Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz 1DM APK, neredeyse her şeyi indirmenize olanak sağlayan hızlı bir indirme yöneticisidir.

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Tıpkı bilgisayardaki gibi, bir dosyayı 16 veya 32 parçaya bölerek aynı anda indirir.

1DM sadece düz linkleri değil, Torrent dosyalarını ve mıknatıs (magnet) linkleri de indirebilir.

İçinde kendine ait bir internet tarayıcısı bulunur. Bir sitede video oynattığında, uygulama bu videoyu otomatik olarak algılar ve sana farklı çözünürlüklerde indirme seçeneği sunar.

Oldukça hızlı bir şekilde video, müzik ve film indirmek ister misiniz? 1DM APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir indirme yöneticisi olarak arkşımıza çıkıyor. Internet Download Manager APK' da Videolar, müzikler, oyunlar ve daha birçok şeyi ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sadece indirme işlemleriniz için değil, aynı zamanda internet sitelerinde gezinirken de işinize yarayacaktır. 1DM uygulaması sayesinde reklamları engelleyebilir ve gizli sekmede güvenli bir şekilde aramalarınızı yapabilirsiniz.

1DM: Browser & Video Download APK İndir

One Download Manager APK, indirme işlemlerini hızlandırmak için 16 parçaya kadar desteklemektedir. Halihazırda devam eden indirmelerinizi duraklatabilir, devam ettirebilir veya iptal edebilirsiniz. Bu sayede indirme işlemlerinizi istediğiniz zaman tekrardan başlatabilirsiniz.

Sadece tarayıcı üzerinden değil, sosyal medya uygulamalarından da içerikler indirebilirsiniz. Müzik, video ve resim indirme özellikleriyle ön plana çıkan uygulama, aynı zamanda Torrent dosyalarını da indirmektedir.

Siz de 1DM APK indirin ve Android cihazlarınızda kapsamlı bir indirme yöneticisine sahip olun!

1DM: Browser & Video Download Uygulaması Özellikleri

Android için kapsamlı indirme yöneticisi

Video, resim, müzik ve Torrent dosyalarını indirme

Yerleşik tarayıcı desteği

Büyük dosyaları indirme

Kullanıcı dostu arayüz

Tarayıcı için reklam engelleme

Aynı anda 30 içerik indirebilme