunu Xbox'a özel yaptıktan sonra diğer tüm oyunlar için de benzer bir strateji izlerdim.