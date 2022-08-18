Adobe Lightroom
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Adobe
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Adobe Lightroom CC ile fotoğraf düzenleyebilir, görüntüleri istediğiniz hale getirebilirsiniz.
Herkesin kullanabileceği bir resim düzenleme aracı sloganı ile yayınlanan ve günümüzün en iyi fotoğraf düzenleme araçlarından bir tanesi olan Adobe Lightroom CC yepyeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Kullanıcılara görüntüleri istedikleri hale getirme ve bunu en kolay yoldan yapma gibi alternatifler sunan uygulama, dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Kullanıcılar Adobe Lightroom CC ile diledikleri yerde fotoğrafları düzenleyebildikleri gibi, fotoğrafçılık becerilerini de yeni bir seviyeye taşıyorlar. Kullanıcılar uygulama sayesinde pozlama, renk ve daha fazla detayı basit bir şekilde ayarlayabilecek, farklı vizyonlara sahip görüntüler elde edebilecekler. Tek bir tıklama ile hazır ayarlarda sunan uygulamada resimler daha net ve daha hoş görünüyor.
Adobe Lightroom CC Özellikleri
- Tek tıklama ile hazır ayarlara erişme,
- Kolay düzenleme,
- Mobil, masaüstü ve web'de ayar eşitleme,
- Mobil, masaüstü ve web'de anında dosyalara erişme,
- Kaldığın yerden devam etme,
- Otomatik olarak proje senkronizasyonu,
- Daha hızlı düzenleme yolları,
- Hızlı paylaşma,
- Otomatik kırmızı göz kaldırma,
Kullanıcılarına epey geniş bir özellik yelpazesi sunan Adobe Lightroom CC, fotoğraf düzenlemenin hem en kolay alternatiflerinden bir tanesini, hem de fotoğraflara farklı bir bakış açısı kazandırmanın çeşitli yollarını sunuyor. Basit kullanımı sayesinde herkesimden kullanıcıya ulaşmayı başaran resim düzenleme uygulaması, günümüzde web, mobil ve masaüstü platformlarında kullanılıyor. Senkronizasyon özelliği ile kullanıcılar dilediği platformda kaldığı yerden devam edebilecek ve verileri kaybolmadan resimlerini düzenlemeye devam edebilecekler. Kullanıcılar düzenledikleri resimleri hızlı ve pratik bir şekilde dilediği yerde paylaşabilecekler. Düzenledikleri resimlere daha sonra dilediği noktada ulaşma fırsatı da veren uygulama, ücretli bir yapıya sahip.
Kullanıcılara fotoğrafçılık becerilerini farklı bir seviyeye taşıma fırsatı veren resim düzenleme uygulaması birbirinden farklı platformlarda milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.
Adobe Lightroom CC İndir
Adobe Lightroom CC diğer Adobe programlarında olduğu gibi resmi web sitesi üzerinden dağıtılmaya devam ediliyor. Kullanıcılar uygulamayı satın almadan önce sınırlı bir süreye sahip olan deneme sürümünü kullanabilir ve uygulamayı deneyimleyebilirler. Ayrıca dileyen kullanıcılar, Adobe Creative Cloud isimli araç ile Adobe programlarını tek bir ekran üzerinden kontrol edebilirler.
Lightroom APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,290
- DOSYA BOYUTU 226.00 MB
- Üretici Adobe
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Adobe Lightroom APK Android için fotoğraf düzenleme uygulaması. Profesyonel ve ücretsiz fotoğraf düzenleyici arıyorsanız tavsiye ederiz.
Lightroom APK Android için fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında. Fotoğrafları düzenlemenizi ve eşsiz fotoğraf efektleri uygulamanızı sağlayan ücretsiz fotoğraf düzenleyici Adobe Photoshop Lightroom, fotoğraf/resim düzenleme işlemlerinde sıklıkla kullanılan fotoğraf kırpma ve fotoğraf efekti ekleme gibi temel özellikler dışında HDR gibi gelişmiş kamera özellikleriyle dolu bir fotoğrafçılık uygulaması.
Adobe Lightroom APK İndir
Adobe Creative Cloud hesabınızla senkronize olarak çalışacak şekilde tasarlanmış bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Adobe Lightroom temel olarak fotoğraflarınıza ikinci bir dokunuş eklemenizi ve düzenlediğiniz fotoğrafları kolayca paylaşmanızı mümkün kılıyor.
Adobe Lightroom arayüzü kullanım kolaylığı düşünülerek tasarlanmış. Uygulama ile herhangi bir fotoğrafınızı düzenlemeye başladığınızda ekranın alt bölümünde çıkan menü çubuğunda size 3 seçenek sunuluyor. Buradaki ikonları kullanarak fotoğraflarınızın temel renk ayarlarını yapabilir, kontrast, parlaklık gibi değerleri belirleyebilir ve fotoğrafınızı siyah beyaz hale getirebilirsiniz. Bunun yanında fotoğraf kesme aracı ile fotoğrafınızın istenmeyen bölümlerinden kurtulabilirsiniz. Uygulama içerisinde yer alan çeşitli filtreler sayesinde fotoğraflarınıza daha şık bir görünüm kazandırabiliyorsunuz.
Adobe Lightroom ile telefonunuzun galerisinde depolanan fotoğraflar üzerinde çalışabileceğiniz gibi Lightroom'un bilgisayar versiyonunda üzerinde çalıştığınız fotoğrafları seçebilirsiniz. Bu sayede Creative Cloud üzerinden senkronize olan fotoğraflarınıza mobil cihazlarınızdan erişebiliyorsunuz.
RAW dosyalarla çalışmanıza imkan veren Adobe Lightroom temiz bir arayüz sunuyor.
Lightroom Ücretsiz Özellikleri
Fotoğrafları her yerde düzenleyin: Raw fotoğrafları dünyanın en sezgisel fotoğraf düzenleme uygulamalarından biriyle düzenleyin ve dönüştürün. Işığı ve rengi iyileştirmek, resimler için filtreleri uygulamak, ön ayarlar ve daha fazlası için kaydırıcılara dokunun ve sürükleyin. Önde gelen fotoğrafçılık araçlarıyla fotoğraflarınıza hayat verin. Kamera fotoğraflarını öne çıkarmak için ışığı ve rengi rötuşlayın. Kolay fotoğraf düzenleyici kaydırıcıları fotoğraf özelliklerini telefonunuzun ekranından kontrol etmenizi sağlar. Kırpma ve döndürme araçları kamera çalışmanızı göstermek için doğru boyutu ve en boy oranını bulur. Güçlü dikey, kılavuzlu dikey, geometri kaydırıcılarla perspektifi ayarlayarak düz çizgilerle temiz kamera çekimleri oluşturun. Orijinali kaybetmeden fotoğraf düzenlemelerini karşılaştırın ve en sevdiğiniz görünümü seçin. Tüm ön ayarlarına her yerden erişin. Bir cihazdaki görüntü düzenlemeleri diğer her yere uygulanır.
İnce detayları düzenleyin: Gelişmiş resim düzenleyici ile detaylara inin. Düzeltme fırçasına dokunarak neredeyse her şeyi kaldırın. Resmin geri kalanını etkilemeden fotoğrafın belirli alanını düzenlemek için maskeler oluşturun. Lightroom yapay zeka, fotoğrafınızın gökyüzünü veya konusunu otomatik olarak seçerek hayatınızı kolaylaştırır. Gelişmiş renk derecelendirme ile çarpıcı efektler elde edin ve kişisel bir dokunuş için kendi grafik filigranlarınızı içe aktarın. Kolay, rehberli eğitimler size fotoğraf düzenleyiciyi verimli şekilde kullanmayı öğretir.
Lightroom ön ayarları fotoğraf düzenlemesini kolaylaştırır: Ön ayarlarla (resim filtreleri) profesyonel fotoğraf düzenlemeyi daha hızlı gerçekleştirin ve yapay zekanın yardımıyla mükemmel önerilen ön ayarlar elde edin. Lightroom Premium ile fotoğraf düzenlemenizi basitleştirin ve 150’den fazla yeni el yapımı ön ayara erişin. Favori fotoğraf efektlerinizi her seferinde tek dokunuşla mükemmel şekilde yeniden oluşturmak için ön ayarları birleştirin.
Pro kamera: Fotoğrafçılık potansiyelinizi ortaya çıkartan benzersiz kamera kontrollerine sahip resim düzenleyici. Pozlama, zamanlayıcı, anlık ön ayarlar, raw ve daha fazlasını seçin. Profesyonel ve HDR gibi kamera çekim modlarıyla fotoğrafçılığınızı kontrol edin.
Akıllı fotoğraf organizasyonu: Fotoğraf düzenleyici, fotoğraflardaki nesnelere veya kişilere göre etiketlemek ve düzenlemek için Adobe Sensei yapay zekadan yararlanır. Fotoğraflarınızı işaretlemek ve gruplandırmak için derecelendirmeler ve bayraklar gibi kullanışlı düzenleme araçlarını kullanın.
Gelişmiş fotoğraf paylaşımı: Grup albümleri, başkalarını davet etmenize ve fotoğrafları tek bir yerde toplamanıza imkan verir. Yaratıcı sürecinizi görebilmeleri için çalışmanızı keşfet bölümünde kullanıcılarla paylaşın. Lightroom galerileri fotoğraflarınızı online sergiler. Fotoğraf düzenlemeleri sorunsuz bir şekilde senkronize edilir ve değişiklikleri güncel tutar. Lightroom topluluğundaki diğer reklam öğelerinden ilham alın ve akışınızda harika ön ayarlarla kişiselleştirilmiş içerikleri görün. Favori fotoğraf editörlerinizi takip edin, ön ayarları keşfedin ve kamera çalışmanız için ilham alın.
Kolay Adobe Creative Cloud depolama: Lightroom fotoğraf düzenleyici, fotoğraf severler için en iyi bulut tabanlı hizmettir. Tam çözünürlüklü çekimleri rötuşlayın ve orijinalleri ve düzenlemeleri buluta yedekleyin. Fotoğrafları etiketlemeden sıralamak için aranabilir anahtar kelimeler otomatik olarak uygulanır.
Adobe Lightroom
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 365
- DOSYA BOYUTU 44.60 MB
- Üretici Adobe
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Adobe Lightroom, fotoğraflarınızı iPad üzerinden düzenlemenizi, yönetmenizi ve paylaşmanızı sağlayan bir uygulamadır.
Adobe Lightroom, fotoğraflarınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde iPad’inizden düzenleme, organize etme ve paylaşma izni veren bir mobil uygulamadır. İster iPad’inizle çektiğiniz fotoğrafları isterseniz de DLSR kamerası ile çektiklerinizi uygulamaya aktarıp üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz.
Lightroom’un masaüstü sürümünde en çok kullanılan özellikleri artık iPad’inizde. İndirdikten sonra kullanmaya başlayabileceğiniz mobil uygulama ile film rulonuzdaki resimleri ve raw dosyalarını içe aktarabilir, düzenleyebilir, e-posta olarak veya sosyal ağ üzerinden paylaşabilirsiniz.
Ligthroom iPad uygulaması Lightroom 5 ile senkronize şekilde çalışmaktadır. Bu sayede mobilde düzenlediğiniz bir fotoğrafı masaüstünüze kolaylıkla taşıyabilir, düzenlemeye kaldığınızdan yerden devam edebilirsiniz. Tabii ki bu özelliği kullanabilmeniz için Lightroom masaüstü yazılımının yanı sıra Creative Cloud aboneliğinizin olması gerekir.