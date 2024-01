7 Days to Die ile zombi öldürmeye başlayın. Açık dünyada hayatta kalmaya çalışın ve hareket eden her şeyi vurun.

Kemal Tavus - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Fun Pimps tarafından geliştirilen ve The Fun Pimps Entertainment LLC tarafından yayınlanan 7 Days to Die 2013 yılında piyasaya çıktı. 10 yılı aşkın bir süredir erken erişimde olan 7 Days to Die oldukça popüler bir zombi oyunudur.

Dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu oyun çapraz platformu da destekleyen bir yapım. FPS olarak oynayabildiğiniz bu oyunda açık dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz.

7 Days to Die adından da anlaşılacağı üzere 7 günlük bir döngüye sahiptir. Her döngüde zombiler daha güçlü ve daha fazla olur. Oyuncular her döngüde zombilerle savaşır ya da kaçar. Günün sonunda da hayatta kalmaya çalışır.

7 Days to Die Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 ya da daha iyisi (64-bit)

: Windows 7 ya da daha iyisi (64-bit) İşlemci : 2.8 Ghz 4 çekirdekli işlemci

: 2.8 Ghz 4 çekirdekli işlemci Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : 2 GB

: 2 GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 15 GB kullanılabilir alan

: 15 GB kullanılabilir alan Ses Kartı : DirectX destekleyen

: DirectX destekleyen İlave Notlar: Dedike Sunucu ve istemciyi aynı bilgisayarda çalıştırmak RAM gereksinimlerini iki katına çıkaracaktır. Ayrıca gelecek sürümler daha fazla sabit disk alanı gerektirebilir.