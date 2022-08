Adobe Lightroom APK Android için fotoğraf düzenleme uygulaması. Profesyonel ve ücretsiz fotoğraf düzenleyici arıyorsanız tavsiye ederiz.

Lightroom APK Android için fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında. Fotoğrafları düzenlemenizi ve eşsiz fotoğraf efektleri uygulamanızı sağlayan ücretsiz fotoğraf düzenleyici Adobe Photoshop Lightroom, fotoğraf/resim düzenleme işlemlerinde sıklıkla kullanılan fotoğraf kırpma ve fotoğraf efekti ekleme gibi temel özellikler dışında HDR gibi gelişmiş kamera özellikleriyle dolu bir fotoğrafçılık uygulaması.

Adobe Lightroom APK İndir

Adobe Creative Cloud hesabınızla senkronize olarak çalışacak şekilde tasarlanmış bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Adobe Lightroom temel olarak fotoğraflarınıza ikinci bir dokunuş eklemenizi ve düzenlediğiniz fotoğrafları kolayca paylaşmanızı mümkün kılıyor.

Adobe Lightroom arayüzü kullanım kolaylığı düşünülerek tasarlanmış. Uygulama ile herhangi bir fotoğrafınızı düzenlemeye başladığınızda ekranın alt bölümünde çıkan menü çubuğunda size 3 seçenek sunuluyor. Buradaki ikonları kullanarak fotoğraflarınızın temel renk ayarlarını yapabilir, kontrast, parlaklık gibi değerleri belirleyebilir ve fotoğrafınızı siyah beyaz hale getirebilirsiniz. Bunun yanında fotoğraf kesme aracı ile fotoğrafınızın istenmeyen bölümlerinden kurtulabilirsiniz. Uygulama içerisinde yer alan çeşitli filtreler sayesinde fotoğraflarınıza daha şık bir görünüm kazandırabiliyorsunuz.

Adobe Lightroom ile telefonunuzun galerisinde depolanan fotoğraflar üzerinde çalışabileceğiniz gibi Lightroom'un bilgisayar versiyonunda üzerinde çalıştığınız fotoğrafları seçebilirsiniz. Bu sayede Creative Cloud üzerinden senkronize olan fotoğraflarınıza mobil cihazlarınızdan erişebiliyorsunuz.

RAW dosyalarla çalışmanıza imkan veren Adobe Lightroom temiz bir arayüz sunuyor.

Lightroom Ücretsiz Özellikleri

Fotoğrafları her yerde düzenleyin: Raw fotoğrafları dünyanın en sezgisel fotoğraf düzenleme uygulamalarından biriyle düzenleyin ve dönüştürün. Işığı ve rengi iyileştirmek, resimler için filtreleri uygulamak, ön ayarlar ve daha fazlası için kaydırıcılara dokunun ve sürükleyin. Önde gelen fotoğrafçılık araçlarıyla fotoğraflarınıza hayat verin. Kamera fotoğraflarını öne çıkarmak için ışığı ve rengi rötuşlayın. Kolay fotoğraf düzenleyici kaydırıcıları fotoğraf özelliklerini telefonunuzun ekranından kontrol etmenizi sağlar. Kırpma ve döndürme araçları kamera çalışmanızı göstermek için doğru boyutu ve en boy oranını bulur. Güçlü dikey, kılavuzlu dikey, geometri kaydırıcılarla perspektifi ayarlayarak düz çizgilerle temiz kamera çekimleri oluşturun. Orijinali kaybetmeden fotoğraf düzenlemelerini karşılaştırın ve en sevdiğiniz görünümü seçin. Tüm ön ayarlarına her yerden erişin. Bir cihazdaki görüntü düzenlemeleri diğer her yere uygulanır.

İnce detayları düzenleyin: Gelişmiş resim düzenleyici ile detaylara inin. Düzeltme fırçasına dokunarak neredeyse her şeyi kaldırın. Resmin geri kalanını etkilemeden fotoğrafın belirli alanını düzenlemek için maskeler oluşturun. Lightroom yapay zeka, fotoğrafınızın gökyüzünü veya konusunu otomatik olarak seçerek hayatınızı kolaylaştırır. Gelişmiş renk derecelendirme ile çarpıcı efektler elde edin ve kişisel bir dokunuş için kendi grafik filigranlarınızı içe aktarın. Kolay, rehberli eğitimler size fotoğraf düzenleyiciyi verimli şekilde kullanmayı öğretir.

Lightroom ön ayarları fotoğraf düzenlemesini kolaylaştırır: Ön ayarlarla (resim filtreleri) profesyonel fotoğraf düzenlemeyi daha hızlı gerçekleştirin ve yapay zekanın yardımıyla mükemmel önerilen ön ayarlar elde edin. Lightroom Premium ile fotoğraf düzenlemenizi basitleştirin ve 150’den fazla yeni el yapımı ön ayara erişin. Favori fotoğraf efektlerinizi her seferinde tek dokunuşla mükemmel şekilde yeniden oluşturmak için ön ayarları birleştirin.

Pro kamera: Fotoğrafçılık potansiyelinizi ortaya çıkartan benzersiz kamera kontrollerine sahip resim düzenleyici. Pozlama, zamanlayıcı, anlık ön ayarlar, raw ve daha fazlasını seçin. Profesyonel ve HDR gibi kamera çekim modlarıyla fotoğrafçılığınızı kontrol edin.

Akıllı fotoğraf organizasyonu: Fotoğraf düzenleyici, fotoğraflardaki nesnelere veya kişilere göre etiketlemek ve düzenlemek için Adobe Sensei yapay zekadan yararlanır. Fotoğraflarınızı işaretlemek ve gruplandırmak için derecelendirmeler ve bayraklar gibi kullanışlı düzenleme araçlarını kullanın.

Gelişmiş fotoğraf paylaşımı: Grup albümleri, başkalarını davet etmenize ve fotoğrafları tek bir yerde toplamanıza imkan verir. Yaratıcı sürecinizi görebilmeleri için çalışmanızı keşfet bölümünde kullanıcılarla paylaşın. Lightroom galerileri fotoğraflarınızı online sergiler. Fotoğraf düzenlemeleri sorunsuz bir şekilde senkronize edilir ve değişiklikleri güncel tutar. Lightroom topluluğundaki diğer reklam öğelerinden ilham alın ve akışınızda harika ön ayarlarla kişiselleştirilmiş içerikleri görün. Favori fotoğraf editörlerinizi takip edin, ön ayarları keşfedin ve kamera çalışmanız için ilham alın.

Kolay Adobe Creative Cloud depolama: Lightroom fotoğraf düzenleyici, fotoğraf severler için en iyi bulut tabanlı hizmettir. Tam çözünürlüklü çekimleri rötuşlayın ve orijinalleri ve düzenlemeleri buluta yedekleyin. Fotoğrafları etiketlemeden sıralamak için aranabilir anahtar kelimeler otomatik olarak uygulanır.