Cumhurbaşkanı Yeni Yasakları Açıkladı! Yeni Yasaklar Neler?

Yeni yasaklar neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Yeni yasaklar neler? Yeni koronavirüs tedbirleri getirildi. Konu hakkında tüm ayrıntılar haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte yeni getirilen yasaklar.

Yeni Yasaklar Neler? Yeni Getirilen Yasaklar Neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Koronavirüs salgını malesef ülkemizde de etkili oluyor. Henüz kesin tedavisi bulunamayan bu salgına karşı en etkili tedbir kendimizi korumaktır. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmekten başka çaremiz yok.

Mevsim itibariyle soğuk algınlığı ve gribin de artması sağlık sistemimizdeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımızın gayretine en büyük teşekkürümüz, onların yükünü artırmamak olacaktır.

Aşı konusunda Dünya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecek.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır."

Yeni Getirilen Yasaklar

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'a kadar devam edecektir.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.

Market bakkal kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek, saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

Yasaklar salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Sizler yeni getirilen yasaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!