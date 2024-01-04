7 Days to Die
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici The Fun Pimps
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7 Days to Die ile zombi öldürmeye başlayın. Açık dünyada hayatta kalmaya çalışın ve hareket eden her şeyi vurun.
The Fun Pimps tarafından geliştirilen ve The Fun Pimps Entertainment LLC tarafından yayınlanan 7 Days to Die 2013 yılında piyasaya çıktı. 10 yılı aşkın bir süredir erken erişimde olan 7 Days to Die oldukça popüler bir zombi oyunudur.
Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu oyun çapraz platformu da destekleyen bir yapım. FPS olarak oynayabildiğiniz bu oyunda açık dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz.
7 Days to Die adından da anlaşılacağı üzere 7 günlük bir döngüye sahiptir. Her döngüde zombiler daha güçlü ve daha fazla olur. Oyuncular her döngüde zombilerle savaşır ya da kaçar. Günün sonunda da hayatta kalmaya çalışır.
7 Days to Die İndir
Hemen 7 Days to Die indirin ve yılların eskitemediği bu zombi vurma ve hayatta kalma oyununu deneyimleyin.
7 Days to Die Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 ya da daha iyisi (64-bit)
- İşlemci: 2.8 Ghz 4 çekirdekli işlemci
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX destekleyen
- İlave Notlar: Dedike Sunucu ve istemciyi aynı bilgisayarda çalıştırmak RAM gereksinimlerini iki katına çıkaracaktır. Ayrıca gelecek sürümler daha fazla sabit disk alanı gerektirebilir.
Türkçe dil desteği
Tekrar oynanabilirliği yüksek
Uzun süreli oynanış
İyi grafiklere sahip
Tek oynamak pek keyifli değil