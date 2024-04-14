Zoom'da Kasiyerlik Dönemi Başladı: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor!

Happy Cashier adlı sanal hizmet destek firması, geçen hafta yapılan bir sosyal medya paylaşımıyla gündem geldi. Bu firma, Filipinler'de yaşayan vatandaşların Zoom üzerinden sanal kasiyerlik yapmasına imkan sağlıyor.

İnsanlar, bu firma sayesinde bulundukları ülkeden milyonlarca kilometre uzak ülkelerde kasiyerlik yapabilmesini mümkün kılıyor.

Uygulama Herkes Tarafından Desteklenmiyor

New York Times'ın haberine göre, şirketin Filipinler'deki çalışanlarına saatlik 3 dolar ödeme yaptığı belirtiliyor. New York şehrindeki asgari saatlik ücret ise 16 dolar. Fakat bu kural eyalet içerisindeki vatandaşlar için geçerli. Yani firma herhangi bir kanunu çiğnemiş olmuyor.

In South America I saw this too A LOT



Many hotels, shops and office buildings had remote security people and doormen



You can see them and they can see you



Not sure where they work from but might as well be the cheapest country in South America (or the world!)



Remote jobs… https://t.co/fAlBYkIlJZ pic.twitter.com/Li9YlztaAk — @levelsio (@levelsio) April 7, 2024

Diğer yandan New York'ta asgari ücretlerin artırılması için faaliyet yürüten işçi grubu Restaurant Opportunities Centers United'dan Teofilo Reyes, bu uygulama hakkında şunları söyledi:

''Dış kaynak kullanımıyla bu işleri başka bir ülkeye yaptırmanın yolunu bulmaları son derece endişelendirici çünkü bu durum, sektördeki ücretlerin ciddi şekilde düşmesine yol açabilir.''

Fortune dergisinin sunduğu verilere göre, Filipinler dünyanın en büyük dış kaynak kullanımı sektörüne ev sahipliği yapıyor. Güneydoğu Asya ülkesinden yılda 35,4 milyar dolar gelir elde ediliyor.

Firmanın sahibi Chi Zhang, Brooklyn'de 2015 yılında açtığı restoranı pandemi sebebiyle kapatmak zorunda kaldığını belirtti. Covid salgını sırasında restoran çalışanı bulmanın zorluğunu yaşadığını belirten yatırımcı, sanal kasiyer uygulaması fikrinin bu tecrübeyle şekillendiğini söyledi.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı, aynı uygulamanın Uruguay ve Arjantin'de de bulunduğunu belirtti.

Zhang, sanal kasiyerlik hizmetine ekimde başladıklarını ifade etti. Uygulama, New York şehrindeki Queens, Manhattan ve Staten Island bölgelerinde kullanıma açık. Ayrıca New Jersey eyaletindeki bir restoranın da Happy Cashier firmasıyla işbirliği yaptığı bildirildi.

Japon restoran zincirleri Sansan Ramen ve Sansan Chicken ile birlikte Çinli Yaso Kitchen gibi işletmeler de bu hizmeti kullanıyor. Fortune ve NYT, Staten Island'da Happy Cashier ile çalışan iki Çinli restoranın daha olduğunu, ancak bu işletmelerin isimlerinin gizli tutulmasını istediğini belirtti.