Zombi vurma oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk oyunlardan biri olan 7 Days To Die aktif oyuncu sayısını hala koruyor. Çok uzun bir süredir erken erişimde olan ve sürekli güncellenen bu oyun ile alakalı en çok merak edilen şeylerden biri de 7 Days To Die hile kodlarıdır. Bu yazımızda sizlere 7 Days To Die hile kodlarını paylaşacağız.

Elbette kimseye oyunda hile yapmasını önermiyoruz ancak eğer tek başınıza oynuyorsanız ve başkalarının oyununu etkilemiyorsanız hile yapmakta bir sakınca yok. Eğer oyun size çok zor geldiyse ya da güç fantezilerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız 7 Days To Die hilelerini kullanabilirsiniz.

7 Days To Die Hile Nasıl Yapılır?

7 Days To Die hile komutlarını girmeden önce kodları yazacağımız arayüzü açmamız gerekiyor. Pek çok oyuncu “F1” tuşuna basarak konsolu açabilir. Eğer olmazsa “F2” ya da “Ö” tuşunu deneyebilirsiniz. Konsolu açtıktan sonra aşağıdaki 7 Days To Die hile komutlarından dilediğinizi girerek ilgili hileyi aktif edebilirsiniz.

Tüm 7 Days To Die Hileleri

giveself (item id) (level(1-6)): Kendinize belirli bir kalite seviyesindeki belirli bir eşyayı verirsiniz.

buff (buff id): Karakterinize seçtiğiniz bir güçlendirme uygularsınız.

debuff (buff id): Karakterinizden bir güçlendirme silersiniz.

buffplayer (oyuncu ismi) (buff id): Kullanıcı adını girdiğiniz oyuncuya güçlendirme uygularsınız.

debuffplayer (oyuncu ismi) (buff id): Kullanıcı adını girdiğiniz oyuncudan belirli bir güçlendirmeyi silersiniz.

switchview : FPS ve TPS kameralar arasında geçiş yapmanızı sağlar.

systeminfo : CPU ya da işletim sistemine dair bilgileri görmenizi sağlar.

debugmenu : Debug modunu açıp kapatmanızı sağlar.

exhausted : Karakterinizi yorgun duruma getirir.

giveselfxp (xp miktarı): Karakterinize girdiğiniz miktar kadar tecrübe puanı verir.

creativemenu : Kreatif menüyü açıp kapatmaya yarar.

spawnsupplycrate : Yakınınıza içerisinde ganimetler olan bir sandık düşürür.

admin (add / remove / list) (oyuncu ismi) (izin seviyesi): Admin listesine birini ekleyip çıkarmanızı sağlar.

kick (oyuncu ismi) ("Bir mesaj yazabilirsiniz"): Dilerseniz mesaj ile, dilerseniz de doğrudan bir oyuncuyu oyundan atmanızı sağlar.

kickall : Herkesi oyundan atmanızı sağlar.

whitelist (add/remove/list) (oyuncu ismi): Bir oyuncuyu whitelist'e eklemenizi sağlar.

ban (add/remove/list) (süre + süre birimi): Bir oyuncuyu oyununuzdan yasaklarsınız.

killall : Oyundaki herkesi öldürür.

teleport (oyuncu ismi) (koordinatlar): Haritadaki herhangi bir noktaya ışınlanmanızı sağlar.

teleportplayer (oyuncu ismi) (koordinatlar): Kullanıcı adını yazdığınız oyuncuyu, haritanın herhangi bir noktasına ışınlar.

showclouds (texture dosyası ismi): Sadece tek katmanlı bulutları gösterir.

repairchunkdensity (x ve z koordinatları) 'fix': Bir chunk içerisindeki blokların sıklığını kontrol eder.

weather (hava durumu): Hava durumunu değiştirir.

spawnentity (oyuncu ID'si): Spawn olabilecek şeylerin listesini getirir.

weathersurvival (on/off): Weather Survival modunu açıp kapatmaya yarar.

spawnwanderinghorde : Etrafta dolaşan bir zombi sürüsü oluşturur.

givequest (görev ID'si): Kendinize bir görev verirsiniz.

removequest (görev ID'si): Kendinizden bir görevi silersiniz.

say ("mesaj"): Sunucudaki tüm oyunculara mesaj gönderirsiniz.

listplayers : Sunucudaki oyuncuların bir listesini görürsünüz.

cp (add/remove/list) (komut)(0-1000): İzin listesine bir komut eklersiniz.

version : Oyunun mevcut sürümünü görmenizi sağlar.

waterlimit (miktar): Oyundaki suyun akışını ayarlamanızı sağlar.

thirsty : Karakterinizin susuzluk değerini yükseltir.

spectrum (spectrum ID): İstediğiniz ışık spektrumunun ID numarasını verir.

gettime : Oyunda geçen mevcut gün ve zamanı gösterir.

spawnscouts (oyuncu ID'si) (xyz): Screamer çağırır.

listents : Oyundaki tüm zombi, hayvan ve oyuncuları listeler.

shutdown : Oyunu kapatır.

spawnairdrop : Havadan düşen bir yardım sandığı çağırır.

staticmap : Haritanın durumunu statik ve dinamik olarak değiştirmenizi sağlar.

listplayerids : Tüm oyuncuları ve ID numaralarını listeler.

setgamestat (oyun durumu) (değer): Oyunu istatistiklerini değiştirmenizi sağlar.

getgamestat (string): Oyunun mevcut istatistiklerini gösterir.

setgamepref (tercih) (değer): Oyun tercihinize göre bir değer atamanızı sağlar.

getgamepref (string): Oyun tercihlerinizi görmenizi sağlar.

starve : Karakterinizin açlık seviyesini yükseltir.

settempunit (c/f): Sıcaklık birimini Celcius ya da Fahrenheit olarak değiştirmenizi sağlar.

memcl : İstemci bellek bilgisini gösterir ve çöp temizleyici çağırır.

mem : Bir üstteki komut ile aynı işi görür.

tradearea : Haritadaki tüm ticaret bölgelerini gösterir.

exportitemicons : Bütün eşya simgelerini oyunun dosya dizinine çıkartır.

lights : Işıkları açıp kapatmaya yarar.

shownexthordetime : Yeni zombi sürüsünün ne zaman geleceğini gösterir.

pplist : Kalıcı oyuncu verilerini gösterir.

clear : Komut konsolundaki tüm metinleri temizler.

listthreads : Tüm çekirdekleri listeler.

spawnscreen : Spawn ekranını gösterir.

showalbedo : Nesnelerin doku renklerinin görülüp görülmeyeceğini değiştirir.

settime (day/night) (0-24000): Oyundaki zamanı ayarlamanızı sağlar.

help (komut): Oyunda desteklenen komutlar için metinleri gösterir.

sounddebug : SoundManager Debug Mode'u açıp kapatmaya yarar.

shownormals : Oyundaki dokuların normal haritalarını gösterip kapatmaya yarar.

loggamestate (başlık) (true/false): Oyunun mevcut durumu hakkında bilgileri gösterir.

chunkcache : Önbellekte yüklü olan tüm chunkları gösterir.

loglevel (loglevel) (true/false): Hangi log mesajlarının gösterileceğini seçmenizi sağlar.

saveworld : Oyun dünyasını kaydeder.

showchunkdata : Mevcut chunk'a dair verileri gösterir.

aiddebug : AIDirector Debug Mode'u kapatıp açmanıza yarar.

: AIDirector Debug Mode’u kapatıp açmanıza yarar. showspecular: gBuffer’daki bazı değerleri açıp kapatmanızı sağlar.

7 Days To Die hile komutlarını kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken bir şey var. Pek çok sunucuda bu hileler deaktif edilmiş olabilir. Ya da sunucularda bu hileler ban sebebi olabilir. Bu nedenle başkalarının sunucusunda bu hile komutlarını kullanmanızı önermiyoruz. Kendi başınıza oynarken 7 Days To Die hilelerini kullanmak çok daha iyi olacaktır.

7 Days To Die hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ne zamandır 7 Days To Die oynuyorsunuz? 7 Days To Die hilelerinden en çok kullandığınız hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.