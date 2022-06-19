En İyi Xiaomi Akıllı Telefon Modelleri - 2022

Xiaomi, her kullanıma uygun zengin model seçenekleriyle dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından biri. 2010 yılında Çin'de kurulan şirket, bugün tüm dünyada ciddi bir pazar payına sahip. Xiaomi modelleri Türkiye'de de en çok tercih edilen cep telefonları arasında yer alıyor. Peki en iyi Xiaomi telefonu hangisi? Bu içerikte sizler için en kaliteli Xiaomi modellerini ve özelliklerini listeledik.

En İyi Xiaomi Akıllı Telefon Modelleri

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Black Shark 4

Xiaomi Poco X3 Pro

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Mi 11

Snapdragon 888 işlemcili ilk akıllı telefon olarak bilinen Mi 11, özellikle ekran/gövde oranının yüksekliği ve zarif tasarımıyla dikkat çeken bir model. Gorilla Glass Victus camla korunan ekranı çizilme ve düşmelere karşı dayanıklı. 108 MP ana kamerasıyla birlikte 13 MP ultra geniş açılı ve 5 MP makro kameralarıyla kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz.

Ekran: 6,81 inç inç, QHD+ 120 Hz AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 8 GB/12 GB

Batarya: 4.600 mAh, 50W kablosuz hızlı şarj

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

108 MP, 8MP, 5MP, 2MP arka kamera ve 16 MP ön kamera çözünürlüğüne sahip Xiaomi Redmi Note 10 Pro, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. 5020mAh yüksek kapasiteli piliyle şarj süresi bakımından avantaj sağlayan modelin mor, yeşil, buz mavisi, gradyan bronz ve gri renk seçenekleri bulunuyor.

Ekran: 6.47 İnç, AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G

RAM: 8 GB

Batarya: 5260 mAh, 30W hızlı şarj

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı sunan Xiaomi Redmi Note 11 Pro, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve hızlı şarj özelliğine sahip. Bununla birlikte 108 MP çözünürlük sunan kamera kurulumunda yapay zeka desteği de bulunuyor. MediaTek Helio G96 işlemciden güç alan telefon, en iyi Xiaomi modelleri arasında yer alıyor.

Ekran: 6,67 inç, FHD+

İşlemci: MediaTek Helio G96

RAM: 6 GB/8 GB

Batarya: 5.160 mAh

Xiaomi Black Shark 4

Xiaomi'nin 16 GB'a kadar RAM ve 120W hızlı şarj özelliklerine sahip Black Shark 4 modeli için tam bir oyuncu telefonu diyebiliriz. 6,67 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlükteki ekran aynı zamanda 144 Hz yenileme hızına sahip. Birçok oyuncu bilgisayarın üzerindeki RAM kapasitesi ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken Black Shark 4 da tercih edilebilecek Xiaomi modellerinden biri.

Ekran: 6,67 inç, Full HD+

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 8 GB/12 GB/16 GB

Batarya: 4.500 mAh, 120W hızlı şarj

Xiaomi Poco X3 Pro

Gorilla Glass 6 teknolojisiyle korunan ekranı 6,67 inç genişliğe sahip. Bununla beraber Qualcomm Snapdragon 860 işlemci ve 8 çekirdekli CPU desteğiyle kullanıcılarına yüksek performans vaat eden Xiaomi modelleri arasında. Ayrıca 5160 mAh yüksek kapasiteli piliyle de şarj avantajı sunuyor.

Ekran: 6.67 İnç, IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 860

RAM: 8 GB

Batarya: 5160 mAh, 33W hızlı şarj

Xiaomi Redmi Note 10S

6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulan Redmi Note 10S için bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. 8 çekirdekli işlemcisi, 6.43 inç AMOLED ekranı ve 60Hz yenileme hızıyla akıcı ve sorunsuz bir oyun deneyimi için ideal. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli bataryasıyla standart bir kullanımda iki güne kadar şarj etmeden kullanım sağlayabilir.

Ekran: 6.43 inç, AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio G95

RAM: 6 GB/8 GB

Batarya: 5,000 mAh, 33W hızlı şarj

Xiaomi Mi 10S

Üstün özelliklerinin yanında emsallerine göre ekomomik fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden biri de Xiaomi Mi 10S. Snapdragon 870 işlemci ve 12 GB'a kadar RAM kapasitesiyle göz dolduruyor. Öte yandan 108 MP kamerası, Full HD+ ekranı ve 90 Hz yenileme hızıyla da kaliteli fotoğraf ve video deneyimi vaat ediyor. Cihaz aynı zamanda 5G SA/NSA bağlantı desteği de sunuyor.

Ekran: 6,67 inç, Full HD+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

RAM: 8 GB/12 GB

Batarya: 4.780 mAh, 30W hızlı şarj

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Listemizin bir diğer fiyat/performans ürünü de Xiaomi Redmi Note 8 Pro oluyor. Dörtlü kamera kurulumu, yüksek oyun performansı ve kavisli hatlara sahip tasarımıyla dikkat çeken cihaz, Snapdragon 730 işlemciden güç alıyor. İşlemcisi 2 adet performans ve 6 adet verimlilik odaklı olmak üzere 8 çekirdekten oluşuyor. Ayrıca cihaz ekran ve kamera özellikleriyle de kullanıcılarına avantaj sunuyor.

Ekran: 6.53 inç

İşlemci: Mediatek Helio G90T

RAM: 6 GB

Batarya: 4500 mAh