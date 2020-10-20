Play Store Ülke Değiştirme Nasıl Yapılır? - Play Store üzerinde yer alan bazı uygulamalar veya hizmetler, yalnızca belirli bölgelere ya da ülkelere özel olarak sunulabiliyor. Bu gibi durumlarda o bölgeye ya da ülkeye bağlı olan hesaptan indirme yapmadan uygulamaya ya da hizmete erişmeniz mümkün olmuyor. Peki Root'suz ve VPN'siz Ülke Değiştirme nasıl yapılır?

Eğer indirmeye çalıştığınız içerikte 'Google Play Store Bu Öge Ülkenizde Kullanılamıyor' hatası alıyorsanız yapmanız gereken temel işlem, Play Store'un bölgesini değiştirmek olacaktır. Bunu Root ya da VPN yardımı ile yapmanız mümkün olsa da her kullanıcı bu tip işlemlere girişmek istemediği için daha basit bir yöntem arıyor.

Neyse ki doğru yerdesiniz. Play Store Bölge Değiştirme işlemleri yalnızca birkaç dakikanızı alacak ufak birkaç yöntemle birlikte rahatlıkla değiştirilebiliyor. Bu sayede indirmek istediğiniz ancak bölge kısıtlamalarından ötürü indiremediğiniz uygulamaları ya da içerikleri kolaylıkla indirebileceksiniz.

Play Store Ülke Değiştirme

Play Store Ülke Değiştirme Yöntemi:

Play Store uygulamasına girin. Soldaki menüyü açın. Hesap sekmesine tıklayın. 'Ülke ve Profiller' menüsüne tıklayın. 'Ülke' butonuna basın ve yeni bir ülke seçin. Gelen bildirimi onaylayın.

Tüm bu adımların ardından Play Store'un bağlı olduğu ülke değişecektir ve bu sayede istediğiniz uygulamayı kolay ve hızlı bir şekilde indirebileceksiniz. Bazı kullanıcılar bu menünün kendilerinde açık olmadığını ve bu nedenle ülke konumunu değiştiremediklerini söylüyor.

Bu gibi durumlarda ise alternatif çözümlerden destek almanız gerekecektir.

Alternatif Çözümler

Eğer yukarıdaki adımları uygulama sırasında çeşiti sorunlar ya da hatalar ile karşılaştıysanız ya da alternatif çözümler arıyorsanız, uygulayabileceğiniz bazı alternatif çözümlerin mevcut olduğunu söyleyelim. Burada seçeneklerimiz VPN ve APK olmak üzere ikiye ayrılıyor.

- İlk tercihinizi Tamindir gibi güvenilir bir kaynaktan (.apk) dosyası indirmekten yana kullanabilirsiniz. Uygulamaya ait dosyayı internetten arayın ve indirip cihazınıza kurun. Bu sayede herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan uygulamaya erişebileceksiniz. İnternette çok sayıda zararlı yazılım dolaştığı için indirmeleri yalnızca güvenilir kaynaklardan yapın.

- Bunun dışında VPN yardımı ile Play Store engelini aşmayı deneyebilirsiniz. Bu yöntem de her kullanıcıda düzgün bir şekilde çalışmıyor ancak sizde başarılı bir şekilde çalışma ihtimali olduğundan denemenizde ve görmenizde hiçbir sakınca yok gibi gözüküyor.