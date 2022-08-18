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Adobe Lightroom

Adobe Lightroom

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  • Üretici Adobe
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Adobe Lightroom CC ile fotoğraf düzenleyebilir, görüntüleri istediğiniz hale getirebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar
Doğukan Çağlakpınar -

Herkesin kullanabileceği bir resim düzenleme aracı sloganı ile yayınlanan ve günümüzün en iyi fotoğraf düzenleme araçlarından bir tanesi olan Adobe Lightroom CC yepyeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Kullanıcılara görüntüleri istedikleri hale getirme ve bunu en kolay yoldan yapma gibi alternatifler sunan uygulama, dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Kullanıcılar Adobe Lightroom CC ile diledikleri yerde fotoğrafları düzenleyebildikleri gibi, fotoğrafçılık becerilerini de yeni bir seviyeye taşıyorlar. Kullanıcılar uygulama sayesinde pozlama, renk ve daha fazla detayı basit bir şekilde ayarlayabilecek, farklı vizyonlara sahip görüntüler elde edebilecekler. Tek bir tıklama ile hazır ayarlarda sunan uygulamada resimler daha net ve daha hoş görünüyor.

Adobe Lightroom CC Özellikleri

  • Tek tıklama ile hazır ayarlara erişme,
  • Kolay düzenleme,
  • Mobil, masaüstü ve web'de ayar eşitleme,
  • Mobil, masaüstü ve web'de anında dosyalara erişme,
  • Kaldığın yerden devam etme,
  • Otomatik olarak proje senkronizasyonu,
  • Daha hızlı düzenleme yolları,
  • Hızlı paylaşma,
  • Otomatik kırmızı göz kaldırma,

Kullanıcılarına epey geniş bir özellik yelpazesi sunan Adobe Lightroom CC, fotoğraf düzenlemenin hem en kolay alternatiflerinden bir tanesini, hem de fotoğraflara farklı bir bakış açısı kazandırmanın çeşitli yollarını sunuyor. Basit kullanımı sayesinde herkesimden kullanıcıya ulaşmayı başaran resim düzenleme uygulaması, günümüzde web, mobil ve masaüstü platformlarında kullanılıyor. Senkronizasyon özelliği ile kullanıcılar dilediği platformda kaldığı yerden devam edebilecek ve verileri kaybolmadan resimlerini düzenlemeye devam edebilecekler. Kullanıcılar düzenledikleri resimleri hızlı ve pratik bir şekilde dilediği yerde paylaşabilecekler. Düzenledikleri resimlere daha sonra dilediği noktada ulaşma fırsatı da veren uygulama, ücretli bir yapıya sahip.
Kullanıcılara fotoğrafçılık becerilerini farklı bir seviyeye taşıma fırsatı veren resim düzenleme uygulaması birbirinden farklı platformlarda milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

Adobe Lightroom CC İndir

Adobe Lightroom CC diğer Adobe programlarında olduğu gibi resmi web sitesi üzerinden dağıtılmaya devam ediliyor. Kullanıcılar uygulamayı satın almadan önce sınırlı bir süreye sahip olan deneme sürümünü kullanabilir ve uygulamayı deneyimleyebilirler. Ayrıca dileyen kullanıcılar, Adobe Creative Cloud isimli araç ile Adobe programlarını tek bir ekran üzerinden kontrol edebilirler.