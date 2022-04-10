Adblock Plus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 245,957
- DOSYA BOYUTU 0.87 MB
- Üretici Wladimir Palant
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Firefox internet tarayıcısı için geliştirilen bu eklenti sayesinde web sitelerinde görmek istemediğiniz reklam ve bannerları internet tarayıcınızdan uzak tutabilirsiniz.
Adblock Plus ile rahatsız edici reklamlara takılmadan sörfün tadını çıkarın. Kurulumdan sonra eklenti çubuğunun üzerindeki AdBlock simgesinin üstüne tıklayın ve açılan menüden devre dışı kal seçeneklerinden birini seçin. Artık o banner'ı bir daha görmeyeceksiniz. Veya araç çubuğunda bulunan Adblock Plus ikonuna tıklayın ve sitelerdeki tüm bannerve reklamları otomatik olarak o menüden yardım alarak kaldırın.
Adblock Plus Özellikleri
- Ücretsiz,
- Tüm reklamları gizler,
- Sınırsız kullanım,
- Türkçe dil desteği,
- Basit seçenekler,
- Güvenilir,
Gelişmiş filtreleme sistemi sayesinde artık Banner ve reklamlar sitelerde gözünüze kalabalık gözükmeyecek. Tek dezavantajı işinize yarayabilecek olan reklamları da göremeyeceksiniz. Bu Firefox ekletisi sayesinde her siteye girdiğinizde sisteminize indirilen banner ve reklam resimleri artık kotanıza sorun olmaktan çıkacak. Ve sitelerin açılma süreleri oldukça hızlanmış olacak.
Firefox'un eklentiler menüsünden süzgeç tercihlerinizi ayarlayabildiğiniz gibi, eklenti çubuğu üzerinden de ayarlayabilirsiniz. Firefox tarayıcınızda eklenti çubuğunu etkinleştirmek için FireFox simgesine ardından Seçeneklerden Eklenti Çubuğuna tıklamanız yeterlidir.
2.3 sürüm güncellemesi sonrasında:
- İlk çalıştırma sayfasında daha iyi görünümlü butonlar
- Yazım hatası düzeltme özelliği kaldırıldı
- Daha kaliteli çeviri
Adblock Plus İndir
Bilgisayar platformu için ücretsiz olarak yayınlanan Adblock Plus uygulaması Firefox üzerinde kullanılabiliyor. Firefox web tarayıcısı için geliştirilen bir eklenti olarak karşımıza çıkan eklenti oldukça başarılı bir yapıya sahip. Basit seçenekler eşliğinde kullanılabilen uygulama, güvenilir bir yapıya sahip. Tüm reklamları gizleyerek kullanıcıların reklamlardan kurtulmasını sağlayan Adblock Plus Firebox üzerinde geniş bir kitle tarafından kullanılıyor. Eklenti Türkçe olarak başarılı bir gidişata ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Adblock Plus for Samsung Internet
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,094
- DOSYA BOYUTU 2.20 MB
- Üretici Wladimir Palant
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Samsung İnternet tarayıcı için Adblock Plus: Android için en iyi reklam engelleyicilerden
Adblock Plus for Samsung Internet, masaüstü için en iyi reklam engelleyicilerden Adblock Plus’ın geliştiricileri tarafından hazırlanmış Samsung İnternet tarayıcı özelinde reklam engelleme uygulaması. YouTube reklamlarından Popup reklamlara rahatsız edici tüm reklamları engelleyebilen başarılı bir uygulama. Üstelik ücretsiz indirip kullanabiliyorsunuz.
Masaüstü tarayıcıları için en popüler reklam engelleyici olan Adblock Plus’ın arkasındaki ekip tarafından hazırlanan Adblock Plus for Samsung Internet, adından da anlayacağınız üzere sadece Samsung İnternet tarayıcıda çalışan bir reklam engelleyici. Webde gezinirken beklenmedik şekilde çıkan, asla dokunulmaması gereken açılır pencere reklamlarından web sitelerde sizi takip ederek sonradan karşınıza binbir reklam çıkartan izleyicilere, YouTube videolarının başında, ortasında 5 dakikada bir çıkan can sıkıcı reklamları engelleme yeteneğine sahip olan Adblock Plus, geniş bir filtre listesine sahip. Unutmadan, dilediğiniz siteyi beyaz listeye ekleyip o siteye özel reklamların gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz.
Samsung İnternet için Adblock Plus’ın kurulumu oldukça basittir. Tek yapmanız gereken; Samsung İnternet tarayıcıyı açıp Uzantılar/Eklentiler’e ardından İçerik Engelleyiciler’e dokunmak ve Adblock Plus’ı etkinleştirmek.
Adblock Plus (ABP)
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 490
- DOSYA BOYUTU 30.60 MB
- Üretici Wladimir Palant
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Ücretsiz indirilebilir Adblock Plus (ABP), iPhone/iPad için en iyi reklam engelleme uygulaması
Adblock Plus (ABP), Safari tarayıcı için 1 numaralı reklam engelleyici. Dünyanın en popüler reklam engelleme programı Adblock Plus’ın arkasındaki ekip tarafından hazırlanan reklam engelleme uygulaması, YouTube reklamları ve açılır pencere (popup) reklamları dahil rahatsız eden, ansızın çıkan tüm reklamları engelleyebiliyor. Hem de indirmesi de kullanması da ücretsiz!
YouTube iOS uygulamasında reklamları engellemenin bir yolu yok lakin Safari tarayıcı üzerinden aktif olan reklam engelleyicilerle YouTube videolarının başında çıkan TikTok reklamlarından videonun boyunca 5 - 10 dakikada bir çıkan reklamlara, önerilen kart reklamları dahil tüm reklamları engelleyebiliyorsunuz. Adblock Plus (ABP), iOS için çoğu reklam engelleyici gibi sadece Safari tarayıcıda etkin oluyor. Sadece YouTube reklamlarını değil, sizi izleyerek sonrasında her yerde karşınıza reklam çıkartan web siteleri dahil tüm zararlı reklamları engelleyebiliyor. Hem güvenlik ve gizliliğiniz korunuyor hem de internet paketinizden tasarruf etmeniz sağlanıyor.
2006’dan bu yana 400 milyonun üzerinde indirme alan reklam engelleyici Adblock Plus, iPhone ve iPad’de Ayarlar - Safari - İçerik Engelleyiciler bölümünden kolayca aktif edilebiliyor.