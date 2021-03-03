Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi - Xiaomi yakın bir zamanda orta segmette konumlanacak yeni akıllı telefon modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki Redmi Note serisinin yeni üyeleri kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi Redmi Note 10 Hakkında

Redmi Note 10 Nedir? Xiaomi Redmi Note 9'un halefi.

Xiaomi Redmi Note 9'un halefi. Redmi Note 10 Özellikleri Neler? Snapdragon 678 İşlemci, 6.43 inç Ekran ve 48 MP Ana Kamera.

Snapdragon 678 İşlemci, 6.43 inç Ekran ve 48 MP Ana Kamera. Redmi Note 10 Fiyatı Ne Kadar Olacak? Muhtemelen 150 Dolar civarı.

Muhtemelen 150 Dolar civarı. Redmi Note 10 Çıkış Tarihi Ne Zaman? Mart 2021.

Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.43 inç

6.43 inç Ekran Paneli: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: Full HD

Full HD İşlemci: Snapdragon 678

Snapdragon 678 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Arka Kamera: Dörtlü Kamera Kurulumu

Dörtlü Kamera Kurulumu Ana Kamera: 48 MP

48 MP Hızlı Şarj Desteği: 33W Kablolu

33W Kablolu İşletim Sistemi: Android 11

Xiaomi Redmi Note 10, Qualcomm tarafından geçtiğimiz aralık ayında duyurulan Snapdragon 678 işlemciden gücünü alacak. 11nm üretim süreci üzerine inşa edilen bu işlemci, 6 GB RAM ile desteklenecek. Buna ek olarak önemli bir gelişme de ekran tarafında yer edinecek gibi gözüküyor.

Xiaomi Redmi Note serisinin önceki modellerinin aksine Redmi Note 10 LCD ekran yerine AMOLED ekran ile kutudan çıkacak. 6.43 inç boyutundaki bu ekranın üstünde küçük bir çentik yer alacak ve bu çentiğin içerisinde tekli ön kamera kurulumu bulunacak.

Arka tarafa değinirsek, dörtlü arka kamera kurulumu ile karşılaşacağız. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde olacak ancak kalan diğer üç lensin özellikleri hakkında kesin bilgilere sahip değiliz. Bu arada yeni modelde 33W kablolu hızlı şarj desteği olacağını da vurgulayalım.

Xiaomi Redmi Note 10 Fiyatı: Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Redmi Note 10 muhtemelen 150 dolar başlangıç fiyatı ile yurt dışında satışa sunulacak.

Yeni modelin ülkemizde ne kadar fiyat etiketi ile satışa sunulacağı şu sıralar bilinmeyen detaylardan birisi ancak tahmini olarak 2.500 TL ila 3.000 TL arasında bir fiyat düşünebiliriz. Daha detaylı bir analiz için aşağıdaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 10 Çıkış Tarihi: Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Xiaomi Redmi Note 10, 4 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek çevrim içi etkinlik ile birlikte tanıtılacak. Redmi Note 10'un çevrim içi lansmanı takip eden birkaç haftalık süreç içerisinde yurt dışında ve ülkemizde satışa sunulmasını bekliyoruz.

Peki siz şirketin yeni nesil orta segment akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modelde olmazsa olmaz özellikler neler ve siz neler görmek isterdiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.