Remote Çalışma Nedir? Avantajları ve Dezavantajları

Son dönemlerde remote çalışma modeli, birçok şirket tarafından tercih edilmeye başladı. Uzaktan çalışma modeli olarak da isimlendirilen remote; işveren ve çalışanlar için büyük avantaj oluşturuyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ofise gitmeden de işlerin; ev, kafe gibi ortamlarda halledilebileceğini gösteren bir çalışma modelidir. Bu çalışma şeklinde çalışanlar çalışma saatlerini kendilerine göre ayarlayabiliyor. Çalışanların iş ve özel yaşamının dengelenmesine yardımcı çalışma şekli olduğunu da belirtebiliriz.

Remote Çalışma Modelinin Çalışanlara Sağladığı Avantajlar

Remote çalışma modelinin çalışanlara sağladığı birçok avantaj vardır. Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz;

Çalışanların esnek yaşam tarzları olur. Kendi çalışma saatlerini belirleyip, özel yaşamlarına da zaman ayırabilirler.

Yol masrafı ve her gün dışarıya çıkma derdinden muaf olunur.

İşe gitmek için günlük kıyafet ayarlamak zorunda kalınmaz.

Çalışan kendini nerede rahat hissediyorsa orada çalışır.

Zinde, sağlıklı kafaya sahip olan çalışandan yüksek performans elde edilir.

Trafik gibi can sıkıcı durumlarla vakit harcanılmaz.

Ofisteki olumsuz durumlardan çalışan etkilenmez. Çalışmasına devam eder.

Ofiste ve remote çalışma şekilleriyle ilgili araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmaya göre remote çalışanlardan daha çok verim alındığı görülmüştür. Remote çalışanlar, kendilerine vakit ayırabildikleri için işte daha yüksek performans gösterdiklerini araştırma aracılığıyla paylaşmıştır.

Remote Çalışma Modelinin İşletmelere Sağladığı Avantajlar

Küçük ve büyük birçok işletme için kalıcı olmaya başlayan remote modeli avantajlarıyla dikkat çekiyor. Çalışanların yanı sıra işletmelere de avantaj sağlayan çalışma şeklidir. Remote çalışma modelinin işletmelere sağladığı avantajlar şu şekildedir;

Çalışan masrafları azalır.

Çalışanın yaratıcılığı arttığı için işletmeye katkısı daha büyük olur.

Kırtasiye, ofis, kira, yemek ve elektrik gibi giderlerden tasarruf edilir.

Çalışanların hem sadakati hem de güveni artar.

Özetle, remote çalışma modeliyle birlikte işletmelerin; iş, ürün/hizmet verimliliği artar.

Remote Çalışma Modeli Dezavantajları Nelerdir?

Uzaktan çalışma modelinin işletme ve çalışanlara sağladığı avantajların yanı sıra dezavantajları da vardır. Uzaktan çalışma modelinin işletme ve çalışanları etkileyen dezavantajları şöyle belirtebiliriz;

Koordineli olarak çalışma neredeyse imkansız olur. Bu yüzden yapılması gereken işler sekteye uğrayabilir.

İşletme ve çalışanlar arasında iletişimde aksaklıklar yaşanabilir. İletişim sağlıklı ilerlemediği için de ekipler arasında sorunlar çıkabilir.

Bazı çalışanlar için iş ve özel hayat dengesi kurulamayabilir. Buna bağlı olarak da çalışandan tam verim alınamaz.

Uzaktan müşterilerle iletişim kurulduğundan dolayı ürün/hizmet pazarlama noktalarında da aksaklıklar yaşanabilir.

Remote Çalışma Şeklinde İhtiyaç Duyulan Eşyalar Nelerdir?

Remote çalışma şeklinde yer konusu önemli değildir. Çalışan nerede kendini rahat hissediyorsa orada çalışmalarını sürdürebilir. Teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak işler, yapay zekalı cihazlarla daha kolay hale geldi. Bu sayede uzaktan çalışma modelinde çok materyale ihtiyaç duyulmaz.

Remote çalışma modelinde bilgisayara ihtiyaç duyulur. Laptop ya da masaüstü olması fark etmez. Aynı zamanda çalışanlarla işyeri arasında bağlantı kurulabilmesi içinde internet bağlantısı gerekmektedir. Bu görüşmelerin sağlıklı ilerlemesi adına; kamera, hoparlör ve kulaklığa da ihtiyaç vardır. Belge ve dokümanların imzalanması, okunması ve çıkarılması için tarayıcı, yazıcı gibi cihazlar da temin edilmelidir.

Yazımızda remote çalışma şeklini merak edenler için önemli bilgiler sunduk. Ayrıca remote çalışma başta olmak üzere bilgisayarda çeşitli çalışmalar yapanların daha verimli çalışabilmesi için Bilgisayar Çalışma Alanınızı İyileştirmek İçin Küçük Çözümler başlıklı yazımızı okuyabilir.