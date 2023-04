YouTube Yeni Bir Dolandırıcılık Yöntemine Karşı Uyarıyor!

Yeni bir kimlik avı e-posta dolandırıcılığı, YouTube kullanıcıları için önemli bir tehdit oluşturmaya başladı. Kevin Breeze adlı teknoloji fenomeni Twitter'da bu konuyu gündeme getiren ilk kişi oldu ancak bu kötü niyetli girişimle temasa geçen tek kişi kendisi değil.

Google'ın sahibi olduğu YouTube da elini çabuk tuttu ve kısa süre içinde platformu kullanan herkese yönelik kendi uyarısını yayınladı. Söz konusu e-posta özellikle kafa karıştırıcı çünkü gönderenin adresi [email protected] olarak adlandırılıyor ve bu da yasal olarak e-postanın YouTube'un kendisinden geliyormuş gibi görünmesini sağlıyor.

Sahte e-postada, YouTube'un para kazanma politikasında değişiklikler olduğu ve bunun için bir bağlantıya tıklayıp bir belge indirmeniz "gerektiği" belirtiliyor. Kimlik avı e-postalarıyla deneyimi olanlar için bu cümleyi okuduktan sonra anında şüphelenebilir ancak pek çok kişinin bu tür dolandırıcılık yöntemlerinden haberdar olmadığı aşikâr.

⚠️ heads up: we’re seeing reports of a phishing attempt showing [email protected] as the sender



be cautious & don’t download/access any file if you get this email (see below)



while our teams investigate, try these tips to stay safe from phishing: https://t.co/x9Ysnm9SSm https://t.co/MNQtrB7zbx