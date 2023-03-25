Google Sunucularıyla İletişimde Bir Sorun Oluştu, Çözümü Nedir?

Google sunucularıyla iletişimde bir sorun oluştu hatasıyla karşılaşan kullanıcıların uygulayabileceği çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki, can sıkıcı problemin düzelmesini sağlayabilecek çözüm yöntemleri neler? Bu rehberde kullanım deneyimini olumsuz yönde etkileyen sorun için yöntemler sıraladık.

Android işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda bazen ortaya çıkan Google sunucularına bağlanılamıyor hatası, Google uygulamalarının kullanılamamasına yol açıyor. Eğer siz de bu sorun ile karşılaştıysanız aşağıda bulunan yöntemleri uygulamayı deneyebilirsiniz.

Google Sunucularıyla İletişimde Bir Sorun Oluştu, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Google hesabını kaldırıp yeniden ekleyin.

Tarih ve saat bilgilerini kontrol edin.

Play Store'un önbelleğini temizleyin.

Google Play Hizmetleri'nin önbelleğini temizleyin.

Yazılım güncellemesi yapın.

Telefonu sıfırlayın.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Google sunucusuna bağlanamıyor sorununun çözümü için uygulayabileceğiniz ilk yöntem internet bağlantısını kontrol etmektir. Eğer mobil veri açıksa Wi-Fi ağını aktif etmeyi deneyin. Eğer bu yöntem işe yaramazsa bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Google Hesabını Kaldırıp Yeniden Ekleyin

Ayarlar menüsünü açın.

"Kullanıcılar ve Hesaplar" kategorisine girin.

Google bölümünü görüntüleyin.

Google hesabının üzerine dokunun.

"Sil" butonuna basın.

"Kullanıcılar ve Hesaplar" kategorisini tekrar görüntüleyin.

"Hesap ekle" seçeneğini seçin.

Google hesabınıza giriş yapın.

İnternet bağlantısında herhangi bir problem yoksa Google hesabını kaldırıp yeniden eklemeyi deneyin. Bunun için ayarlar menüsünde yer alan "Kullanıcılar ve Hesaplar" kategorisine girin. Bir sonraki adımda Google bölümünü görüntüleyin ve ardından Google hesabının üzerine dokunun.

Açılan sayfa üzerinden "Sil" butonuna basın. Daha sonra "Kullanıcılar ve Hesaplar" kategorisini tekrar görüntüleyin ve "Hesap ekle" seçeneğini seçin. Son olarak Google hesabınıza giriş yapın.

Tarih ve Saat Bilgilerini Kontrol Edin

Ayarlara girin.

Sistem kategorisini açın.

Tarih ve Saat bölümünü görüntüleyin.

"Otomatik olarak ayarla" seçeneğini seçin.

Tarih ve saat bilgilerinin yanlış olması, yazılımsal bazı problemlere yol açabilir. Google sunucularına bağlanılamıyor hatası da bundan kaynaklanıyor olabilir. Ayarlar sayfasından Sistem kategorisine girin ve Tarih ve Saat bölümünü açın. Bu işlemin ardından "Otomatik olarak ayarla" seçeneğini seçin.

Play Store'un Önbelleğini Temizleyin

Ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Play Store'u seçin.

Depolama bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Uygulama mağazası Play Store'un önbelleğini temizlemek için öncelikle ayarlar menüsünü açın ve ardından Uygulamalar kategorisine girin. Liste üzerinden Play Store'u bulun ve üzerine dokunun. Bir sonraki adımda Depolama bölümünü görüntüleyin. Son olarak "Önbelleği Sil" butonuna basarak işlemi tamamlayın.

Google Play Hizmetleri'nin Önbelleğini Temizleyin

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Google Play Hizmetleri'ne dokunun.

Depolama bölümüne girin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Bir önceki yöntem işe yaramadıysa Google Play Hizmetleri'nin önbelleğini temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için ayarlar sayfasında bulunan Uygulamalar kategorisini açın ve Google Play Hizmetleri uygulamasının üzerine dokunun. Depolama bölümünden "Önbelleği Sil" seçeneğini seçin.

Yazılım Güncellemesi Yapın

Ayarlar menüsünü açın.

Sistem kategorisini görüntüleyin.

"Yazılım Güncellemesi" bölümüne girin.

Güncelleme işlemini yapın.

Yazılım güncellemesi yapmak için öncelikle akıllı telefonunuzun ayarlar menüsünü açın ve Sistem kategorisine girin. "Yazılım Güncellemesi" bölümünden güncelleme işlemini gerçekleştirin.

Telefonu Sıfırlayın

Yedekleme işlemini yapın.

Ayarlar sayfasına girin.

Sistem kategorisini açın.

"Sıfırlama" bölümünü görüntüleyin.

Sıfırlama işlemini uygulayın.

Tüm yöntemleri uyguladıysanız ancak hiçbiri işe yaramadıysa telefonu sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce verileri kaybetmemek için telefon yedekleme işlemini yapabilirsiniz. Yedekleme yaptıktan sonra Sistem kategorisindeki Sıfırlama bölümüne girin ve cihazı sıfırlayın.

Bu yazıda Google sunucularıyla iletişimde bir sorun oluştu sorununu düzelmesini sağlayabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda bulunan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.