1DM APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- DOSYA BOYUTU 65.3 MB
- Üretici Vicky Bonick
-
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz 1DM APK, neredeyse her şeyi indirmenize olanak sağlayan hızlı bir indirme yöneticisidir.
⚡ Önemli Bilgiler
- Tıpkı bilgisayardaki gibi, bir dosyayı 16 veya 32 parçaya bölerek aynı anda indirir.
- 1DM sadece düz linkleri değil, Torrent dosyalarını ve mıknatıs (magnet) linkleri de indirebilir.
- İçinde kendine ait bir internet tarayıcısı bulunur. Bir sitede video oynattığında, uygulama bu videoyu otomatik olarak algılar ve sana farklı çözünürlüklerde indirme seçeneği sunar.
Oldukça hızlı bir şekilde video, müzik ve film indirmek ister misiniz? 1DM APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir indirme yöneticisi olarak arkşımıza çıkıyor. Internet Download Manager APK' da Videolar, müzikler, oyunlar ve daha birçok şeyi ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
Sadece indirme işlemleriniz için değil, aynı zamanda internet sitelerinde gezinirken de işinize yarayacaktır. 1DM uygulaması sayesinde reklamları engelleyebilir ve gizli sekmede güvenli bir şekilde aramalarınızı yapabilirsiniz.
1DM: Browser & Video Download APK İndir
One Download Manager APK, indirme işlemlerini hızlandırmak için 16 parçaya kadar desteklemektedir. Halihazırda devam eden indirmelerinizi duraklatabilir, devam ettirebilir veya iptal edebilirsiniz. Bu sayede indirme işlemlerinizi istediğiniz zaman tekrardan başlatabilirsiniz.
Sadece tarayıcı üzerinden değil, sosyal medya uygulamalarından da içerikler indirebilirsiniz. Müzik, video ve resim indirme özellikleriyle ön plana çıkan uygulama, aynı zamanda Torrent dosyalarını da indirmektedir.
Siz de 1DM APK indirin ve Android cihazlarınızda kapsamlı bir indirme yöneticisine sahip olun!
1DM: Browser & Video Download Uygulaması Özellikleri
- Android için kapsamlı indirme yöneticisi
- Video, resim, müzik ve Torrent dosyalarını indirme
- Yerleşik tarayıcı desteği
- Büyük dosyaları indirme
- Kullanıcı dostu arayüz
- Tarayıcı için reklam engelleme
- Aynı anda 30 içerik indirebilme
Sıkça Sorulan Sorular
1DM Uygulaması ücretsiz mi?
Evet, Google Play'deki bu sürüm ücretsizdir ancak reklam içerir. Reklamsız ve ekstra özellikli bir "Pro" sürümü de mevcuttur.
1DM YouTube videolarını indirir mi?
Google'ın hizmet şartları gereği, Play Store'daki hiçbir uygulama (1DM dahil) YouTube'dan video indiremez. Ancak diğer tüm video platformlarında (Facebook, Instagram, film siteleri vb.) çalışır.
Bağlantı kesilirse indirme devam eder mi?
Evet, uygulamanın en büyük artısı duraklat/devam et özelliğidir. İnternetin kopsa bile kaldığı yerden devam eder (sunucu desteklediği sürece).
Sosyal medya videolarını indirebilir miyim?
Evet, Instagram, TikTok veya Twitter'daki videoları tarayıcı üzerinden algılayıp kolayca telefonuna kaydedebilirsin.
Bataryayı çok harcar mı?
Çoklu bağlantı kullandığı için indirme yaparken işlemciyi yoğun kullanır, bu da şarjın normalden biraz daha hızlı gitmesine neden olabilir. İndirme bittiğinde uygulamayı tamamen kapatman önerilir.