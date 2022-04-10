Firefox internet tarayıcısı için geliştirilen bu eklenti sayesinde web sitelerinde görmek istemediğiniz reklam ve bannerları internet tarayıcınızdan uzak tutabilirsiniz.

Yeşim Halıcı - 40 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adblock Plus ile rahatsız edici reklamlara takılmadan sörfün tadını çıkarın. Kurulumdan sonra eklenti çubuğunun üzerindeki AdBlock simgesinin üstüne tıklayın ve açılan menüden devre dışı kal seçeneklerinden birini seçin. Artık o banner'ı bir daha görmeyeceksiniz. Veya araç çubuğunda bulunan Adblock Plus ikonuna tıklayın ve sitelerdeki tüm bannerve reklamları otomatik olarak o menüden yardım alarak kaldırın.

Adblock Plus Özellikleri

Ücretsiz,

Tüm reklamları gizler,

Sınırsız kullanım,

Türkçe dil desteği,

Basit seçenekler,

Güvenilir,

Gelişmiş filtreleme sistemi sayesinde artık Banner ve reklamlar sitelerde gözünüze kalabalık gözükmeyecek. Tek dezavantajı işinize yarayabilecek olan reklamları da göremeyeceksiniz. Bu Firefox ekletisi sayesinde her siteye girdiğinizde sisteminize indirilen banner ve reklam resimleri artık kotanıza sorun olmaktan çıkacak. Ve sitelerin açılma süreleri oldukça hızlanmış olacak.

Firefox'un eklentiler menüsünden süzgeç tercihlerinizi ayarlayabildiğiniz gibi, eklenti çubuğu üzerinden de ayarlayabilirsiniz. Firefox tarayıcınızda eklenti çubuğunu etkinleştirmek için FireFox simgesine ardından Seçeneklerden Eklenti Çubuğuna tıklamanız yeterlidir.

2.3 sürüm güncellemesi sonrasında:

İlk çalıştırma sayfasında daha iyi görünümlü butonlar

Yazım hatası düzeltme özelliği kaldırıldı

Daha kaliteli çeviri

Adblock Plus İndir

Bilgisayar platformu için ücretsiz olarak yayınlanan Adblock Plus uygulaması Firefox üzerinde kullanılabiliyor. Firefox web tarayıcısı için geliştirilen bir eklenti olarak karşımıza çıkan eklenti oldukça başarılı bir yapıya sahip. Basit seçenekler eşliğinde kullanılabilen uygulama, güvenilir bir yapıya sahip. Tüm reklamları gizleyerek kullanıcıların reklamlardan kurtulmasını sağlayan Adblock Plus Firebox üzerinde geniş bir kitle tarafından kullanılıyor. Eklenti Türkçe olarak başarılı bir gidişata ev sahipliği yapmaya devam ediyor.