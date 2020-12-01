Yasaktan Kimler Muaf? Yasaktan Muaf Olanlar Listesi

Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar listesi belli oldu. Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar listesi haberimizde. İşte sokağa çıkma yasağıundan muaf olanlar.

Sokağa Çıkma Yasağından Kimler Muaf? Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Olanlar

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede yasaktan kimlerin muaf olacağı belirtildi. Genelgeye göre sokağa çıkma yasağından muaf olanlar şu şekilde: