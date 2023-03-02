Xiaomi Akıllı Saatleri Yakında Google Hizmetlerine Kavuşabilir

Xiaomi kısa süre önce Watch S1 Pro'yu küresel çapta tanıttı. Çoğu üst düzey Xiaomi akıllı saati gibi Watch S1 Pro da MIUI Watch OS üzerinde çalışıyor. 9to5Google tarafından elde edilen bilgilere göre bu durum yakında değişebilir. Yeni gelen raporlar, Xiaomi'nin "yaklaşan" akıllı saatinin Google'ın Wear OS platformunda çalışacağını belirtiyor.

Xiaomi'nin yeni Wear OS saatiyle ilgili ayrıntılar şu anda çok az ancak bilgilere göre "akıllı saat piyasaya sürülürse" Pixel Watch, Samsung'un son Galaxy Watch'ları ve bir avuç diğer akıllı saat ile aynı yazılım olan Wear OS 3'ü çalıştıracak. Bu da mevcut Xiaomi saatlerinin aksine bu saatin Google uygulamalarına ve hizmetlerine erişimi olacağı anlamına geliyor.

Xiaomi Yeni Akıllı Saatini Wear OS 3 ile Piyasaya Sürebilir

Xiaomi ilk Wear OS saatini 2019 yılında piyasaya sürmüştü. Mi Watch Google'ın platformunda çalışmasına rağmen Wear OS'nin özel bir sürümü olan MIUI for Watch ile kaplanmıştı. Cihaz, Google Play Store da dâhil olmak üzere Google'ın Wear OS platformu için çok önemli olan birçok hizmetine erişemiyordu.

Dolayısıyla Xiaomi'nin gerçek Wear OS ortamına adım atması şirket için önemli bir kilometre taşı olabilir. Birincisi, akıllı saat de satan en iyi Çinli akıllı telefon markalarından hiçbirinin henüz Wear OS 3 destekli bir cihazı yok. İkinci olarak, Xiaomi nihayet Play Store'un ve diğer Google uygulamalarının gücünden yararlanarak yeni müşteriler kazanabilecek.

Çıkış zaman çizelgesine gelirsek, bu konuda herhangi bir netlik bulunmuyor ancak raporlar 2023 yılı içerisinde bu gelişmenin sonuçlanmasını bekliyor.