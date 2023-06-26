Instagram Yüklenmiyor, Çözümü Nedir?

Instagram yüklenmiyor mu? Görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti Instagram'ın yüklenmediği zamanlarda uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yazıda söz konusu problemin düzelmesini sağlayabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık.

Kullanıcıların video ve fotoğraf paylaşabilmesine imkân tanıyan sosyal medya uygulaması Instagram'ı mobil cihazınıza yüklemeye çalıştığınızda hata ile karşılaşıyorsanız rehberimizde yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz. Peki, Instagram yükleme sorunu nasıl çözülür?

Instagram Yüklenmiyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Telefonu kapatıp açın.

Depolama alanını kontrol edin.

Google Play Hizmetleri'nin önbelleğini temizleyin.

Play Store'u güncelleyin.

Play Store güncellemelerini kaldırın.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Instagram'ı indirirken sorun yaşıyorsanız internet bağlantısını kontrol edin. Bağlantı tarafında yaşanan bir problem, indirme işleminin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açar. Bu nedenden dolayı internet hız testi yaparak bağlantının yeterli seviyede olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Telefonu Kapatıp Açın

Yeniden başlatma işlemi bazı sorunların düzelmesini sağlar. Bu nedenle internet bağlantısında sorun yoksa telefonu kapatıp açmayı deneyin. Cihazın güç butonuna basılı tutun ve ardından kapatma işlemini gerçekleştirin. Tekrar güç butonuna basılı tutarak telefonu açın.

Depolama Alanını Kontrol Edin

Depolama alanında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa uygulama ve oyun yükleme işlemleri başarısızlıkla sonuçlanır. Dolayısıyla depolama alanını kontrol edin. Eğer yeterli miktarda boş alan yoksa Uygulamalar kategorisinden kullanmadığınız uygulamaları ve oynamadığınız oyunları silin.

Google Play Hizmetleri'nin Önbelleğini Temizleyin

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Google Play Hizmetleri'ni seçin.

Depolama bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği temizle" butonuna basın.

Play Store'u Güncelleyin

Play Store'u güncellemek için ilk olarak mobil cihazınızda yüklü olan Play Store'u açın. Sağ üst köşesinde yer alan profil simgesinin üzerine dokunun. Açılan pencereden ayarlar menüsüne girin. Bir sonraki adımda Hakkında bölümünü görüntüleyin. "Play Store'u güncelle" seçeneğini seçin.

Play Store Güncellemelerini Kaldırın

Ayarlar sayfasını ziyaret edin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Play Store uygulamasını seçin.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun.

"Güncellemeleri kaldır" seçeneğini seçin.

Bu yazıda Instagram yükleme sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.