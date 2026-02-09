AI Audio Editor APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 39.4 MB
- Üretici Audio Editing & Tools
-
Basit ama etkili bir ses düzenleyicisi olan AI Audio Editor APK, müzik üretme ve düzenleme aşamalarında kullanıcılara yardımcı oluyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Profesyonel bir kayıt stüdyosu olmaktan ziyade, arkadaş ortamında hızlıca ritim tutup eğlenmek için tasarlanmıştır.
- Uygulama, karmaşık müzik programlarının aksine tamamen butonlar üzerine kuruludur.
- Sadece bir ritim makinesi değil, aynı zamanda beatbox kültürüne dair kısa bilgiler içerir.
Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz AI Audio Editor APK, çok kanallı bir ses düzenleyicisidir. Uygulama içerisinde ses kayıtları alabilir, profesyonel araçlarla düzenleme yapabilir veya kendi ritminizi oluşturabilirsiniz. Neredeyse her konuda işinize yarayacak olan AI Audio Editor, hem yeni başlayanlar hem de orta seviyede olan müzik severler için iyi bir seçenektir.
Netlik ve içerik açısından hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Aradığınız ritimleri rahatlıkla bulabilir, üretebilir ve yüksek kalitede dışa aktarabilirsiniz. Ayrıca, ses değiştirici özelliği sayesinde hikaye anlatımı, podcasting ve eğlenceli içerikler için de mükemmeldir.
AI Audio Editor APK İndir
Uygulamanın en göze çarpan özelliği, çok kanallı ses düzenlemesidir. Farklı sesleri aynı proje içinde kullanabilir ve kapsamlı içerikler ortaya çıkarabilirsiniz. Tüm bunları yaparken herhangi bir zorlukla karşılaşmayacaksınız. AI Audio Editor APK'nın arayüzü ve sunduğu özellikler, başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için tasarlanmıştır.
AI Audio Editor APK, mp4 formatlı videolarınızı mp3'e dönüştürmenize de olanak tanıyor. Farklı uygulama veya tarayıcı kullanmadan dönüştürme işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve telefonunuza kaydederken çeşitli bitrate ve frekans ayarlarını yapabilirsiniz.
Siz de AI Audio Editor APK indirin ve Android cihazlarınızda basit ama etkili bir müzik düzenleme keyfi yaşayın!
AI Audio Editor Uygulaması Özellikleri
- Android için çok kanallı ses düzenleyicisi
- Ritim oluşturma ve düzenleme
- Kullanıcı dostu arayüz
- Yüksek kalitede ses kaydedici
- mp4 formatı mp3'e dönüştürme
- Yüksek kalitede dışa aktarım
- Bitrate ve frekans ayarları
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama içerisinde kendi sesimi kaydedip butonlara atayabilir miyim?
Hayır, bu versiyonda uygulama sadece içinde hazır bulunan ses bankasını kullanmanıza izin verir. Kendi sesinizi örnekleme (sampling) özelliği mevcut değildir.
İnternetsiz (Offline) çalışır mı?
Evet, ses paketleri uygulamanın içine gömülü olduğu için ritim oluştururken internet bağlantısına ihtiyacınız yoktur.
Oluşturduğum ritimleri telefonuma kaydedebilir miyim?
Uygulamanın temel sürümü anlık performans odaklıdır; doğrudan "MP3 olarak kaydet" seçeneği genellikle bulunmaz. Kayıt yapmak isterseniz telefonunuzun ekran kaydedicisini veya harici bir ses kayıt aracını kullanmanız gerekebilir.
Uygulama içerisinde çok fazla reklam var mı?
Ücretsiz bir uygulama olduğu için alt kısımda banner reklamlar ve geçişlerde tam ekran reklamlar bulunabilir. İnterneti kapatarak oynamak reklamları azaltacaktır.
Profesyonel beatboxçılar için uygun mu?
Hayır. Bu daha çok başlangıç seviyesindeki meraklılar veya şaka/eğlence amaçlı kullanmak isteyenler için bir "oyuncak" niteliğindedir. Profesyonel teknikler geliştirmek için sadece bir rehber olarak görülebilir.