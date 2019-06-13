Sosyal Medyada Kullanılan Profil Fotoğraflarının Önemi

Sosyal medyada kullanılmak üzere seçilen profil fotoğrafları farklı amaçlarla kullanılabilir. Profil fotoğrafları, çevrimiçi ortamda rastlanılan birini etkilemek ve daha çok takipçi elde etmek gibi amaçlarla kullanılabilir. Profilinizi görüntüleyen bir kullanıcının dikkatini çekecek ilk unsur hiç şüphesiz profil fotoğrafınızdır. Bu nedenle, profil fotoğrafınızı seçerken çok dikkatli olmalısınız.

İyi bir profil fotoğrafı nasıl olmalıdır? Otururken mi, aynanın karşısında mı, deniz manzarasına bakarken mi? Bu yazıda, sosyal medyada kullanılan profil fotoğraflarının nasıl olması gerektiğine dair birtakım ipuçlarını sizler için bir araya getiriyoruz.

Sosyal Medyada Nasıl Bir Profil Fotoğrafı Kullanılmalıdır?

Sosyal medyada kullanacağınız profil fotoğrafı, başkalarının ilgisini üzerinizde toplamanız için çok mühim bir unsurdur. Sadece profil fotoğrafınız ile insanlara kişiliğinizden ipuçları verebilir, sizi takip etmelerini sağlayabilirsiniz.

1. Rahat, Kasıntısız ve Doğal İfade

Yüzünüz ve pozlarınız, kasıntı bir mana içermemelidir. Rahat ve neşeli fotoğraflar her zaman daha çok ilgi görecektir. Profil fotoğrafınızı görüntüleyen bir kişi, gerçekte sahip olmadığınız kişiliğe sahip olmaya çalıştığınızı anlarsa profilinizden ayrılabilir; bu yüzden profil fotoğrafınızda rahat, kasıntısız ve doğal bir ifade takınmanız gerekmektedir.

2. Arka Plan

Binalara, tarihi eserlere karşı bir sempati mi besliyorsunuz veya bu sizin için bir hobi durumunda mı? O zaman arka planlarınızı da buna göre belirleyiniz! Bir duvar, perde veya herhangi bir nesne yerine dışarıda, ilgi alanınıza giren herhangi bir alanın önünde fotoğraf çekininiz. Bu, insanların sizi tanımalarına daha çok yardımcı olacaktır.

3. Bolca Gülümseme

İnsanlar sürekli somurtan, sinirli yüzlerden pek memnun kalmazlar. Mutlu olduğunuz anları bir fotoğraf vasıtası ile ölümsüzleştirebilir ve bunu profil fotoğrafınızda kullanabilirsiniz. İnsanlara sadece gözlerinizi kullanarak gülümsemenizi hissettirebilmeniz de çok önemlidir; bu sıcakkanlılığınızın göstergesidir.

4. Kendinden Emin Duruşlar

Kaç fotoğrafınızı sadece bir fotoğraf olarak görmediniz? Çektiğiniz bütün fotoğrafları muhtemelen şimdiye kadar sadece bir fotoğraf olarak gördünüz fakat fotoğraflar yalnızca fotoğraf değildir. Fotoğrafların aktaracağı çok fazla bilgi vardır. Sizi hiç tanımayan bir kişi, fotoğrafınıza baktığı ilk üç saniye içerisinde hakkınızda yeterli bilgi birikimini elde edebilir.

Fotoğraflarda mütevazı ve gösterişten uzak olmak ve kendinden emin bir duruş sergileyebilmek çok önemlidir. Birinci maddede de dediğimiz gibi kasıntılı ifadelerden kaçınmalısınız.

5. Minimal Tasarım

Fotoğraflar çekildi, yeteri kadar güzel olduğundan emin olundu ve haliyle paylaşılmak isteniyor. Bunu yapmadan önce fotoğrafı düzenleme aşamasından geçirmelisiniz. Fotoğraflarınızı düzenleyebileceğiniz çok sayıda uygulama bulunuyor. Size bunların arasından Adobe Photohop Lightroom CC, VSCO ve Snapseed gibi fotoğraf düzenleme uygulamalarını önerebiliriz, tamamen marifetinizi gösterebileceğiniz uygulamalardır ve yapabileceklerinizin bir sınırı yoktur, tamamen özgürsünüzdür.

Fotoğraflarınızda ışık ve gölgelendirme çok iyi şekilde ayarlanmalıdır. Çok fazla efekt kullanılmamalı ve kullanılan efektlerin fotoğraf ile uyumuna çok dikkat edilmelidir. Fotoğraf çok fazla canlı durmamalı, bu fotoğrafın estetiğini bozacaktır.

Bonus: Farklı Fotoğraflar Deneyin

Farklı fotoğraflar denemekten çekinmeyiniz. En iyisini oluşturana kadar fotoğraflara dair birçok teknik uygulayabilirsiniz. Eninde sonunda başarılı bir fotoğraf oluşturacaksınızdır.