Kaldırılan Yasaklar Açıklandı: Hangi Yasaklar Kaldırıldı?

Kaldırılan yasaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasaklar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Hangi yasaklar kaldırıldı?

Kaldırılan Yasaklar Duyuruldu: Hangi Yasaklar Kaldırıldı?

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Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Hafta sonu kısıtlaması düşük (mavi) ve orta (sarı) risklerde kalkıyor.

Yüksek (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) illerde hafta sonu kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için düzenleme düşük (mavi) ve orta (sarı) riskli illerde kaldırılıyor.

Kafe, restoran ve kıraathaneler ile tatlıcılar çok yüksek riskli iller (kırmızı) hariç sabah 07:00 ile 19:00 arasında yüzde elli kapasite ile açılacak.

Halı saha ve havuz gibi yerler düşük riskli illerde (mavi) sabah 09:00 ile akşam 19:00 arasında faaliyetini sürdürecekler.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek.

Düşük (mavi) ve orta (sarı) riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük (mavi) ve orta (sarı) riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek (turuncu) ve çok riskli (kırmızı) bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

Sokağa Çıkma Yasağı Kararı

Haritadaki mavi ve sarı ile işaretlenmiş illerde hafta sonu yasakları tamamen kaldırıldı. Yine mavi ve sarı ile işaretlenmiş illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına uygulanan yasaklamalar tamamen kaldırıldı.

Haritada turuncu ve kırmızı olarak işaretlenen illerde, hafta sonu yasakları Cumartesi günü için kaldırıldı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan yasakların ise devam etmesine karar verildi.

Yukarıdaki tüm illerdeki uygulamaların ise valilikler tarafından onaylanacağı dile getirildi. Yani valilikler, ilden ile bu yasakların bazılarını uygulayabilecekleri gibi bazılarının uygulanmamasına karar verebilirler. Konu ile ilgili açıklamaların ise yarın itibarıyla yapılması bekleniliyor.