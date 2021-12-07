Xiaomi 11T Pro ile Çekilen Kısa Film Yayımlandı
Xiaomi 11T Pro ile çekilen kısa film izleyicilerle buluştu. Anılar Müzesi olarak isimlendirilen film, izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. İşte detaylar!
Xiaomi 11T Pro ile çekilen kısa film paylaşıldı. YouTube üzerinden yayımlanan film yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Xiaomi Türkiye Pazarlama Müdürü Fatih Bilek ve filmin yönetmeni Barış Kaya, projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Xiaomi 11T Pro ile Çekilen Kısa Film Nasıl İzlenir?
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, "Anılar Müzesi" isimli bir kısa film yayımladı. YouTube isimli popüler video paylaşım hizmeti üzerinden yayımlanan film, çok başarılı kamera özelliklerine sahip olan 11T Pro modeli ile çekildi.
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Xiaomi Türkiye Pazarlama Müdürü Fatih Bilek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu video için yola çıkarken kendilerine bir insanın en değerli hazinesinin ne olduğuna yönelik bir soru sorduklarını, bu sorunun yanıtını ararken en değerli hazinenin anılar olduğunu fark ettiklerini söyledi.
Anı olsun diye telefona sarılıp çekilen binlerce hatıranın, her şey geride kaldığında zaman makinesinin tek kaynağı haline geldiğini ifade eden Bilek, kullanıcıların en sevdiği kişilerle geçirdiği anları sonsuza kadar hatırlayabilmelerini sağlamaktan gurur duyduklarını belirtti.
Kısa filmin yönetmeni Barış Kaya, bir yönetmen olarak cep telefonlarının sahip olduğu görüntüleme teknolojilerinin, kendisini her zaman video üretmek içni motive ettiğini ifade etti. Kaya, telefonların tüm bu teknolojik özelliklerinin yanı sıra çok insani ve hayata ilişkin detaylar içerdiğini, aynı zamanda onların gerçek anlamda birer anı yaratan ve geleceğe taşıyan bellekler olduğunun altını çizdi.
Kaya, akıllı telefon ile çekilen bu kadar duygusal ve gerçekçi bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. YouTube üzerinden paylaşılan 5 dakika 5 saniye uzunluğundaki filmi aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
Xiaomi 11T Pro Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120Hz
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: Snapdragon 888 5G
- GPU: Adreno 660
- RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5000 mAh, 120W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5
- Ağırlık: 204 gram
- Fiyat: 12 GB + 256 GB 8.999 TL
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