YouTube Shorts'a Canlı Yayın Özelliği Geldi: TikTok ile Rekabet Kızışıyor!

YouTube Shorts, TikTok ve Instagram Reels ile rekabetini sürdürürken, popüler rakiplerinin önüne geçecek bir hamle yaptı. YouTube, yeni getirdiği özelliklerle TikTok'un tahtını iyice salladıracak gibi görünüyor.

İçerik üreticilerinin sadece video paylaşmalarının ötesine çıkmayı hedefleyen YouTube, Shorts kısmına canlı yayın özelliği getirdi. Artık kullanıcılar açtıkları dikey formatlı canlı yayınlarla anlık olarak takipçileriyle iletişim kurabilecekler.

go live & get discovered in Shorts ✨



NEW: now see previews of streams in the Shorts feed & tap to enter a scrollable live feed



creators: stream vertically either on YouTube or w/ streaming software & streams may be eligible for the Shorts feed 🥳



more: https://t.co/RPKQp4GM3L pic.twitter.com/W9OX9sIHub — TeamYouTube (@TeamYouTube) February 7, 2024

YouTube Shorts'a Canlı Yayın Özelliği Geldi!

TikTok benzeri bir kısa video formatı olan Shorts, içerik üreticilerinin YouTube'da daha aktif olmasını sağlamak için kullanıcı deneyimini iyileştiren bir dizi özellik yayınlamaya devam ediyor. Bu özelliklerin bir yenisi de canlı yayın açabilmek oldu.

YouTube, resmi sosyal medya hesaplarında bu özelliği duyurdu. Shorts kısmında dikey formatlı canlı yayınlar, ana sayfa akışında da görünebilecek. Böylece içerik üreticileri kendi takipçi sayısını da anlık olarak artırabilecek.

YouTube, Shorts akışında yapılacak canlı yayınların ön izleme olarak karşımıza çıkacağını ve kullanıcıların hemen alt kısımda "Canlı Yayını İzle" butonuna tıklamasıyla beraber yayını izlemeye geçebileceklerini belirtiyor.

Aynı zamanda akışta gezinerek tüm canlı yayınlar arasında dolaşmak da mümkün olacak. Ek olarak da emojilerle tepki gönderme ve sohbet kısmına mesaj yazma gibi özellikler de Shorts canlı yayınlarında mevcut. Yani tıpkı TikTok'ta olduğu gibi.

YouTube Shorts Canlı Yayını İçin Kaç Takipçi Gerekli?

YouTube Shorts'ta canlı yayın açabilmek için tabii ki belli başlı koşullar bulunuyor. Bunların ilki canlı yayın açmak için 50 kişiden fazla aboneye ve tek seferlik doğrulamaya sahip olmak gerekiyor. Bu iki koşulu sağlayan tüm içerik üreticileri video oluşturma kısmından "Canlı" butonuna tıklayarak yayın açmaya başlayabilecek.

Canlı yayının akışta görünecek başlığı, kapak görseli, hangi izleyiciler için olacağı ve görünürlük ayarları da bu kısımdan yapılacak. YouTube'un bu özelliğinin TikTok ile oldukça benzer olması, yarışın daha da artacağını bizlere gösteriyor.

Hatırlarsanız TikTok da YouTube hedef alarak son zamanlarda uzun formatlı videolara odaklanmaya başlamıştı.