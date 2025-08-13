Batık bir şehirde geçen Abyssus, oyunculara hızlı tempolu FPS deneyimi sunuyor.

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabileceğiniz Abyssus, hızlı tempolu bir aksiyon roguelite oyunudur. 1-4 oyuncuya kadar destekleyen bu oyunda, zorlu bir FPS deneyimi yaşayacak ve düşman dalgalarını alt etmeye çalışacaksınız.

Hem görsel hem de mekanik açıdan oldukça gelişmiş bir deneyim sunan Abyssus, sınırlarınızı en üst düzeyde zorlayacak. Muhteşem el yapımı seviyeleriyle, ayrıntılı tasarlanan ortamlarda cesurca savaşacaksınız. Farklı silahlar ve çeşitli yeteneklerle düşmanlara hasar vurabilir, güçlerinizi artırmak için çeşitli kaynaklar toplayabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla takım kurun, strateji oluşturun ve her yeni bölümde düşmanların yeteneklerini öğrenmeye çalışın. İlk seviyeler her ne kadar basit geçse de, ilerleyen savaşlar canınızı çokça sıkabilir. Tekrar tekrar deneyin ve daha zorlu boss savaşlarına hazırlık yapın.

Abyssus İndir

DoubleMoose Games tarafından geliştirilen Abyssus, içerisinde özelleştirilebilir silahları da barındırmaktadır. Tuzlu su gücüyle çalışan silahlarınızı istediğiniz gibi geliştirebilir ve karakter becerilerinizde ustalaşabilirsiniz.

Siz de Abyssus indirin ve arkadaşlarınızla heyecan dolu aksiyon roguelite deneyimi yaşayın!

Abyssus Sistem Gereksinimleri