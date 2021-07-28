Xbox Series En Hızlı Satılan Xbox Oldu

Yurt dışında yoğun stok sorunlarına maruz kalan Xbox Series S ve Xbox Series X, tüm bu sorunlara rağmen şimdiye kadar çıkan Xbox modelleri arasında en hızlı satılan modeller olmayı başardı. Peki her iki model şu ana kadar nasıl bir performans sergiledi?

Xbox Series En Hızlı Satan Xbox Oldu: Ne Kadar Sattı?

Xbox Series ailesinin iki üyesi olan Series S ve Series X, şu ana kadar bir yıldan kısa bir sürede 6,5 milyon birim satmayı başardı. Üstelik tüm bunlar, ülkemizde stok sorunu olmasa da, yurt dışındaki yoğun stok sorununa rağmen gerçekleşti. Ufak bir kıyaslama olması adına aynı dönemde Xbox One 5,7 milyon, Xbox 360 ise 5,0 milyon birim satmıştı.

Buradaki başarıyı birkaç farklı sebebe bağlayabiliriz: Öncelikli olarak Xbox Series S, bugüne kadar çıkış yapan en uygun fiyatlı oyun konsollarından birisi olarak öne çıkıyor ve buna rağmen dikkat çekici bir performans sergiliyor. Ayrıca PlayStation 5 tarafındaki stok sorunları da zaman zaman Xbox Series ailesine destek sağlıyor olmalı.

Xbox Series X Özellikleri

İşlemci: AMD Zen 2

AMD Zen 2 İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Core

8 Core İşlemci Frekansı: 3.8 GHz

3.8 GHz Grafik İşlemci: AMD RDNA 2

AMD RDNA 2 Grafik İşleme Gücü: 12.1 TFLOPs

12.1 TFLOPs İşlem Birimi: 52 CUs

52 CUs Grafik Frekansı: 1.8 GHz

1.8 GHz Toplam Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Bellek Tipi: GDDR6

GDDR6 Birinci Bellek: 10 GB RAM

10 GB RAM Birinci Bellek Bant Genişliği: 560 GB / sn

560 GB / sn İkinci Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM İkinci Bellek Bant Genişliği: 336 GB / sn

336 GB / sn Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Depolama Türü: NVMe SSD

NVMe SSD Ham Okuma Hızı: 2.4 GB / sn

2.4 GB / sn Sıkıştırılmış Okuma Hızı: 4.8 GB / sn

AMD Zen 2, yeni nesil konsollara özel olarak uyarlanan tamamen yeni bir işlemcidir. Series X’te yer alan bu işlemci sekiz çekirdekli bir yapıya sahip ve her bir çekirdek azami 3.8 GHz frekansta çalışabiliyor. Tıpkı işlemci gibi, grafik işlemci de yeni nesil konsol için özel olarak tasarlandı. AMD RDNA 2, elli iki işlem birimine sahip bir grafik işlemci ve her bir birim, 1.852 GHz saat hızına sahip. Bu ekran kartının grafik işleme gücü ise 12.1 TFLOPs olarak açıklandı.

Fark etmiş olduğunuz üzere Xbox Series X’te 10 GB ve 6 GB olmak üzere toplamda 16 GB GDDR6 RAM yer alıyor. Bu belleklerden ilki 560 GB / sn bant genişliği ile gelirken, diğeri ise 336 GB / sn bant genişliğine sahip. Xbox Series X’te NVMe SSD türüne sahip olan 1 TB kapasitesinde bir depolama birimi yer alıyor. Bu depolama biriminin ham okuma hızı 2.4 GB / sn iken, sıkıştırılmış okuma hızı ise 4.8 GB / sn olarak açıklanıyor.