Airsoft Online, arkadaşlarınızla ve dünyanın dört bir yanındaki insanlarla oynayabileceğiniz bir airsoft simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pixomnia Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Airsoft Online, oyunculara sanal airsoft deneyimi sunuyor. Gerçekçi bir fizik motoruyla karşımıza çıkan Airsoft Online, 2026'nın 4. çeyreğinde oyuncularla buluşacak.

Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için harika bir sanal airsoft deneyimi sunan Airsoft Online, kapsamlı silah özelleştirmeleriyle karşımıza çıkıyor. Gerçek hayattaki gibi silahlarınızı özelleştirebilir ve geliştirebilirsiniz.

Daha iyi isabet oranı yakalamak istiyorsanız, silahlarınızı donanımsal açıdan geliştirmelisiniz. Daha kısa bir namlu takın, sessiz ortamlar için susturucu kullanın ve özel dürbünlerle daha yakından bakın.

Airsoft Online İndir

Henüz piyasaya sürülmeyen bu oyun, hala geliştirilme aşamasındadır. Geliştiriciler, çeşitli ülkelerdeki airsoft videolarını izleyerek Airsoft sporunu olabildiğince doğru bir şekilde oyuna yansıtmayı planlamaktadır.

Eğer siz de Airsoft sporundan keyif alıyorsanız, Airsoft Online indirin ve arkadaşlarınızla gerçekçi bir aksiyon deneyimi yaşayın!

Airsoft Online Sistem Gereksinimleri