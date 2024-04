Zoom'da Kasiyerlik Dönemi Başladı: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor!

Happy Cashier adlı sanal hizmet destek firması, geçen hafta yapılan bir sosyal medya paylaşımıyla gündem geldi. Bu firma, Filipinler'de yaşayan vatandaşların Zoom üzerinden sanal kasiyerlik yapmasına imkan sağlıyor.

İnsanlar, bu firma sayesinde bulundukları ülkeden milyonlarca kilometre uzak ülkelerde kasiyerlik yapabilmesini mümkün kılıyor.

New York Times'ın haberine göre, şirketin Filipinler'deki çalışanlarına saatlik 3 dolar ödeme yaptığı belirtiliyor. New York şehrindeki asgari saatlik ücret ise 16 dolar. Fakat bu kural eyalet içerisindeki vatandaşlar için geçerli. Yani firma herhangi bir kanunu çiğnemiş olmuyor.

In South America I saw this too A LOT



Many hotels, shops and office buildings had remote security people and doormen



You can see them and they can see you



Not sure where they work from but might as well be the cheapest country in South America (or the world!)



Remote jobs… https://t.co/fAlBYkIlJZ pic.twitter.com/Li9YlztaAk