Dailymotion Video İndirme Nasıl Yapılır?

Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan Dailymotion, video indirme işleminin doğrudan yapılabilmesine olanak tanımıyor. Bu nedenden dolayı pek çok kişi, popüler çevrim içi hizmetinde yer alan videoların nasıl indirileceğini merak ediyor.

İlk olarak 2005 yılında hizmet vermeye başlayan video paylaşım platformu Dailymotion'daki videları indirebilmenizi sağlayan üçüncü taraf hizmetler mevcut. Peki, Dailymotion'da video indir işlemi için hangi yöntemler uygulanabilir?

Not: Dailymotion dahil olmak üzere video paylaşım hizmetlerinde yalnızca telif hakkına tabi olmayan videoları indirebilirsiniz.

Dailymotion Video İndirme Yöntemleri

Savefrom

All In One Downloader

Free Download Video

Pastedownload

Internet Download Manager

Savefrom

Çevrim içi tabanlı video indirme hizmeti Savefrom Dailymotion, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ve TikTok dahil olmak üzere pek çok platformu destekliyor. Platformun ana sayfasında bulunan kutucuğa video bağlantısını yapıştırdığınızda video indirme seçeneğiyle karşılaşacaksınız. Çözünürlük seçip videoyu indirebilirsiniz.

All In One Downloader

All In One Downloader sitesinin desteklediği hizmetler arasında Twitter, Tumblr, Instagram, Facebook, Dailymotion, TikTok ve Vimeo dahil pek çok platform mevcut. Video bağlantısını kutucuğa yapıştırdıktan sonra yeşil butonuna tıkladığınızda farklı çözünürlük ve format seçenekleri göreceksiniz. Bunlar arasından birini seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Free Download Video

Free Download Video, internette yer alan videoları çok kolay bir şekilde indirebilmenize imkân tanıyan bir hizmettir. Hizmeti kullanabilmek için herhangi bir yükleme işlemi gerçekleştirmenize gerek yok. 1080p, 720p, 480p ve 380p çözünürlüklerinden birini seçerek video indirebilirsiniz.

Pastedownload

Çevrim içi tabanlı video indirici hizmetleri arasında Pastedownload da bulunuyor. Pastedownload sitesi, Dailymotion dahil olmak üzere çok sayıda platformu destekliyor. Video bağlantısını hizmetin kutucuğuna girerek pratik bir şekilde indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hizmette farklı çözünürlük seçenekleri olduğunu da belirtelim.

Internet Download Manager

Internet Download Manager (IDM), en iyi video indirme programları arasında yer alıyor. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde oldukça kolay kullanım imkânı sunan IDM üzerinden video indirmek için videoların üzerinde yer alan program simgesinin üzerine tıklamanız ve indirme işlemini başlatmanız yeterlidir.

Bu yazıda Dailymotion'da video indir işleminin yapılabilmesine imkân tanıyan hizmetleri sıraladık. Peki, sizce en başarılı hizmet hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.