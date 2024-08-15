AdBlock Nedir ve Avantajları Nelerdir?

AdBlock, akıllı telefon ve bilgisayarlarda kullanılan reklam engelleyici yazılımlardır. İnternette gezinirken maalesef karşımıza rahatsız edici reklamlar çıkabiliyor. İstenmeyen ve rahatsız edici içerikler, pop-up pencereleri, izleme çerezleri ve video reklamlar kolayca AdBlock sayesinde bloke edilir. Bu sayede web siteleri daha güvenli hale gelir.

AdBlock Avantajları Nelerdir?

AdBlock, internette kesintisiz ve güvenli şekilde gezinme imkanı sunar. Genel AdBlock avantajları şu şekilde sıralanabilir;

İstenmeyen reklamlar ortadan kalkar.

Kötü niyetli reklamları direkt engelleyerek zararlı dosyaların yanlışlıkla indirilmesinin önüne geçilir.

Keyifli video izleme deneyimi sunar. Çünkü reklamlar yüzünden videoların yarıda kesilmesinin önüne geçer.

Reklamsız internette gezinme keyfi yaşatır.

Reklamların aracılığıyla güvenli olmayan sitelere girmek engellenir.

Web sitede dikkat dağıtan hareketli reklamlarda engellenir.

Reklamlar otomatik olarak tespit edilir.

Kullanımı çok kolaydır.

Web siteleri daha şık ve sade gösterir.

Reklamların hem ekranı hem de içeriğin önüne geçip kapatmasını engeller.

Web sitedeki reklamların neden olduğu ağırlık ortadan kaldırılıp sitenin hızlı yüklenmesi sağlanır.

AdBlock Hangi Reklamları Engeller?

AdBlock tarafından engellenen reklam türleri şöyle sıralanabilir;

Gözün yorulmasına neden olan hareketli bannerlar,

Otomatik olarak oynatılan kullanıcının izlemediği video reklamlar,

İnternet sitesini tamamen kaplayan büyük reklamlar,

Aniden açılıp içerikleri kapatan pop-up pencereler,

Sosyal medya platformlarında çıkan reklamlar,

AdBlock sayesinde tüm rahatsız edici reklamlar engellenir. Yalnız bazı web siteleri maalesef AdBlock’u algılayıp siteye girişi ya da içerikleri tamamen engelliyor. Sitedeki içeriklere ulaşmak gerekiyorsa kısa süreliğine AdBlock devre dışı bırakılabilir.

AdBlock Nasıl Kurulur?

AdBlock kurulumu çok basittir. AdBlock; Google Chrome, Opera, Firefox ve Safari’de şu şekilde kurulur:

1. Google Chrome

Google Chrome’da AdBlock’u kurmak için ilk olarak Chrome açılır. Sağ üst köşede konumlanan üç nokta simgesine tıklanır. Açılan menü içerisinden “Daha fazla araç” ve “Uzantılar” seçilir. Uzantılar sayfasının üst tarafındaki arama çubuğuna “AdBlock” yazılıp kabinde ekrana yansıyan eklentiye basılır. Bu eklenti, “İndir” ya da “Ekle” butonlarıyla tarayıcıya ekleniyor.

Eklentinin yüklenmesinin ardından tarayıcı araç çubuğu üzerinde “AdBlock” simgesi ortaya çıkacak. AdBlock simgesine tıklanarak eklenti ayarlarına gidilebilir.

2. Opera

Opera tarayıcısının özellikleri, diğer tarayıcılardan çok farklıdır. Özellikle entegre reklam engelleyici sunması çok avantajlıdır. Opera’da dahili reklam engelleyici açıldığı zaman internette reklamsız rahat şekilde gezinmek mümkün. Ancak Opera kullanıcıları dilerse AdBlock’u kullanabilir. AdBlock’un kurulumu için eklenti, “Opera addons” mağazasından indirilir.

3. Firefox

Mozilla Firefox tarayıcının reklamsız kullanılması için öncelikle “Firefox Add-Ons” hizmetine gidilir. Buradan arama çubuğuyla AdBlock bulunur. Eklenti sayfasında yer alan “Uzantıyı Yükle” butonuna basılıp sonrasında Opera Firefox reklamsız şekilde kullanılabilir.

4. Safari

Safari, MacBook cihazlarda ana tarayıcı olarak geçiyor. Safari’de reklamsız deneyim için Safari menüsüne gidilir. Safari menüsü içerisinden “Safari Genişletmeleri” bağlantısına ve akabinde App Store’a” gidilir. App Store üzerinden AdBlock bulunarak cihaza yüklenip kullanılmaya başlanır.

AdBlock, iOS ve Android cihazlara da kurulabiliyor. Apple Store ve Google Play’den AdBlock mobil cihazlara indirilip kullanılır.