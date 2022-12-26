En İyi Picasa Benzeri Program ve Uygulama

Picasa, 2002 yılında fotoğraf severlerin hizmetine sunuldu. Daha sonra 2004 yılında efsane fotoğraf düzenleme programını Google satın aldı. Google’ın bünyesine geçtikten 12 sene sonra yani 2016’da kapatılacağına dair söylentilerle kamuoyunu meşgul eden Picasa, artık tarihe karıştı.

Picasa’nın kaldırılmasının ardından Google Fotoğraflar geliştirildi. Fakat Picasa müdavimleri ona alternatif olacak pek çok uygulama araştırmaya çoktan başlamıştı. Biz de sizlere bu yazımızda en iyi Picasa benzeri program ve uygulama listesi hazırladık.

Picasa Alternatifi 10 Program ve Uygulama

WidsMob ImageConvert

Google Fotoğraflar

GIMP

Snapseed

Lightroom CC

FastStone Image Viewer

Flickr

PhotoScape

Windows Live Fotoğraf Galerisi

Pixlr

1. WidsMob ImageConvert

Picasa uygulaması yerine kullanılabilecek fotoğraf düzenleyicisi arayan Mac kullanıcılarına WidsMob ImageConvert’i önerebiliriz. WidsMob ImageConvert, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Uygulama sayesinde fotoğraflarınızı toplu şekilde düzenleyebilirsiniz.

Düzenlemenin yanı sıra boyutlandırma, dönüştürme gibi işlemlerde toplu olarak yapılabiliyor. Uygulamanın sayesinde çeşitli formatlardaki fotoğraflarınızı kolayca dönüştürebilirsiniz. Toplu olarak; BMP, JPG, PNG ve TIFF dosyalarını dönüştürüyor.

2. Google Fotoğraflar

Picasa’nın çok üzerinde hizmet veren bir programdır. Google’ın geliştirdiği Google Fotoğraflar, ücretsiz kullanılabiliyor. Programdaki düzenleme araçlarıyla fotoğraflarınızı istediğiniz gibi şekillendirip özelleştirebilirsiniz. Fotoğraflar uygulamasını doğrudan Chrome içinden de kullanabilirsiniz.

3. GIMP

Fotoğraf düzenleme konusunda gelişmiş program arayanlar için GIMP’i önerebiliriz. GIMP, açık kaynaklı program olarak biliniyor. Ücretsiz indirilip kullanılabilir bir programdır. Programda Türkçe menü desteği de bulunuyor.

4. Snapseed

Google’ın geliştirdiği Snapseed ile profesyonel şekilde fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz. Kusursuzca fotoğrafların düzenlenmesini sağlayan Snapseed, filtreleme gibi özellikleriyle de göz dolduruyor. Bir fotoğraf düzenleme programında aradığınız tüm özellikleri Snapseed’te bulabilirsiniz.

5. Lightroom CC

Ücretsiz olarak fotoğrafların profesyonelce düzenlenmesini sağlar. Uygulama fotoğraflarınızın düzenlenmesi yanı sıra paylaşılmasına da olanak tanıyor. Lightroom CC basit kullanımıyla dikkat çekiyor.

6. FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer programını kullanarak fotoğraflarınızı hızlı ve kolay şekilde düzenleyebilirsiniz. Müzikli slayt yapma gibi pek aracı bünyesinde bulunduran uygulama, ücretsiz kullanılabiliyor. Ayrıca uygulamada birçok efekt de yer alıyor.

7. Flickr

Çevrimiçi olarak kullanılan Flickr uygulamasıyla fotoğraflarınızda düzenlemeler yapıp görüntüleri paylaşabilirsiniz. Flickr ile fotoğraflarınız kusursuz bir görünüme kavuşacak. Ücretsiz kullanabileceğiniz uygulamanın fotoğraf düzenleme menüsü üzerinde çok sayıda filtre yer alıyor.

8. PhotoScape

Picasa benzeri uygulamalar listemize ekleyebileceğimiz bir diğer uygulamaysa PhotoScape’dir. Basit arayüzünden dolayı fotoğraflarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz. Fotoğraflardaki görselliğin artırılması ve düzenlenmesi noktasında PhotoScape uygulaması çok işlevseldir.

9. Windows Live Fotoğraf Galerisi

Windows kullanıcılarına ait fotoğrafların yönetilmesi ve kaydedilmesinde etkin rol oynayan bir uygulamadır. Windows Live Fotoğraf Galesi ile fotoğraflarınızı düzenleyip sonra direkt Facebook gibi sosyal medya platformlarınızda paylaşabilirsiniz.

10. Pixlr

Fotoğraf düzenleme ve çeşitli filtreleme özellikleriyle Pixlr dikkat çekiyor. Pixlr uygulamasıyla;

Profil Fotoğrafları

YouTube küçük fotoğrafları

Ürün fotoğrafları tasarlanabilir.

Yapay zekanın son zamanlarda büyük bir hızlı gelişme kaydetmesi ile birlikte ortaya çıkan yeni çalışmalar ile görsel hazırlama, tasarım yapma gibi işlemler de kolaylık kazanıyor. OpenAI'nin tanıttığı üç boyutlu tasarım yapabilen yapay zekasına dair tüm detayları öğrenmek için: OpenaI Üç Boyutlu Tasarım Yapabilen Yapay Zeka Point-E'yi Tanıttı