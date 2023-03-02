Kan Basıncı Ölçümünde Çığır Açan Yeni Akıllı Saat: HUAWEI WATCH D

HUAWEI, EKG ve kan basıncı izleme gibi özellikleriyle dikkat çeken yeni akıllı saati HUAWEI WATCH D'yi piyasaya sürdü. Peki HUAWEI WATCH D kullanıcılara ne gibi özellikler vaat ediyor? Gelin hep birlikte bakalım.

İlk kez gerçek zamanlı kan basıncı izlemeyi mümkün kılan HUAWEI WATCH D, sağlık konusunda vücut verilerini takip etmeyi seven ve önemseyen kullanıcılar için âdeta biçilmiş kaftan. Kullanıcılara günlük sağlık izleme konusunda önemli yenilikler sunan akıllı saat, sadece kan basıncı sensörü ve kalp atış hızı izleme ile yetinmiyor.

HUAWEI WATCH D Neler Sunuyor?

Günlük sağlık ölçümlerinin yanı sıra bilimsel uyku izleme, tüm gün SpO2 izleme, cilt sıcaklığı algılama ve stres izleme gibi birçok sağlık açısından önem arz eden veriyi düzenli olarak kontrol eden HUAWEI WATCH D, aynı zamanda EKG verilerini anında kaydedip rapor hâline getirebilen yüksek performanslı sensör modülüne de sahip.

Kan basıncı ölçümünün doğru sonuç vermesi, diğer akıllı saatlerde bilek üzerindeki sıkılık ve takma pozisyonundan etkilenirken HUAWEI WATCH D'nin yüksek çözünürlüklü basınç sensörü, geri besleme basınç kontrol devresi ve düşük akışlı hava yolu sayesinde önemli bir ölçüm hassasiyeti sağlıyor ve kullanıcıların her zaman ve her yerde kan basıncını doğru bir şekilde ölçmesine olanak tanıyor.

HUAWEI WATCH D Fiyatı

Muadillerine kıyasla 7 günlük uzun bir pil ömrü sağlayan ve kesintisiz deneyim sunan HUAWEI WATCH D, 2.797 TL değerindeki FreeBuds SE, ekstra kayış ve 1 yıl uzatılmış garantisi ile birlikte HUAWEI Online Mağaza üzerinde 8.999 TL fiyatla satışa sunulmuş durumda. Ayrıca Mart ayı sonuna kadar geçerli olan 300 TL'lik indirim kupon kodunuzu (AWATCHD300HW) da kullanmayı unutmayın.