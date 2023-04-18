Rise Online Sistem Gereksinimleri
Türk geliştiriciler tarafından piyasaya sürülmüş bir oyun olan Rise Online’ın sistem gereksinimlerini merak ediyorsanız bu yazımıza bir göz atın.
Ülkemizden çıkmış olan bir MMORPG olan Rise Online bu türü seven pek çok oyuncu tarafından takip ediliyor. Özellikle de Knight Online’a olan benzerliğinden ötürü pek çok MMORPG sevdalısı Rise Online’ı uzun bir süre boyunca bekledi. Çıkış günü geldiğinde ise oyuncuların aklında tek bir soru vardı. Rise Online sistem gereksinimleri ne olacak?
Assassin, Rogue, Warrior, Mage ve Priest sınıflarına sahip olan Rise Online kelimenin tam anlamıyla Knight Online’ın ruhani devamı niteliğinde bir oyun. Görsel olarak Knight Online’ın çok ötesinde bir oyun olan Rise Online bu özelliğinden ötürü oldukça büyük ilgi topladı.
NFT entegrasyonu da bulunduran bu oyunda sizi devasa bir ekonomi bekliyor. Oyunu oynayarak para kazanmanız mümkün olduğu gibi hesabınıza yatırım yaparak çok iyi bir karakter elde edebilmeniz de mümkün. Eğer siz de bu dünyaya adım atmak istiyor ve uzun vadeli, eski usul bir MMORPG arıyorsanız Rise Online’a bir şans vermek isteyebilirsiniz.
Rise Online Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-5500U 2.40GHz / AMD FX-8800P 2.1GHz (2 Çekirdekli)
- Bellek: 8 GB
- GPU: NVIDIA GeForce 840M 1.03GHz / AMD Radeon 530 1.03GHz
- DirectX: Sürüm 11/12
- Depolama: 20 GB Kullanılabilir alan
Android İçin En İyi MMORPG Oyunları (2020)
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte akıllı telefonların donanımı güçlendi. Bununla birlikte bir dönem bilgisayar üzerinden oynadığımız MMORPG türündeki oyunları akıllı telefonlar üzerinden oynayabilmemiz mümkün hale geldi.
Rise Online Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4770K 3.90GHz / AMD FX-9590 4.7GHz
- Bellek: 16 GB
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 11/12
- Depolama: 30 GB Kullanılabilir alan (SSD)
Gelmiş Geçmiş En İyi MMORPG Oyunları
MMORPG oyunlar oyunculara sundukları zengin içerikler sayesinde diğer video oyunlardan ayrılıyorlar. Tek kişilik hikaye moduna yer veren bir oyunu birkaç hafta oynadıktan sonra bitirebiliyorsunuz; fakat uzun süreli eğlence arayışındaysanız ancak online olarak oynanabilen RPG oyunlar beklentilerinizi karşılıyor.
Rise Online sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Rise Online’ı kaldırıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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