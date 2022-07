Filigransız TikTok Video İndirme Yöntemleri

Filigransız TikTok video indirme nasıl yapılır? Bu yazıda tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformunda yer alan videoları filigransız bir şekilde nasıl indirebileceğinizi açıkladık. Rehberimizde yer alan yöntemleri uygulayarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Çok kısa süre içerisinde en popüler sosyal medya platformları arasında yer alarak büyük bir başarının altına imza atan TikTok’ta kullanıcılar kısa videolar paylaşabiliyor. Platformda yer alan düzenleme araçları, efektler ve müzikler sayesinde videolar çok eğlenceli hale getirilebiliyor. TikTok filigran kaldırma yöntemlerini nelerdir? Aşağıdaki yazımızda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

Herkes tarafından kullanılan sosyal medya uygulamasında beğendiğiniz TikTok logosuz videoları indirebilir ve daha sonra izleyebilirsiniz. Bazı hizmetler, videoların filigransız bir şekilde indirilebilmesini mümkün hale getiriyor.

Filigransız TikTok Video İndirme Nasıl Yapılır?

SSSTikTok

SnapTik

Musical Down

Tikmate

SaveTT

Yukarıda popüler sosyal medya platformunda yer alan videoları filigransız bir şekilde indirebilmenize olanak tanıyan hizmetler yer alıyor. Bu hizmetlerin detaylarına aşağıdan erişebilirsiniz.

1. SSSTikTok ile TikTok Videosu İndirme Nasıl Yapılır?

İndirmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayın.

SSSTikTok web sitesini açın.

İnternet sitesindeki kutucuğa bağlantıyı yapıştırın.

"Download" butonuna tıklayın.

"Without watermark" butonuna basın.

Kullanıcıların kısa video paylaşabildiği sosyal medya platformunda bulunan videoları filigransız olarak indirebilmenize olanak tanıyan çok başarılı bir hizmet bulunuyor. SSSTikTok APK İndir, yalnızca birkaç adım ile video indirme işleminin gerçekleşmesini mümkün hale getiriyor.

SSSTikTok üzerinden video indirebilmek için ilk olarak TikTok’un internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Popüler sosyal medya platformunun internet sitesinde indirmek istediğiniz videoyu bulun. Daha sonra videonun üzerine tıklayın.

Açılan pencere üzerinden "Bağlantıyı kopyala" seçeneğini seçin. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde videonun bağlantı adresini kopyalanmış olacak. Bu bağlantı, videoyu indirmemizi sağlayacak.

Videonun bağlantısını kopyaladıktan sonra SSSTikTok’un resmi web sitesini görüntüleyin. Çok başarılı bir arayüze sahip olan internet sayfasının üst kısmında bir kutucuk göreceksiniz. Kutucuğa daha önce kopyalamış olduğunuz bağlantıyı yapıştırmanız gerekiyor. Bu noktada SSSTikTok, "Paste" butonu ile kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor.

Kutucukta yer alan "Paste" butonuna tıklayarak video bağlantısını çok kolay ve pratik bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Bağlantıyı yapıştırdıktan sonra "Download" butonuna tıklayın. Çok kısa süre içerisinde indirme linkleri otomatik olarak oluşturulacak.

İşlem tamamlandıktan sonra "Without watermark", "Without watermark 2" ve "Download MP3" olmak üzere üç farklı seçenek çıkacak. Filigransız video indirmek için "Without watermark" ya da "Without watermark 2" butonuna tıklamanız gerekiyor. "Download MP3" butonu ise videoyu MP3 formatında indirmenizi sağlar.

HD çözünürlükte ve MP4 formatında TikTok logosu olmadan video indirebilmenize olanak tanıyan hizmetin kullanımı yukarıda da gördüğünüz üzere oldukça basit. Çok kısa süre içerisinde indirmek istediğiniz videoları cihazınıza kaydedebilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunulan hizmeti kullanmak için herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yok. Başarılı hizmet, video indirme işlemi için TikTok üyeliği gerektirmez. Böylece TikTok hesabınız olmasa bile beğendiğiniz bir videoyu kolaylıkla indirebilirsiniz.

İndirme sayısı konusunda herhangi bir sınırlamanın yer almadığı SSSTikTok’un web sürümünün yanı sıra mobil uygulaması da bulunuyor. SSSTikTok Android uygulaması sayesinde akıllı telefon ya da tabletinize TikTok logosuz video indirebilirsiniz.

2. SnapTik ile TikTok Videosu İndirme Nasıl Yapılır?

TikTok sitesini açın.

İndirmek istediğiniz videoyu bulun.

Videonun bağlantısını kopyalayın.

SnapTik sitesini ziyaret edin.

Kutucuğa bağlantıyı yapıştırın.

"Download" butonuna tıklayın.

TikTok logosu olmadan video indirme işlemini mümkün hale getiren bir hizmet daha mevcut. SnapTik üzerinden HD çözünürlüğünde ve filigransız video indirebilirsiniz. Bunun için ilk olarak sosyal medya platformunun resmi web sitesini ziyaret ederek indirmek istediğiniz videonun bağlantısını bulmanız gerekiyor.

Videoyu bulduktan sonra ok işaretine tıklayarak bağlantıyı kopyalayın. Daha sonra SnapTik sitesini ziyaret edin. Videonun bağlantısını kutucuğa yapıştırın ve "Download" butonuna tıklayın. Kısa süre sonra indirme linklerini göreceksiniz. Bu bağlantılardan bir tanesine tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

3. Musical Down ile TikTok Videosu İndirme Nasıl Yapılır?

TikTok videosunun bağlantısını kopyalayın.

Musical Down sitesini açın.

Kutucuğa videonun bağlantısını yapıştırın.

"Download" butonuna tıklayın.

Başarılı arayüze sahip olan Musical Down, sosyal medya uygulamasında yer alan videoların TikTok logosu olmadan indirilebilmesini sağlar. İndirme sayısında herhangi bir limit bulunmuyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmet üzerinden videoları MP4 veya MP3 formatında kaydedebilirsiniz.

Videonun bağlantısını kopyaladıktan sonra Musical Down isimli internet sitesini açmanız gerekiyor. Sitede yer alan kutucuğa videonun bağlantısını yapıştırın ve hemen ardından "Download" butonuna basın. Bu işlemin sonucunda çıkan bağlantılardan bir tanesine tıklayın.

4. Tikmate ile TikTok Videosu İndirme Nasıl Yapılır?

İndirmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayın.

Tikmate web sitesini ziyaret edin.

Kutucuğa bağlantıyı yapıştırın.

"Download" butonuna tıklayın.

TikTok logosu olmadan MP4 formatında video indirebilmenizi sağlayan Tikmate, çok basit bir kullanıma sahip. İndirme işlemini gerçekleştirmek için ilk önce tıpkı diğer hizmetlerde olduğu gibi videonun bağlantısını kopyalamanız gerekiyor.

Kopyaladığınız bağlantıyı Tikmate sitesinde yer alan kutucuğa yapıştırın. Bu işlemin hemen ardından "Download" yazısının yer aldığı butona tıklayın. Açılan sayfa üzerinden "Download Server" seçeneğini seçin. Böylelikle indirme işlemi otomatik olarak başlayacak.

5. SaveTT ile TikTok Videosu İndirme Nasıl Yapılır?

Videonun bağlantısını kopyalayın.

SaveTT sitesini ziyaret edin.

Kutucuğa bağlantıyı yapıştırın.

"Search" butonuna tıklayın.

"Download" seçeneğini seçin.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan SaveTT, kullanıcıların MP4 ya da MP3 formatında video indirebilmesine imkân tanıyor. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce indirmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayın.

SaveTT isimli internet sitesinde yer alan kutucuğa bağlantıyı yapıştırın. Daha sonra "Search" butonuna tıklayın. Açılan sayfa üzerinden dosya formatını belirleyin ve "Download" seçeneğini seçin.

Bu yazımızda TikTok filigran kaldırma yöntemlerini nelerdir ve nasıl yapılır sizler için detaylı bir şekilde inceledik. Bu uygulamalar arasında sizde beğendiklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.