Eğer özel bir video hazırlamak istiyorsanız ve elinizde birden fazla görüntü varsa, bunları nasıl bölebileceğinizi ve birleştirebileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Sizler için oluşturduğumuz bu listede en iyi video birleştirme ve bölme programları ile karşınızdayız.

En İyi Video Birleştirme ve Bölme Programları

Hemen aşağıda en iyi beş video birleştirme ve bölme programı yer alıyor. Yapmanız gereken tek şey ihtiyaçlarınız doğrultusunda size en uygun olanı seçmek ve hemen altındaki bağlantıya tıklayıp indirmek olacak. Kurulumun ardından videolarınızı istediğiniz gibi bölebilir ya da birleştirebilirsiniz.

1- MP4Tools

Listemizdeki programlar arasında en pratik kullanıma sahip olan uygulama muhtemelen MP4Tools olarak öne çıkıyor. Açık kaynak kodlu bir program olan MP4Tools ile birlikte videolarınızı dilediğiniz şekilde bölebilir ya da birleştirebilirsiniz. Ayrıca video düzenleme ve dönüştürme seçenekleri de programda yer alıyor.

2- Format Factory

Format Factory biraz daha karmaşık bir arayüze sahip olsa da en az MP4Tools kadar başarılı bir program olarak öne çıkıyor. Yine video birleştirme ve video bölme işlemlerinin üstesinden başarıyla gelen bu programı hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

3- Avidemux

Format Factory'nin aksine Avidemux, tıpkı MP4Tools gibi basit bir kullanıma sahip. Avidemux ile kaydettiğiniz videolarda yeniden kodlama yapılmıyor ve bu nedenle video kalitesi de değişmiyor. Ayrıca program içerisinde yer alan özellikleri kullanarak format dönüştürme de yapabiliyorsunuz.

4- Online Video Kesici

Eğer bilgisayarınıza herhangi bir program yüklemek istemiyorsanız, Online Video Kesici tam size göre olabilir. Bu servisi direkt olarak internet tarayıcınız üzerinden kullanabiliyorsunuz ancak özellikle yüksek boyutlu videoları düzenleyecekseniz pek de kullanışlı olmadığını hatırlatalım.

5- Machete Video Editor Lite

Machete Video Editor Lite diğer programlarda olduğu gibi video birleştirme ve bölme imkanı sunuyor ancak Lite sürümde yalnızca AVI ve WMV formatındaki videoları düzenleyebiliyorsunuz. Diğer formatları ise yalnızca tam sürümü satın alarak düzenleyebilirsiniz.

Sizler için oluşturduğumuz bu listede video bölme ve video birleştirme için kullanılabilecek en iyi uygulamaları ve servisleri bir araya getirdik. Buradaki programlar arasından seçim yaparak size en uygun olanı belirleyebilir ve hemen altlarında yer alan bağlantıyı kullanarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Peki siz bu listemizdeki programlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin video düzenlemek için kullandığınız favori programınız hangisi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.