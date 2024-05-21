Adobe Acrobat Alternatifi En İyi 7 Program

En iyi Adobe Acrobat alternatifi olarak gösterilen PDF programlarını sizler için bir araya getirdik. Hazırladığımız liste üzerinden bir tane programını seçerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Peki, bu konuda en başarılı yazılımlar hangileri?

Bu rehberde Adobe Acrobat benzeri program önerileri listesi hazırladık. Listedeki PDF programlarının hepsi Windows ve Mac uyumlu. Hatta PDFelement gibi mobil cihazınızda da kullanabileceğiniz hizmetler mevcut.

Şimdi dilerseniz PDF dönüştürücü (çevirme), PDF düzenleme, PDF görüntüleyici, PDF hazırlama, PDF okuyucu olarak kullanabileceğiniz en iyi programlara geçelim.

Adobe Acrobat Alternatifi Programlar Listesi

UPDF

PDFelement

iSkysoft PDF Editor

Infix PDF Editor

Master PDF Editor

Foxit PhantomPDF

PDF-XChange Editor

Adobe Acrobat benzeri programlar listesinde yer alan detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz.

UPDF

UPDF, PDF düzenleme ve görüntüleme alanında sunduğu devrim niteliğindeki yapay zeka özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu özellikler, kullanıcıların PDF belgelerini daha hızlı ve daha doğru bir şekilde düzenlemesine olanak tanıyor.

UPDF’nin AI destekli teknolojisi, PDF dosyalarını düzenleme, dönüştürme ve oluşturma işlemlerini son derece hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, gelişmiş OCR teknolojisi ile belgelerinizdeki metinleri kolayca tarayarak düzenlenebilir hale getiriyor.

UPDF, kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü AI destekli özellikleri ile Adobe Acrobat'ın en güçlü alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor. Programın devrim niteliğindeki AI özellikleri, PDF belgelerinde yapılan düzenlemelerin doğruluğunu artırırken, işlemleri çok daha hızlı ve verimli hale getiriyor.

UPDF’nin yenilikçi teknolojisi sayesinde, PDF belgeleri üzerinde yapacağınız işlemler hem zaman kazandırıcı hem de kullanımı kolay hale geliyor. Bu özellikleri ile UPDF, PDF düzenleme ihtiyaçlarınızı en üst seviyede karşılayacak bir seçenek sunuyor.

PDFelement

PDFelement, Windows, Mac ve iOS platformlarını desteklemesi ve gelişmiş özellikleri sunmasıyla en iyi Adobe Acrobat alternatifi olmayı hak ediyor. PDF düzenleme, görüntüleme, yazdırma, PDF dönüştürme, oluşturma, OCR desteği, form ve şablonların uygulama içinden çalıştırabilmesi gibi kullanışlı birçok fonksiyon ile birlikte geliyor.

PDF belgesinde önemli bir noktayı işaretleme, PDF belgesini şifreyle koruma, PDF belgesindeki grafik ve yazıları düzenleme, PDF belgesini Word, HTML, metin ve resim dosyası formatına dönüştürme, OCR desteği sayesinde resimlerin içindeki yazıları görüntüleme, PDF belgesini numaralandırma ve filigran ekleme, arama yapma gibi işlemler yapılabiliyor.

PDFelement Özellikleri

Daha akıllı düzenleme, daha hızlı metin düzenleme

Doldurulabilir formlar hazırlayabilir, CSV tablolarını içeri aktarabilirsiniz.

Sadece tek bir tıkla taranmamış PDF dosyaları da dahil olmak üzere herhangi bir PDF dosyasından veri çıktısı alabilirsiniz.

Tek seferde birden çok PDF dosyası üzerinde dönüştürme, veri çıkarma, filigran ekleme gibi işlemleri kolayca yapabilirsiniz

Tarayıcınız ile tarattığınız belgeleri doğrudan PDF'e dönüştürme

Gelişmiş OCR teknolojisi

İşlevsellik gereksinimlerini karşılayan daha gelişmiş fonksiyonlar (Bates numaralandırma, PDF/A ve düzeltme)

iSkysoft PDF Editor

Adobe Acrobat XI’e alternatif olarak kullanabileceğiniz bir PDF programı da iSkysoft PDF Editor. Windows ve MAC işletim sistemli bilgisayarları destekleyen PDF düzenleyici için Adobe Acrobat’ın ucuz alternatifi diyebilirim. PDF dosyalarındaki yazıları (metinleri), resimleri (görselleri) ve diğer elementlerini kolayca düzenleyebiliyorsunuz.

Çok fonksiyonel PDF düzenleyici, PDF dosyalarını Word, PPT, Excel, HTML ve diğer dosya formatlarını dönüştürmenize de yardımcı oluyor. Tam sürümünü 99.95$ ödeyerek satın alabileceğiniz PDF düzenleyicinin tek eksi olarak söyleyebileceğim yanı; ücretsiz sürümünde filigran eklemesi.

Infix PDF Editor

PDF belgeleri üzerinde değişiklik yapmaya izin veren kullanışlı programlardan birisi de Infix PDF Editor. Kullanıcı arayüzüyle eski Microsoft Word programını hatırlatan PDF düzenleyici, her ne kadar Word görünümünde olsa da çok daha işlevsel bir program.

PDF belgesindeki yazılarda değişiklik yapma, OCR ile aranabilir taranan dosyalar yapma dahil kendisinden beklemeyeceğiniz özelliklere sahip olan Infix PDF Editor, aylık ve yıllık abonelik modeliyle geliyor. Ücretsiz sürümünü kullanırsanız PDF belgenizi dışa aktarırken/kaydederken köşeye filigran iliştiriliyor.

Master PDF Editor

Basit arayüz sunacak ancak güçlü bir PDF düzenleme aracı arayanlar için Master PDF Editor, öne çıkıyor. PDF belgesindeki yazı ve resimleri düzenleme, sayfaları düzene koyma, XPS’den PDF’e ve PDF’den resme dönüştürme, form onaylama ve diğer düzenleme özelliklerini tek bir yerde sunuyor.

Master PDF Editor, dijital imzaları destekliyor ve belgeyi 128-bit şifreleme metoduyla koruyor. Windows ve MAC’in yanı sıra Linux işletim sistemli bilgisayarlarda kullanılabilen programın ücretsiz sürümü de mevcut ancak yerini değiştiremeyeceğiniz filigran ekleniyor belgeye.

Foxit PhantomPDF

Windows ve MAC kullanıcılarının en çok indirdiği PDF programlarından Foxit Reader , ücretsiz olmasına karşın temel görüntüleme, yazdırma ve açıklama ekleme özelliklerini sunuyor. Foxit PhantomPDF ise Adobe Acrobat’ın premium sürümünde bulunan çoğu özelliğe sahip.

İş ve ev kullanıcılarına yönelik hazırlanmış iki ayrı sürümle gelen gelişmiş PDF programı en iyiler arasında ancak içerisinde asla kullanmayacağınız, fazla karmaşık bir arayüzle geliyor.

PDF-XChange Editor

Ufak boyutlu olması, hızlı çalışması, birçok özelliği ücretsiz olarak sunmasıyla tercih edilebilir PDF düzenleyiciler arasında PDF-XChange Editor. Birden fazla PDF belgesi ve projeyi işleme yeteneğine sahip olan PDF programında yer imi ekleme, okuma modları, açıklama ekleme araçları gibi temel özelliklerin tümü bulunuyor.

Tarayıcıdan açılan bir dosyayı PDF belgesine dönüştürme yeteneğiyle de beğenimi kazanan PDF-XChange Editor’ın ücretsiz sürümünde bazı özellikler yer almazken, tam sürümüne belirli bir ücret ödeyerek kavuşabiliyorsunuz.

Bu rehberde Adobe Acrobat benzeri program önerileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı PDF programı hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.