Adobe Creative Cloud Nedir? Nasıl Kullanılır?

Adobe Creative Cloud, dünyanın en iyi fotoğraf, video, tasarım, web programlarını bir araya toplayan harika bir paket. YouTube’a içerik üreten fenomenler, editörler, sanatçılar, film yapımcıları, herkes Adobe programlarını tercih ediyor. Bu blog yazımızda Adobe Creative Cloud nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? Adobe Creative Cloud nasıl indirilir, nasıl yüklenir, nasıl satın alınır, paket fiyatları ne kadar gibi merak ettiğiniz birçok soruya cevap vereceğiz.

Adobe Creative Cloud Nedir, Ne İşe Yarar?

İster YouTube'a içerik üreten biri olun, ister amatör veya profesyonel bir film yapımcısı olun, ister hayal gücü ve yaratıcılığı birleştirerek etkileyici tasarımlar ortaya çıkaran bir sanatçı olun, isterseniz de fotoğraf ve video çekip sosyal ağlarda paylaşmayı seven biri olun; hem masaüstü hem de mobil platformda harika bir uyumla çalışan, düşüncelerinizi en kolay, hızlı ve profesyonel şekilde ortaya çıkarmanız için en iyi araçları sunan Adobe programları paket halinde Adobe Creative Cloud olarak sunuluyor. Adobe Photoshop, After Effects, Premiere, Audition, InDesign, Illustrator, Lightroom, Dreamweaver ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz Adobe programlarını, tek bir üyelikle çok uygun fiyata satın alıp dilediğiniz cihazda kullanabildiğiniz harika bir paket.

Adobe Creative Cloud Programları

Photoshop: Görüntü düzenleme ve birleştirme

Görüntü düzenleme ve birleştirme Lightroom: Fotoğrafları dilediğiniz yerde düzenleyin, organize edin, saklayın ve paylaşın.

Fotoğrafları dilediğiniz yerde düzenleyin, organize edin, saklayın ve paylaşın. Illustrator: Vektör grafikleri ve illüstrasyon.

Vektör grafikleri ve illüstrasyon. InDesign: Basılı ve dijital yayıncılık için sayfa tasarımı ve mizanpajı.

Basılı ve dijital yayıncılık için sayfa tasarımı ve mizanpajı. Adobe XD: Kullanıcı deneyimleri tasarlayın, prototiplerini oluşturun ve paylaşın.

Kullanıcı deneyimleri tasarlayın, prototiplerini oluşturun ve paylaşın. Adobe Premiere Rush: Dilediğiniz yerde çevrimiçi videolar oluşturun ve paylaşın.

Dilediğiniz yerde çevrimiçi videolar oluşturun ve paylaşın. Adobe Premiere Pro: Sektör standardında profesyonel video ve film düzenleme.

Sektör standardında profesyonel video ve film düzenleme. After Effects: Sinematik görsel efektler ve hareketli grafikler.

Sinematik görsel efektler ve hareketli grafikler. Dimension: Markalar, ürün çekimleri ve ambalaj tasarımı için fotoğraf gerçekçiliğinde 3B görüntüler oluşturun.

Markalar, ürün çekimleri ve ambalaj tasarımı için fotoğraf gerçekçiliğinde 3B görüntüler oluşturun. Acrobat Pro: PDF belgeleri ve formları oluşturun, düzenleyin ve imzalayın.

PDF belgeleri ve formları oluşturun, düzenleyin ve imzalayın. Dreamweaver: Modern ve uyumlu web siteleri tasarlayın ve geliştirin.

Modern ve uyumlu web siteleri tasarlayın ve geliştirin. Animate (Eski adıyla Flash Professional): Çeşitli platformlar için etkileşimli animasyonlar.

Çeşitli platformlar için etkileşimli animasyonlar. Adobe Audition: Ses kaydı, miksajı ve restorasyonu.

Ses kaydı, miksajı ve restorasyonu. Lightroom Classic: Masaüstü tabanlı fotoğraf düzenleme.

Masaüstü tabanlı fotoğraf düzenleme. Character Animator: 2B karakterlerinizin gerçek zamanlı animasyonlarını hazırlayın.

2B karakterlerinizin gerçek zamanlı animasyonlarını hazırlayın. Spark: Dakikalar içinde grafikler, web sayfaları ve video öyküleri oluşturun.

Dakikalar içinde grafikler, web sayfaları ve video öyküleri oluşturun. Bridge: Yaratıcı varlıklarınızı merkezileştirin.

Yaratıcı varlıklarınızı merkezileştirin. Media Encoder: Hemen hemen tüm ekranlarda video dosyalarının çıktısını hızla alma.

Hemen hemen tüm ekranlarda video dosyalarının çıktısını hızla alma. InCopy: Metin yazarları ve editörlerle işbirliği içinde çalışın.

Metin yazarları ve editörlerle işbirliği içinde çalışın. Prelude: Meta veri içe alma, yerleştirme ve kaba kurgular.

Meta veri içe alma, yerleştirme ve kaba kurgular. Fuse (Beta): Photoshop projeleriniz için özel 3B karakterler hazırlayın.

Adobe Creative Cloud ile Neler Yapılır?

Etkileyici Fotoğrafçılık

Adobe Photoshop CC: Yaratıcı görüntü düzenleme ve birleştirme Adobe Photoshop Lightroom CC: Mobil, web ve masaüstü arasında dijital fotoğraf işleme ve düzenleme Adobe Photoshop Lightroom Classic CC: Sadece masaüstünde dijital fotoğraf işleme ve düzenleme Adobe Photoshop Mix: Yaratıcı mobil görüntü düzenleme Adobe Photoshop Fix: Mobilde rötuş

Profesyonel Kalitede Videolar

Adobe Premiere Pro CC: Video prodüksiyon ve düzenleme Adobe After Effects CC: İnanılmaz hareketli grafikler ve görsel efektler yaratın. Adobe Audition CC: Ses kaydı, miksajı ve restorasyonu. Adobe Character Animator CC: Web kameranızı kullanarak kolayca iki boyutlu karakterler animasyonları hazırlayın.

Web Siteleri ve Mobil Tasarımlar

Adobe XD: Kullanıcı deneyimleri tasarlayın, prototiplerini oluşturun ve paylaşın. Dreamweaver: Web ve mobil tasarım Animate (Eski adıyla Flash Professional): Çeşitli platformlar için etkileşimli animasyonlar

Tasarımlar ve Çizimler

Adobe Photoshop CC: Yaratıcı görüntü düzenleme ve birleştirme Adobe Illustrator CC: Vektör grafikleri ve illüstrasyon Adobe InDesign CC: Basılı ve dijital yayıncılık için sayfa tasarımı ve mizanpajı Adobe XD: Kullanıcı deneyimleri tasarlayın, prototiplerini oluşturun ve paylaşın.

Adobe Creative Cloud Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Video, tasarım, fotoğraf ve web için dünyanın en iyi uygulama ve hizmetlerini sunan Adobe Creative Cloud'da ücretsiz deneme sürümü seçeneği mevcut. Adobe Creative Cloud'a veya ürünlerden herhangi birine abone olduğunuzda, ücretsiz denemek için 7 gün süreniz var. Ürünü beğenmezseniz, bu süre içerisinde üyeliğinizi iptal etmenizde fayda var. Aksi halde aboneliğiniz otomatik olarak başlatılıyor, kredi kartınızdan ödeme gerçekleşiyor. Adobe Creative Cloud - Ücretsiz Deneme Sürümü sayfasından Creative Cloud yükleyicisine ve tüm Adobe programlarının deneme sürümü indirme bağlantılarına ulaşabiliyorsunuz. Buradan programları tek tek indirebileceğiniz gibi Creative Cloud yükleyiciyi indirip masaüstünüzden istediğiniz Adobe programını rahatça indirebilirsiniz.

Adobe Creative Cloud Fiyatlandırma ve Üyelik Planları:

Masaüstü ve mobil için tüm Adobe programlarını içeren Adobe Creative Cloud, farklı fiyatlandırma ve üyelik planları sunuyor. Öğrenci veya öğretmenseniz Adobe’nin size özel bir teklifi var: Tüm uygulamalara %60 indirimle (aylık 106 TL) sahip olabiliyorsunuz. Ev kullanıcısıysanız aylık 282 TL ödeyerek tüm uygulamaları tek bir abonelikle alabiliyorsunuz. Tek uygulama satın alırsanız elbette fiyatta ciddi düşüş oluyor. İşletme sahibiyseniz tüm uygulamalar için ödeyeceğiz rakam aylık 425 TL. Bu fiyatlara programların masaüstü ve mobil sürümlerini satın almakla kalmıyor, 10 TB’a kadar bulut depolama alanı ve belli Adobe programları (Adobe Portfolio, Adobe Fonts, üstün özelliklere sahip Adobe Spark) için 100GB depolama alanına sahip oluyorsunuz. Masaüstü ve mobilde sadece fotoğrafçılıkla uğraşan biriyseniz Adobe’nin size özel planı da var. Aylık 53.12 TL’den başlayan fotoğraf planında dünyanın en iyi fotoğraf düzenleme programları Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop veriliyor ve en düşük 20GB bulut depolama alanına sahip oluyorsunuz ki fotoğraflar fazla yer kaplamadığından gayet yeterli bir alan. Dilerseniz 1TB bulut depolama seçeneği de var.

Neden Adobe Creative Cloud'u Satın Almalıyım?

Adobe Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, Premiere Pro CC gibi sık kullanılanlar dahil masaüstü ve mobil için tüm Adobe yaratıcı uygulamalara sahip olursunuz.

Adobe Stock dahil tüm varlıklarınız favori uygulamalarınızın içindedir.

Hareket halindeyken cihazlar arası senkronize edebilir, paylaşabilir, yeni bir çalışma yaratabilirsiniz. Adobe CreativeSync ile tüm favori yaratıcı varlıklarınıza anında ulaşırsınız.

Üyeliğinizin bir parçası olarak yeni özellik ve güncellemeleri en kısa sürede alırsınız.

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