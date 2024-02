YouTube Shorts'a Canlı Yayın Özelliği Geldi: TikTok ile Rekabet Kızışıyor!

YouTube Shorts, TikTok ve Instagram Reels ile rekabetini sürdürürken, popüler rakiplerinin önüne geçecek bir hamle yaptı. YouTube, yeni getirdiği özelliklerle TikTok'un tahtını iyice salladıracak gibi görünüyor.

İçerik üreticilerinin sadece video paylaşmalarının ötesine çıkmayı hedefleyen YouTube, Shorts kısmına canlı yayın özelliği getirdi. Artık kullanıcılar açtıkları dikey formatlı canlı yayınlarla anlık olarak takipçileriyle iletişim kurabilecekler.

go live & get discovered in Shorts ✨



NEW: now see previews of streams in the Shorts feed & tap to enter a scrollable live feed



creators: stream vertically either on YouTube or w/ streaming software & streams may be eligible for the Shorts feed 🥳



more: https://t.co/RPKQp4GM3L pic.twitter.com/W9OX9sIHub