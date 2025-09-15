AR için Google Play Hizmetleri APK, uygulamaların artırılmış gerçeklik özelliklerini sorunsuz çalıştırabilmesine olanak tanıyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Google AR Core, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimlerini cihazınızda mümkün kılan, Google tarafından geliştirilen bir sistem hizmetidir.

Bir oyun veya uygulama olarak değil, diğer uygulamaların sanal nesneleri gerçek dünyaya yerleştirebilmesi için bir platform görevi görür.

Cihazın çevreyi, ışıklandırmayı ve nesneleri anlamasına yardımcı olarak artırılmış gerçeklik uygulamalarının sorunsuz çalışmasını sağlar.

Google tarafından geliştirilen AR için Google Play Hizmetleri APK, artırılmış gerçeklik (AR) özelliğini kullanan uygulamaların sorunsuz çalışması için geliştirilen bir araçtır. Oyun veya normal bir uygulama olmayan AR Core APK, cihazınızdaki artırılmış gerçeklik özelliklerini en iyi şekilde kullanmanıza olanak tanıyor.

Yeni nesil uygulamaların sanal nesneleri gerçek dünyaya sorunsuz yerleştirebilmesi için platform görevi gören AR için Google Play Hizmetleri APK, kullanıcıların deneyimini iyileştirmek için sürekli güncellenmektedir. Uygulamaların çevreyi, ışıklandırmayı ve nesneleri anlamasını AR için Google Play Hizmetleri'ni kullanarak sağlayabilirsiniz.

AR için Google Play Hizmetleri APK İndir

Son güncellemelerle birlikte telefonunuza yüklenmiş bir şekilde gelen bu uygulama, bazı uygulamaların tamamına bazı uygulamaların ise çeşitli özelliklerine etki etmektedir. Örneğin, Google Haritalar veya farklı uygulamalarda AR Core'un etkisi oldukça fazladır.

Siz de AR için Google Play Hizmetleri APK indirin ve artırılmış gerçeklik özelliklerini en iyi şekilde kullanın!

AR için Google Play Hizmetleri Uygulaması Özellikleri

AR uygulamaları için gelişmiş platform desteği

Artırılmış gerçeklik uygulamalarını sorunsuz kullanabilme

Ücretsiz kullanım desteği

Sık sık gelen güncellemeler

Çevre, ışıklandırma ve nesneler konusunda AR desteği