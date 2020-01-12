Android İçin En İyi İndirme Yöneticileri (Neden Kullanılmalı?)

Telefonunuzda süren büyük bir indirme işleminin tamamlanmasını bekliyordunuz ancak sonlara doğru aniden indirme işlemi başarısız oldu ve indirme işlemini kaldığı yerden sürdürme gibi bir şansınız bulunmuyor. Bu örnek, kulağınıza çok mu tanıdık geldi? Düzensiz bir ağ üzerindeyseniz, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle, bir indirme yöneticisine ihtiyacınız var.

İndirme yöneticileri, indirme işleminde yaşadığınız birtakım zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. İndirme işlemlerinde hiçbir sorun ile karşılaşmamak istiyorsanız, yazımızın devamını okumaya devam ediniz.

Android İçin En İyi İndirme Yöneticileri

Bilhassa yüksek boyutlu indirme işlemlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için öncelikle bir indirme yöneticisi edinmelisiniz. Alt bölümde yer alan uygulamalardan bazılarını Android telefonlarınız için kullanabilirsiniz.

1. Advanced Download Manager

Advanced Download Manager, bu kategoride yer alan uygulamaların arasından kendini hemen öne çıkarabilecek en zengin özelliklere sahip uygulamadır. Üç eş zamanlı indirme, başarısız indirme işlemlerini otomatik olarak devam ettirme gibi avantajlar, uygulamanın en önemli özelliklerinden sadece bazılarıdır.

Geçmiş indirme işlemleriniz hakkında kapsamlı istatistiklere ulaşabilir, dosyaları Belgeler ve Müzik gibi kategorilere ayırabilirsiniz. Telefonunuzun şarjı düştüğünde indirme işlemlerini otomatik olarak duraklatabilir veya dosya boyutu belirli bir sınırı aşarsa indirme işlemini otomatik olarak duraklatabilirsiniz. Bunların yanı sıra, çok kapsamlı kişiselleştirme özellikleri ile kendi temanızı kullanabilirsiniz.

Advanced Download Manager isimli bu uygulamanın iki sürümü vardır. Tahmin edebileceğiniz üzere, birinin reklamlı hâli ücretsizken, birinin de reklamsız hâli 3$ gibi bir ücrete sahiptir. Ücretsiz sürümünü buradan indirebilir, ücretli sürümünü buradan temin edebilirsiniz.

2. IDM

IDM, Advanced Download Manager ile hemen aynı özelliklere sahiptir ancak hakkında bilmeniz gereken birkaç fark bulunuyor.

IDM, yeni başlayanlar için gezinmesi daha kolay olan modern bir tasarıma sahiptir. Advanced Download Manager’ın neredeyse iki katı kadar güçlüdür: Uygulama, aynı anda beş indirmeyi desteklemektedir.

Advanced Download Manager’da olduğu gibi, toplu indirme, zamanlama, temalar, otomatik sınıflandırma ve benzeri özellikleri burada da kullanabilirsiniz. IDM, şarjınıza ve indirme limitine göre otomatik olarak indirme işlemini durdurabilmektedir.

IDM’ın ücretsiz sürümü reklamları içerir ve zamanlama gibi birçok özelliğinden kullanıcıları yoksun bırakır ancak uygulamanın ücretli sürümünü kullanırsanız, bu kısıtlamaları ve reklamları aşabilirsiniz.

3. IDM—Download Manager Plus

Yukarıdaki uygulamalar çok mu klasik geldi? O zaman Logic Looper’s IDM isimli bu uygulamayı deneyin! IDM, başka bir indirme yöneticisidir ve yukarıdaki uygulama ile bir ilişkisi yoktur. İndirme hızını artırır ve devam eden indirme işlemleri sırasında oluşabilecek hataları ve çeşitli sorunları aşabilen temel bir indirme yöneticisidir.

IDM basit bir arayüz ve temel özellikler içerir. Eş zamanlı birden fazla uygulama indirebilir ve bu indirilmeye devam eden uygulamaları yönetebilirsiniz. İzin verilen eş zamanlı indirme sayısını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İndirme limitini daraltabilir ve uygulamanın tasarımı için üç tema arasından bir seçim yapabilirsiniz. IDM herhangi bir yükseltme yapmanıza gereksinim duyulmayan ücretsiz bir uygulamadır ancak reklamları kaldırmak için bir meblağ ödemeniz gerekebilir. Buradan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.