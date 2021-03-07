Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İstifa İddiası Doğru mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı ediyor? Bakan Selçuk'un Instagram hesabındaki bazı ayrıntılar, çok sayıda insanın kafasında soru işareti oluşmasına yol açtı. İşte akıllarda soru işareti bırakan ayrıntılar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İstifa Kararı mı Aldı?

Sosyal medya kullanıcıları, gözlerini 7 Mart 2021 tarihinde Instagram hesabında bazı değişiklikler görülen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konu hakkındaki açıklamasına çevirdi. Bir Instagram kullanıcısı, "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından biyografi kısmını sildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hesaplarını takipten çıkardı. Ayrıca sağlık Bakanı Koca, Bakan Selçuk'u takipten çıkardı" sözlerinin yer aldığı bir hikaye paylaştı.

Bakan Selçuk'un Instagram hesabının biyografi kısmında artık hiçbir ibare yer almıyor, takip ettiği hesaplarda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı hesapları bulunmuyor. Sosyal medya kullanıcılarının ortaya attığı iddiaya göre Ziya Selçuk'un Instagram hesabında görülen değişiklikler ve Bakan Koca'nın Bakan Selçuk'u takipten çıkarması, Ziya Selçuk'un görevinden istifa etmesinin bir işareti olabilir.

Güncelleme: Milli Eğitim Bakanlığı, resmi Twitter hesabında paylaştığı tweette Bakan Selçuk hakkında atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

ASILSIZDIR❗️



Lütfen, Bakanlığımız resmî iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/5krUCaujHg — MEB (@tcmeb) March 7, 2021

Yüz Yüze Eğitime Geçilmişti

Geçtiğimiz günlerde okulların yeniden yüz yüze eğitim sistemine geçmesine karar verilmişti. MEB'in yerinde karar dönemi ile aldığı kararla birlikte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir."

Düşük ve orta riskli olan illerde yüz yüze eğitimin okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda seyreltilmiş sınıflar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün, lise 12. sınıflarda ise seyreltilmiş sınıflarda haftada 16-24 saat olacak şekilde gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Yüz yüze eğitimin yüksek ve çok riskli illerde ise ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki gün, 1. sınıflarda seyreltilmiş sınıflarda 12-22 saat olmasında karar kılınmıştı. Liselerdeki sınavlarıysa 8 Mart Pazartesi yani yarından itibaren gerçekleştirilme kararı alınmıştı.