En İyi 6 Yüz Değiştirme Uygulaması

Snapchat ile birlikte akıllı telefonlarda oldukça popüler hale gelen yüz değiştirme uygulamaları, kullanıcıların eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlıyor. Birkaç dokunuş ile yüzleri değiştirerek eğlenceli görüntüler oluşturmanıza izin veren çok sayıda uygulama var ancak bazıları daha kullanışlı veya kaliteli efektlere sahip. Bu sebepten dolayı sizler için 6 yüz değiştirme uygulaması listesi hazırladık.

Microsoft Face Swap

İlk uygulamamız, Microsoft’un deneysel projeler için ayrılmış bölümü olan Microsoft Garage’den geliyor. Oldukça basit arayüze sahip olan Face Swap uygulamasında, öncelikle kendi fotoğrafınızı çekmeniz gerekiyor. Hemen ardından yüzünüzü eklemek istediğiniz fotoğrafı seçerek, yüz değiştirme işlemini tamamlayabiliyorsunuz. Tek yönlü çalışma mantığına sahip olan Face Swap, çıkarılan yüzü kaynaktan hedef resme yerleştiriyor. Microsoft Face Swap, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak bulunuyor.

MSQRD

Facebook’un sahip olduğu artırılmış gerçeklik uygulaması MSQRD uygulamasında yüzünüze gerçek zamanlı olarak efektler uygulayabiliyorsunuz. Oldukça başarılı olan MSQRD, yüzünüzü tarayarak üç boyutlu bir modelini oluşturuyor. Ek olarak, efektler, video kaydederken yüzünüzü takip ediyor. Böylece seçtiğimiz maske ile videolar çekebiliyoruz. MSQRD, hem ön hem de arka kameralar ile uyumludur. Ne yazık ki, MSQRD yalnızca canlı modunda çalışır, bu da mevcut medyadan yüzleri değiştiremeyeceğiniz anlamına gelir. MSQRD, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak bulunuyor.

Face Swap Live

Bu uygulama Facebook’un MSQRD uygulamasına benzer ancak dikkate değer birkaç farklılığa sahip. Face Swap Live ile telefonunuzda bulunan fotoğraflara efekt ekleyebiliyorsunuz. Böylece efekti uygulamadan hemen önce bir özçekim yapabilir veya mevcut bir görüntüyü içe aktarabilirsiniz. Bildiğiniz üzere MSQRD uygulamasında sadece gerçek zamanlı olarak efekt uygulanabiliyordu. Face Swap Live’ın biri ücretsiz diğeri ücretli olmak üzere iki adet iOS versiyonu bulunuyor. Uygulamanın Android versiyonu ise henüz beta aşamasında.

Face Swap Booth

Face Swap Booth, daha kapsamlı bir yüz değiştirme uygulaması isteyenler için oldukça uygun olduğunu belirtelim. Face Swap Booth uygulamasında, görüntüyü tam olarak ayarlamak ve istediğiniz sonuçları elde etmek için kullanabileceğiniz çeşitli seçenekler bulunuyor. Diğer yüz değiştirme uygulamalarının aksine Face Swap Booth, sadece yüz değiştirme odaklı. Yani maske ekleyemiyoruz. Bu uygulamanın öne çıkan özelliği ise ince dokunuşlar yapabiliyor olmanız. Örneğin, kendi yüzünüzü alıp bir ünlünün yüzüne ekleyebiliyor. Hatta yüz hatlarını dahi ayarlayabiliyoruz. Face Swap Booth, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak bulunuyor. Tüm yüzler yerine belirli özellikleri değiştirmenize olanak sağlar. Mesela, başkasının gözlerini seçebilir ve başkasına bulaştırabilirsiniz. Ek olarak, ikinci bir fotoğrafa da ihtiyacınız yoktur. Bunun yerine ünlü bir şablon seçebilir ve bunu yeni bir görsel oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Snapchat

Bu listede Snapchat olmazsa olmazdı. Snapchat’in yüz değiştirme uygulamalarının bu kadar popüler hale gelmesinde ciddi bir önemi bulunuyor. Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak sunulan Snapchat’te kullanıcılar, gerçek zamanlı olarak efektler uygulayabiliyor. Snapchat, sık sık güncellenen eğlenceli efektler ile arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmenize olanak sağlıyor.

MixBooth

Son derece basit bir kullanım sunan MixBooth uygulamasında yüz değiştirmek için öncelikle bir fotoğraf eklemeniz gerekiyor. Fotoğrafı ister kütüphanenizden, ister o an çekerek ekleyebiliyorsunuz. Ardından ikinci fotoğrafı da seçmeniz gerekiyor. Bu işlemin sonucunda yüz değiştirme işlemi tamamlanıyor. MixBooth, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak bulunuyor.