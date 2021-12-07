Honor 50 Türkiye'de Satışa Sunuldu: Özellikleri ve Fiyatı!

Honor 50 Türkiye'de satışa çıktı. Yeni Honor modeli sahip olduğu teknik özellikler ve şık tasarım ile dikkat çekiyor. Peki, Honor 50 özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni model ile ilgili ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Honor 50 Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Ekran: 6,57 inç, OLED, 120Hz

Çözünürlük: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Snapdragon 778G 5G

RAM: 6 GB / 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 4300 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, Magic UI 4.2

Ağırlık: 175 gram

Fiyat: 9.999 TL (8GB + 128 GB)

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip model, kullanıcılara 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. OLED ekrana sahip olan telefonun ağırlığı 175 gram. Telefon, Android 11 işletim sistemine ve Magic UI 4.2 kullanıcı arayüzüne sahip.

HONOR 50'nin arka kısmında 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde de derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 778G 5G işlemcisinden alan Honor 50'da 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Depolama alanı tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki sürüm bulunuyor.

4300 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda Honor SuperChage isimli 66W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Hızlı şarj, bataryanın sadece 20 dakika içinde yüzde 70'e kadar doldurulmasını sağlıyor. Parmak izi okuyucusu ekranın alt kısmına konumlandırılmış. USB Type-C 2.0 portunun tercih edildiği telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunmuyor.

Zümrüt yeşili ve gece yarısı siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Honor 50 isimli akıllı telefon modeli Hepsiburada.com üzerinden 9.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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