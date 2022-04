Adblock Plus for Samsung Internet

Samsung İnternet tarayıcı için Adblock Plus: Android için en iyi reklam engelleyicilerden

Erkan Calp - 10 AY ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adblock Plus for Samsung Internet, masaüstü için en iyi reklam engelleyicilerden Adblock Plus’ın geliştiricileri tarafından hazırlanmış Samsung İnternet tarayıcı özelinde reklam engelleme uygulaması. YouTube reklamlarından Popup reklamlara rahatsız edici tüm reklamları engelleyebilen başarılı bir uygulama. Üstelik ücretsiz indirip kullanabiliyorsunuz.

Masaüstü tarayıcıları için en popüler reklam engelleyici olan Adblock Plus’ın arkasındaki ekip tarafından hazırlanan Adblock Plus for Samsung Internet, adından da anlayacağınız üzere sadece Samsung İnternet tarayıcıda çalışan bir reklam engelleyici. Webde gezinirken beklenmedik şekilde çıkan, asla dokunulmaması gereken açılır pencere reklamlarından web sitelerde sizi takip ederek sonradan karşınıza binbir reklam çıkartan izleyicilere, YouTube videolarının başında, ortasında 5 dakikada bir çıkan can sıkıcı reklamları engelleme yeteneğine sahip olan Adblock Plus, geniş bir filtre listesine sahip. Unutmadan, dilediğiniz siteyi beyaz listeye ekleyip o siteye özel reklamların gösterilmesini sağlayabiliyorsunuz.

Samsung İnternet için Adblock Plus’ın kurulumu oldukça basittir. Tek yapmanız gereken; Samsung İnternet tarayıcıyı açıp Uzantılar/Eklentiler’e ardından İçerik Engelleyiciler’e dokunmak ve Adblock Plus’ı etkinleştirmek.