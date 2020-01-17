Instagram İçin Harika Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları

Instagram, anıları yansıtan fotoğrafları ve videoları paylaşmak için kullanılan muazzam bir platformdur. Gerçek dünyada insanlara güzel görünmek, onların beğenilerini kazanmak için aralarına karışmadan evvel her türlü bakımı yaptığımızdan emin oluruz. Instagram kullananlar, daha fazla beğeni almak için fotoğraflarının yeteri kadar iyi olmasını ister.

Bu fotoğraf düzenleme uygulamaları, fotoğraflarını sadece düzenlemekle kalmıyor, düzenlenen fotoğrafları doğrudan Instagram’da paylaşabilmenizi sağlıyor. Bu yazıda, Instagram için harika fotoğraf düzenleme uygulamalarını listeleyeceğiz.

Instagram İçin Fotoğraflar Düzenleme Uygulamaları Nelerdir?

Fotoğraf düzenleme uygulamaları ve Instagram fotoğraf düzenleme özelliğinin aralarındaki temel fark, Instagram fotoğraf düzenleme özelliğinin, fotoğrafınızı Instagram hesabınıza yüklemenize olanak tanıyan yerleşik paylaşım yeteneklerine sahip olmasıdır.

Paylaşım birçok uygulamanın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinden, çoğu fotoğraf düzenleme uygulaması bu özelliği içerecektir. Bu, Instagram'a göndermeden önce fotoğrafınızı cihazınıza fiziksel olarak kaydetmeniz gerekmeyeceği anlamına gelir. Ayrıca, Instagram ile bağlantısı olmayan birçok uygulama bu özelliği içerir, bu yüzden sadece Instagram’a bağlı uygulamalarla sınırlı değilsiniz.

Bu uygulamalar paylaşmaya başladığında Instagram'ı açar ve ek Instagram filtreleri ve bir başlık (istenirse) uygulamanıza izin verir. Bu, inanılmaz derecede faydalıdır çünkü Instagram, çoğu akıllı telefon fotoğrafçısının aradığı ince düzenleme yeteneklerinden genellikle yoksundur.

Snapseed

Snapseed'in en büyük avantajı, seçici ve fırça düzenleme araçlarıdır. Bunlar, yalnızca görüntünün tamamına ayarlamalar uygulamak yerine, fotoğrafınızdaki belirli bölümleri düzenlemenize olanak tanır. Bu, belirli bir nesnenin fazla pozlandırılması durumunda, o nesneyi düzenleyebilir ve görüntünün geri kalanının parlaklığını ve pozlamasını etkilenmeden bırakabilirsiniz.

Snapseed ayrıca çeşitli filtreler ve diğer gelişmiş araçları da içerir. Fotoğrafınızı düzenledikten sonra onu dışarı aktarmayı veya Instagram hesabınızdan paylaşmayı seçebilirsiniz.

A Color Story

A Color Story, filtreler ve fotoğrafçılık ayarlamaları dâhil olmak üzere çeşitli araçlar içerir. Birçoğu ücretsiz olarak kullanılabilir, ancak A Color Story, ücretli filtreler içerir.

A Color Story, Buffer ve Crowdfire gibi uygulamalara benzer şekilde, fotoğrafınızı Instagram'a göndermek için fotoğrafınızın üzerine bir yazı eklemenize ve bir hatırlatıcı ayarlamanıza olanak tanır. Instagram uygulamanızı, Instagram giriş bilgilerinizle doğrudan A Color Story'e bağlayabilirsiniz.

VSCO

Araçların çoğu ücretsiz olarak sunulsa da VSCO’da bazı özellikler kilitli haldedir. Bir fotoğrafı düzenlemeyi bitirdiğinizde, onu VSCO platformunda yayınlayabilirsiniz ancak Instagram da dâhil, bunun yerine diğer platformlarla paylaşmayı da seçebilirsiniz.

VSCO'nun en büyük dezavantajı, uygulamayı kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerektiğidir. Bu durum gizliliğe önem veren kullanıcıları ve e-postalarına bağlı çok sayıda hesaba sahip olmak istemeyenleri caydırabilir.

Adobe Photoshop Express

Photoshop Express, çok ayrıntılı bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Adobe Photoshop Express, filtreler, geliştirmeler ve kolaj oluşturma dâhil, fotoğraf düzenleme için etkileyici bir araç yelpazesine sahiptir. Çeşitli düzenlemelerinizi uyguladıktan sonra, bunları çeşitli sosyal medya platformlarında (Instagram dâhil) paylaşabilirsiniz.

Adobe Photoshop Express’inde yer alan çoğu özelliği ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ancak Photoshop Express’i kullanabilmek için bir Google, Facebook veya Adobe hesabıyla oturum açmanız gerekir.

Adobe Photoshop Express’in nispeten benzersiz bir özelliği, düzenlenen görüntünüzün dışa aktarma boyutunu seçebilmemize olanak sağlamasıdır. Bu durum, fotoğrafın kalitesi ve çözünürlüğü konusunda esneklik sağlar.

Pixlr

Pixlr, fotoğraf düzenleme uygulamalarının en iyi özelliklerini Instagram'da paylaşabilecek tek bir merkezi düzenleyicide birleştirir. Pixlr’da yalnızca kolajlar oluşturmak ve ilginç filtreler kullanmakla kalmaz, aynı zamanda çıkartmalar ve çerçeveler gibi eğlenceli araçlar da kullanabilirsiniz. Oldukça şık olan başka bir özellik de çift pozlama özelliğidir.

Bu uygulama aynı zamanda düzeltme, ayarlamalar, otomatik sabitleme, keskinleştirme ve daha birçok geleneksel araçları içerir. Pixlr, daha sınırlı ayar seçenekleriyle birlikte, Snapseed gibi fırça düzenleme özelliklerini de içerir. Fotoğrafınızı düzenledikten sonra Pixlr, size Instagram'da yayınlamayı da içeren bir dizi paylaşım seçeneği sunar.

Pixlr'ın bir başka özelliği de bilgisayarınızdaki fotoğrafları düzenlemenizi sağlayan bir web sitesinin olmasıdır.

Neden Instagram için Fotoğraf Düzenleme Uygulamalarını Kullanmalısınız?

Instagram harika bir uygulama ancak fotoğraf düzenleme konusunda maalesef sınıfta kalıyor. Instagram için fotoğraf düzenleme uygulamalarının fotoğraf düzenleme konusunda oldukça iyi işler çıkardıklarını belirtmemiz gerekiyor.