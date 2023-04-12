Dailymotion Video İndirme Nasıl Yapılır?
Bu rehberde Dailymotion'da video indirme işleminin yapılabilmesini sağlayan hizmetleri sıraladık. Peki, popüler hizmette yer alan videolar nasıl indirilir?
Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan Dailymotion, video indirme işleminin doğrudan yapılabilmesine olanak tanımıyor. Bu nedenden dolayı pek çok kişi, popüler çevrim içi hizmetinde yer alan videoların nasıl indirileceğini merak ediyor.
İlk olarak 2005 yılında hizmet vermeye başlayan video paylaşım platformu Dailymotion'daki videları indirebilmenizi sağlayan üçüncü taraf hizmetler mevcut. Peki, Dailymotion'da video indir işlemi için hangi yöntemler uygulanabilir?
Not: Dailymotion dahil olmak üzere video paylaşım hizmetlerinde yalnızca telif hakkına tabi olmayan videoları indirebilirsiniz.
Dailymotion Video İndirme Yöntemleri
- Savefrom
- All In One Downloader
- Free Download Video
- Pastedownload
- Internet Download Manager
Savefrom
Çevrim içi tabanlı video indirme hizmeti Savefrom Dailymotion, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ve TikTok dahil olmak üzere pek çok platformu destekliyor. Platformun ana sayfasında bulunan kutucuğa video bağlantısını yapıştırdığınızda video indirme seçeneğiyle karşılaşacaksınız. Çözünürlük seçip videoyu indirebilirsiniz.
All In One Downloader
All In One Downloader sitesinin desteklediği hizmetler arasında Twitter, Tumblr, Instagram, Facebook, Dailymotion, TikTok ve Vimeo dahil pek çok platform mevcut. Video bağlantısını kutucuğa yapıştırdıktan sonra yeşil butonuna tıkladığınızda farklı çözünürlük ve format seçenekleri göreceksiniz. Bunlar arasından birini seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz.
Free Download Video
Free Download Video, internette yer alan videoları çok kolay bir şekilde indirebilmenize imkân tanıyan bir hizmettir. Hizmeti kullanabilmek için herhangi bir yükleme işlemi gerçekleştirmenize gerek yok. 1080p, 720p, 480p ve 380p çözünürlüklerinden birini seçerek video indirebilirsiniz.
Pastedownload
Çevrim içi tabanlı video indirici hizmetleri arasında Pastedownload da bulunuyor. Pastedownload sitesi, Dailymotion dahil olmak üzere çok sayıda platformu destekliyor. Video bağlantısını hizmetin kutucuğuna girerek pratik bir şekilde indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hizmette farklı çözünürlük seçenekleri olduğunu da belirtelim.
Internet Download Manager
Internet Download Manager (IDM), en iyi video indirme programları arasında yer alıyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde oldukça kolay kullanım imkânı sunan IDM üzerinden video indirmek için videoların üzerinde yer alan program simgesinin üzerine tıklamanız ve indirme işlemini başlatmanız yeterlidir.
YouTube MP3 Dönüştürme Nasıl Yapılır? Youtube MP3 Dönüştürücü
Dünyanın en çok video izleme ve müzik dinleme platformu YouTube, milyonlarca kullanıcıya her geçen gün ulaşmaya devam ediyor.
Bu yazıda Dailymotion'da video indir işleminin yapılabilmesine imkân tanıyan hizmetleri sıraladık. Peki, sizce en başarılı hizmet hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR