Ülkemizden çıkmış olan bir MMORPG olan Rise Online bu türü seven pek çok oyuncu tarafından takip ediliyor. Özellikle de Knight Online’a olan benzerliğinden ötürü pek çok MMORPG sevdalısı Rise Online’ı uzun bir süre boyunca bekledi. Çıkış günü geldiğinde ise oyuncuların aklında tek bir soru vardı. Rise Online sistem gereksinimleri ne olacak?

Assassin, Rogue, Warrior, Mage ve Priest sınıflarına sahip olan Rise Online kelimenin tam anlamıyla Knight Online’ın ruhani devamı niteliğinde bir oyun. Görsel olarak Knight Online’ın çok ötesinde bir oyun olan Rise Online bu özelliğinden ötürü oldukça büyük ilgi topladı.

NFT entegrasyonu da bulunduran bu oyunda sizi devasa bir ekonomi bekliyor. Oyunu oynayarak para kazanmanız mümkün olduğu gibi hesabınıza yatırım yaparak çok iyi bir karakter elde edebilmeniz de mümkün. Eğer siz de bu dünyaya adım atmak istiyor ve uzun vadeli, eski usul bir MMORPG arıyorsanız Rise Online’a bir şans vermek isteyebilirsiniz.

Rise Online Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10

: 64-bit Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-5500U 2.40GHz / AMD FX-8800P 2.1GHz (2 Çekirdekli)

: Intel Core i7-5500U 2.40GHz / AMD FX-8800P 2.1GHz (2 Çekirdekli) Bellek : 8 GB

: 8 GB GPU : NVIDIA GeForce 840M 1.03GHz / AMD Radeon 530 1.03GHz

: NVIDIA GeForce 840M 1.03GHz / AMD Radeon 530 1.03GHz DirectX : Sürüm 11/12

: Sürüm 11/12 Depolama: 20 GB Kullanılabilir alan

Rise Online Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10

: 64-bit Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4770K 3.90GHz / AMD FX-9590 4.7GHz

: Intel Core i7-4770K 3.90GHz / AMD FX-9590 4.7GHz Bellek : 16 GB

: 16 GB GPU : NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580 DirectX : Sürüm 11/12

: Sürüm 11/12 Depolama: 30 GB Kullanılabilir alan (SSD)

Rise Online sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Rise Online’ı kaldırıyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.